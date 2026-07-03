ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ РОНАЛДУ в сборной?! Важное заявление сестры перед Хорватией! LIVE

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Сегодня, 3 июля, состоятся три встречи 1/16 финала ЧМ-2026. Португалия сыграет с Хорватией, Швейцария зарубится с Алжиром, а Австралия схлестнётся с Египтом.

Грандиозная вывеска, достойная как минимум полуфинала чемпионата мира. Роналду против Модрича – и дальше пройдёт только один. Две легенды «Реала», два капитана больших сборных. Правда, сейчас ветераны уже не в прайме, возможно, поэтому их команды играют не очень-то и убедительно, несмотря на крутой пул исполнителей.

Владимир Петкович вывел Алжир на чемпионат мира, и судьба свела его со Швейцарией – главной командой в его тренерской карьере. Он знает лидеров этой сборной лучше других, а противостоять ему будет Мурат Якин – не просто экс-тренер «Спартака», но и важный для швейцарского футбола человек.

Австралийцы впечатляюще провели групповой этап – и Турцию обыграли, и с Парагваем очки поделили. Египет выложился даже лучше: заработали пять очков и уверенно шагнули в плей-офф. Команды встречались всего раз – в 2010-м в товарняке африканцы оказались сильнее (3:0).