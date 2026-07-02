Топ-матчи пятницы: Уимблдон, Португалия — Хорватия на чемпионате мира и баскетбол

За чем следить 3 июля: Сафиуллин и Калинская на травяном турнире «Большого шлема», 1/16 финала ЧМ-2026 и Бельгия против Франции в отборе!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 2:00: Португалия — Хорватия, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: Роналду или Модрич — кто поедет домой после 1/16 финала ЧМ-2026?

Криштиану Роналду против Луки Модрича. Для кого-то из легенд футбола это точно будет «последний танец». Португальцу 41 год, хорвату — 40. Лука, скорее всего, завершит карьеру после ЧМ-2026, а Роналду вряд ли сыграет на следующем турнире. Хотя в случае с Криштиану нельзя быть ни в чём уверенным на 100%. Обе сборные заняли второе место в своих группах. Португальцы пропустили вперёд Колумбию, а хорваты — Англию. Вылет в 1/16 финала не входит в планы ни тех, ни других. Кто же всё-таки покинет Северную Америку после первого раунда плей-офф?

⚽️ 6:00: Швейцария — Алжир, ЧМ-2026, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли тренер Петкович со своей бывшей командой?

Владимир Петкович занимает пост главного тренера сборной Алжира. Но в своё время он несколько раз съездил на крупные турниры со швейцарской командой. На Евро-2020 она добралась до четвертьфинала, где уступила испанцам только в серии пенальти. Теперь цель Петковича — вывести сборную Алжира в 1/8 финала чемпионата мира. Там она была всего один раз — в 2014 году. И всегда об этом неприятно вспоминать, ведь тогда африканцы опередили в группе российскую команду. Справятся ли они теперь со швейцарцами? Те неплохо показали себя в группе и ещё не потерпели ни одного поражения.

🎾 13:00*: Белинда Бенчич (Швейцария, 11) — Анна Калинская (Россия, 19), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Калинская с олимпийской чемпионкой Бенчич?

Анна Калинская на нынешнем Уимблдоне уже прошла двух соперниц, но теперь, чтобы оказаться во второй неделе травяного мэйджора (тогда это будет повторение личного рекорда, установленного в 2024 году), россиянке необходимо справиться с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. Девушки уже пять раз пересекались на корте, и счёт пока 4-1 в пользу швейцарки. Она была сильнее в Хертогенбосхе-2022, Берлине-2022, Аделаиде-2023 и 2025, а Анна отличилась в Риме-2026. Победительница новой встречи сразится в четвёртом круге с кем-то из пары Клэр Лю — Кори Гауфф.

🎾 13:00*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Жоао Фонсека (Бразилия, 24), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что противопоставит Сафиуллин вундеркинду из Бразилии?

У Романа Сафиуллина получилась удивительная серия на Уимблдоне-2026. С учётом финала квалификации он выиграл три пятисетовика подряд. Однако в третьем круге основной сетки россиянину достался очень непростой соперник — бразильский вундеркинд Жоао Фонсека. На счету 19-летнего теннисиста уже есть две победы над соперниками из топ-10, причём на ТБШ — над Андреем Рублёвым на Australian Open — 2025 и Новаком Джоковичем на «Ролан Гаррос» — 2026, а также титулы на турнирах ATP-250 и ATP-500. Ранее Жоао и Роман друг с другом не играли, а будущий победитель далее сразится с кем-то из пары Артур Риндеркнеш — Новак Джокович.

🎦 🏀 18:30: Финляндия — Венгрия, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа G

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Интрига: финны удержат лидерство?

Финляндия возглавляет группу G в отборе на чемпионат мира — 2027. Венгрия идёт третьей с двумя победами в четырёх матчах. Команды ранее встречались между собой, и финны проиграли свою единственную встречу со счётом 82:82. Но теперь скандинавы будут выступать на домашнем паркете. Удастся ли им поквитаться с соперником?

⚽️ 21:00: Австралия — Египет, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: пройдёт ли Австралия в 1/8 финала на втором чемпионате мира подряд?

По мнению Opta, это самая интересная пара 1/16 финала в плане интриги. Шансы соперников на выход в следующий раунд турнира примерно равны, хотя у египтян они чуть выше. Правда, африканская сборная не играла в 1/8 финала с 1934 года. Тогда не было группового этапа, соперники сразу рубились в плей-офф. Австралийцы же дважды доходили до 1/8 финала. Оба раза — в XXI веке (2006, 2022). В обоих случаях они впоследствии уступали будущим чемпионам мира.

🎦 🏀 21:30: Бельгия — Франция, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа G

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Интрига: лёгкая прогулка для французов?

Франция проиграла лишь Финляндии в европейском отборе к чемпионату мира. С Бельгией проблем совсем никаких не было — уверенная победа со счётом 79:63. При этом бельгийцы ни разу никого не обыграли в группе G. Ждать ли сенсацию или фаворит спокойно сделает своё дело?