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Португалия — Хорватия: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 3 июля 2026

ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ РОНАЛДУ в сборной?! Важное заявление сестры перед Хорватией! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
День легенд на ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 3 июля, состоятся три встречи 1/16 финала ЧМ-2026. Португалия сыграет с Хорватией, Швейцария зарубится с Алжиром, а Австралия схлестнётся с Египтом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Хорватия

Грандиозная вывеска, достойная как минимум полуфинала чемпионата мира. Роналду против Модрича – и дальше пройдёт только один. Две легенды «Реала», два капитана больших сборных. Правда, сейчас ветераны уже не в прайме, возможно, поэтому их команды играют не очень-то и убедительно, несмотря на крутой пул исполнителей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 06:00 МСК
Швейцария
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Владимир Петкович вывел Алжир на чемпионат мира, и судьба свела его со Швейцарией – главной командой в его тренерской карьере. Он знает лидеров этой сборной лучше других, а противостоять ему будет Мурат Якин – не просто экс-тренер «Спартака», но и важный для швейцарского футбола человек.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 21:00 МСК
Австралия
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Австралийцы впечатляюще провели групповой этап – и Турцию обыграли, и с Парагваем очки поделили. Египет выложился даже лучше: заработали пять очков и уверенно шагнули в плей-офф. Команды встречались всего раз – в 2010-м в товарняке африканцы оказались сильнее (3:0).

Разогрев:
Главная угроза для Швейцарии — её бывший тренер. Якину такие результаты пока и не снились Главная угроза для Швейцарии — её бывший тренер. Якину такие результаты пока и не снились
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📝 Матч Португалия — Хорватия начался ‼️ Обновлённая сетка плей-офф ЧМ. Известны 11/16 участников ✏️ Обзор мощнейшей победы Испании над Австрией на ЧМ-2026 🚨 Сестра Роналду сделала заявление о будущем Криштиану в сборной ✍🏼 Как прошёл предыдущий день ЧМ 📋 Португалия — Хорватия: стартовые составы команд
Live Евгений Гаврильченко

📝 Матч Португалия — Хорватия начался

В ближайшие 2-3 часа определится соперник сборной Испании по 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026.

Встреча стартовала. Поехали!

01:46 Евгений Гаврильченко

‼️ Обновлённая сетка плей-офф ЧМ. Известны 11/16 участников

После выхода в 1/8 финала Испании турнирная сетка чемпионата мира выглядит следующим образом:

Фото: Чемпионат

01:43 Евгений Гаврильченко

✏️ Обзор мощнейшей победы Испании над Австрией на ЧМ-2026

Испания одержала разгромную победу над Австрией, забив три безответных мяча, и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Как это было, рассказал наш коллега Георгий Илющенко.

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01:34 Евгений Гаврильченко

🚨 Сестра Роналду сделала заявление о будущем Криштиану в сборной

Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, заявила, что футболист завершит карьеру в национальной команде после ЧМ-2026!

Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную. По информации из надёжного источника, этот чемпионат мира станет его «последним танцем.

Действительно последний танец?

01:32 Константин Кринский

✍🏼 Как прошёл предыдущий день ЧМ

США и Испания прошли в 1/8 финала, а Босния и Герцеговина с Австрией едут домой.

Детально
Инсайд про Роналду, рекорд Касильяса побит, бойкот в Сенегале! Итоги дня на ЧМ
Инсайд про Роналду, рекорд Касильяса побит, бойкот в Сенегале! Итоги дня на ЧМ
01:30 Константин Кринский

📋 Португалия — Хорватия: стартовые составы команд

Стартовые составы:

Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.

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Новости. Футбол
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