В сборной Австралии сразу трое — из лагерей для беженцев. Их истории тянут на сериал

Сборную Австралии невозможно отнести к числу самых популярных на ЧМ-2026. Футбол у команды Тони Поповича относительно простой, и она вряд ли зайдёт далеко на чемпионате мира. Попадание в плей-офф – уже успех, а если победят Египет и долетят до 1/8 финала, тренер и футболисты станут супергероями для страны.

Но сборная Австралии интересна судьбами своих игроков. Некоторые её сегодняшние звёзды сделали карьеры, несмотря на тяжёлое детство в лагерях для беженцев.

Нестори Иранкунда

20-летний Иранкунда запомнился едва ли не больше всех в составе сборной Австралии на групповом этапе ЧМ-2026. Это невероятно быстрый футболист, который способен сыграть как вингера, так и центрального нападающего на свободном пространстве. Нестори дважды появлялся в основе и забил победный мяч в 1-м туре в ворота Турции (став самым молодым автором гола австралийцев на чемпионатах мира), а после его выхода на замену во встрече 2-го тура с США у команды Поповича проснулась атака, и она создала серьёзные проблемы хозяевам.

Нестори Иранкунда Фото: Stu Forster/Getty Images

Иранкунда родился в Танзании в семье водителя, но его родители родом из Бурунди. Семья большая – у Нестори двое старших братьев и пять сестёр (четыре младших). Родители будущего игрока австралийской сборной вынуждены были бежать из Бурунди, так как эту страну раздирала гражданская война между разными этническими группами. Удалось попасть в Танзанию, где они оказались в лагере для беженцев.

«Когда началась гражданская война, у них просто не было выбора – они не хотели погибнуть, – объяснял Нестори. – Моя старшая сестра болела, и родители подумывали о том, чтобы оставить её. Но папа не смог – он слишком любит свою семью и готов на всё ради детей. В тот момент, когда творился настоящий хаос, он подхватил сестру на руки и бросился бежать. Папа очень волнуется, когда вспоминает об этом, и не хочет даже делиться подробностями – вспоминает только какие-то детали».

Проведя некоторое время в лагере беженцев в Танзании, семья смогла перебраться в Австралию. Сначала жили в Перте, а затем обосновались в северных пригородах Аделаиды. Нестори увлёкся футболом, начал заниматься в местной команде. Его братья тоже тренировались, но Иранкунда-старший не мог оплачивать занятия всех троих, поэтому братьям пришлось завязать с футболом, чтобы младший, самый талантливый из них, продолжал учёбу. По словам тренера Эйртона Андриоли, который, как считается, первым разглядел талант парня, у Нестори были тогда не лучшие отношения с братьями. В семейной жизни «не хватало равновесия». Тем не менее Нестори сделал профессиональную карьеру, как и мечтал его отец.

Уже в 15 лет 333 дня вингер дебютировал за «Аделаиду Юнайтед» в чемпионате Австралии. Дальше были более 60 матчей за первую команду и трансфер в «Баварию» за € 900 тыс. В составе мюнхенцев он выступал только за фарм-клуб, однако пару раз попадал в заявку на игры Лиги чемпионов и Кубка Германии. Летом 2024-го дебютировал в сборной Австралии, за которую набрал 6+1 в 18 встречах. В июле прошлого года «Бавария» продала Иранкунду «Уотфорду» за € 3 млн.

«В детстве меня не баловали. Но это ничего… Жизнь в Австралии – сущий пустяк по сравнению с Африкой», – признаётся Нестори.

Мохамед Туре

Мохамед Туре Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

22-летний Туре – основной центрфорвард сборной Австралии на чемпионате мира. Он выходил в стартовом составе в первых двух матчах группового этапа с Турцией и США. Правда, результативных действий не совершил, вероятно, поэтому остался на скамейке в третьей игре с Парагваем.

Туре также родился в Африке в лагере для беженцев, но в Гвинее. А родители – из Либерии. Его семья тоже очень большая: Мохамед – второй по старшинству из семерых детей. Отец (сам бывший футболист, а позже школьный учитель) и мать также вынуждены были покинуть родину ещё в 1990 году, когда в стране началась гражданская война. Бежали на новое место в течение 18 дней, пока их не впустили в Гвинею. Но семья Туре, в отличие от семьи Иранкунды, провела в лагере для беженцев целых 14 лет.

