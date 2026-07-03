ПОСЛЕДНИЙ МАТЧ РОНАЛДУ в сборной?! Важное заявление сестры перед Хорватией! LIVE

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Сегодня, 3 июля, состоятся три встречи 1/16 финала ЧМ-2026. Португалия сыграет с Хорватией, Швейцария зарубится с Алжиром, а Австралия схлестнётся с Египтом.
Грандиозная вывеска, достойная как минимум полуфинала чемпионата мира. Роналду против Модрича – и дальше пройдёт только один. Две легенды «Реала», два капитана больших сборных. Правда, сейчас ветераны уже не в прайме, возможно, поэтому их команды играют не очень-то и убедительно, несмотря на крутой пул исполнителей.
Владимир Петкович вывел Алжир на чемпионат мира, и судьба свела его со Швейцарией – главной командой в его тренерской карьере. Он знает лидеров этой сборной лучше других, а противостоять ему будет Мурат Якин – не просто экс-тренер «Спартака», но и важный для швейцарского футбола человек.
Австралийцы впечатляюще провели групповой этап – и Турцию обыграли, и с Парагваем очки поделили. Египет выложился даже лучше: заработали пять очков и уверенно шагнули в плей-офф. Команды встречались всего раз – в 2010-м в товарняке африканцы оказались сильнее (3:0).
📝 Матч Португалия — Хорватия начался
В ближайшие 2-3 часа определится соперник сборной Испании по 1/8 финала плей-офф ЧМ-2026.
Встреча стартовала. Поехали!
‼️ Обновлённая сетка плей-офф ЧМ. Известны 11/16 участников
После выхода в 1/8 финала Испании турнирная сетка чемпионата мира выглядит следующим образом:
Фото: Чемпионат
✏️ Обзор мощнейшей победы Испании над Австрией на ЧМ-2026
Испания одержала разгромную победу над Австрией, забив три безответных мяча, и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026. Как это было, рассказал наш коллега Георгий Илющенко.
🚨 Сестра Роналду сделала заявление о будущем Криштиану в сборной
Катя Авейру, сестра звёздного португальского форварда Криштиану Роналду, заявила, что футболист завершит карьеру в национальной команде после ЧМ-2026!
Насколько мне известно, можно говорить о прощании. Не сегодня, но, думаю, это действительно последний турнир. Я имею в виду сборную. По информации из надёжного источника, этот чемпионат мира станет его «последним танцем.
Действительно последний танец?
✍🏼 Как прошёл предыдущий день ЧМ
США и Испания прошли в 1/8 финала, а Босния и Герцеговина с Австрией едут домой.
📋 Португалия — Хорватия: стартовые составы команд
Стартовые составы:
Португалия: Диогу Кошта, Канселу, Диаш, Вейга, Мендеш, Витинья, Невеш, Бруну Фернандеш, Нету, Леау, Роналду.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Перишич, Модрич, Ковачич, Сучич, Батурина, Влашич, Будимир.