Однажды отец Туре познакомился с сотрудницей гуманитарной организации, которая предложила родителям Мохамеда рассмотреть варианты переезда в США, Канаду или Австралию. Выбрали последнюю страну из списка, так как решили, что в Австралии местные встретят их дружелюбнее, чем в Америке.

Туре-младший вспоминал, что в лагере для беженцев его родители жили в тесноте и антисанитарии, а беременная мать тяжело болела из-за нехватки воды и еды. Это стало мотивацией для Мохамеда добиться успеха в футболе.

«Я видел через что прошли мои родители, как тяжело им приходилось, – рассказывал Туре. – Поэтому для меня, чем бы я ни занимался в жизни, важно было делать это так, чтобы помогать им. Если бы пошёл работать на стройку, стремился бы стать лучшим там. Если бы выучился на пилота, летал бы на лучших самолётах. К счастью, сейчас я в футболе и стараюсь каждый день выкладываться по максимуму».

После того как родители Туре перебрались с детьми в Австралию, Мохамед рос в пригороде Аделаиды. У семьи были проблемы с финансами, тем не менее мальчики занимались футболом. Два его брата тоже стали профессиональными игроками: старший Аль-Хассан выступает за «Сидней», а младший Муса – за датский «Раннерс».

Неудивительно, что одним из лучших друзей Туре стал Иранкунда, не правда ли? Мохамед, как и Нестори, уже в 15 лет дебютировал за «Аделаиду Юнайтед». Проведя за этот клуб чуть более 40 матчей, нападающий отправился во Францию. Там был в фарм-клубе «Реймса» (впрочем, и в Лиге 1 дебютировал), уезжал в аренду в ФК «Париж». С 2023 года вызывается в сборную Австралии, за которую забил два мяча и сделал одну голевую передачу в 12 играх. Летом 2024-го его продали в «Раннерс» за € 250 тыс., а в феврале нынешнего года «Норвич» выкупил австралийца у датчан за € 3 млн. В команде из Чемпионшипа Туре перед чемпионатом мира набрал 10+3 в 12 встречах.

Авер Мабиль

Ещё один нападающий Мабиль – более возрастной игрок. Ему уже 30 лет. На чемпионате мира он пока не выходил на поле, хотя выступает за сборную Австралии с 2018 года и провёл за неё 38 матчей (10 голов и две голевые передачи). Авер участвовал в ЧМ-2022, где сыграл во встречах с Францией и Тунисом. Однако сейчас подпирают молодые конкуренты с похожей судьбой.

Мабиль появился на свет в лагере для беженцев в Кении. Его семья – из Южного Судана. Родители покинули родину из-за гражданской войны в 1994 году. Вскоре родился Авер. Он жил до 10 лет в лагере для беженцев и ютился с семьёй в маленькой хижине. Там и увлёкся футболом.

«Мы просто выходили на улицу и начинали пинать мяч». Играли босиком. Вместо мяча использовали свёрнутый в комок носок. Иногда делали его из пластиковых пакетов или воздушных шариков. Если бы вы увидели мои пальцы на ногах, то испугались бы. У меня столько раз сходили ногти из-за камней!»

Авер Мабиль Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Когда семья перебралась в Австралию и поселилась в той же Аделаиде, Мабиль вообще не знал английского языка. Он не мог общаться со сверстниками – и сильно злился из-за этого, закрывался. По словам Авера, футбол помог ему социализироваться. Мабиль быстро прогрессировал, тренируясь в местных командах, выделялся скоростью и дриблингом. Уже в 17 лет дебютировал во взрослом футболе.

«Аделаида Юнайтед», за которую Мабиль успел сыграть до своего трансфера в Европу полсотни матчей, заработала на продаже форварда € 870 тыс. Авер отправился в 2015 году в датский «Мидтьюлланн». В результате сделал достаточно хорошую карьеру, пусть и не на топ-уровне. Выступал за «Пасуш де Феррейру» в Португалии, «Касымпашу» в Турции, «Спарту» в Чехии, «Грассхоппер» в Швейцарии, «Кадис» и «Кастельон» — в Испании, где сейчас зарабатывает на жизнь игрой во втором дивизионе.

Вместе со своим старшим братом Мабиль основал благотворительную организацию, которая помогает беженцам.