Клопп ставит всю репутацию на мечту

Юргена Клоппа обожают. Хейтеры у него если и есть, то в минимальном количестве. Это роднит немца с Карло Анчелотти. Им очень сложно не симпатизировать. Оба – суперуспешные тренеры и в придачу нормальные мужики. Очень разные. Но – нормальные. Не вызывающие явной антипатии у широких народных масс.

Если Клоппа назначат в сборную Германии (а после увольнения Нагельсмана эта возможность возросла), провал на ЧМ-2026 мгновенно уйдёт на второй план. Эта рана, конечно, будет поднывать, но подорожник Юрген сгладит дискомфорт и сведёт его к минимуму. У него так много успехов и настолько отличная репутация, что позитив от его назначения многократно перекроет негатив от неудачи на чемпионате мира.

Кажется, сборная – идеальная работа для современного Клоппа. Уходя из «Ливерпуля», он говорил, что очень сильно устал. Позднее, уже в должности руководителя футбольного направления Red Bull, он не раз повторял, что не собирается возвращаться к тренерству. Он даже говорил, что, возможно, не вернётся к нему никогда.

Юрген Клопп Фото: Thomas Lohnes/Getty Images

Однако сборная Германии – особый случай. Инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что в контракте Клоппа и Red Bull есть специальная опция, согласно которой Юрген может свободно уйти, если позовёт национальная команда. То есть такой вариант, видимо, всегда был на подкорке.

Это не значит, что Клопп подсиживал Юлиана Нагельсмана и каждый день ждал, когда тот провалится. Это, скорее, говорит о том, что сборная Германии манила Юргена, была для него далёкой мечтой. Он наверняка допускал, что она может не сбыться. И, судя по его заявлениям, тренер спокойно это пережил бы. Но тем не менее где-то глубоко желание поработать со сборной родной страны было. И сейчас, вероятно, Клопп получит такую возможность.

Почему же для него это идеальный вариант? Да потому, что работа в сборной не предполагает ежедневной занятости. Клопп устал от этого и всем видом даёт понять, что не хочет возвращаться к такой изнурительной рутине. График в сборной гораздо свободнее. При этом амбиции и ответственность очень большие. Так что работать «на отвали» не вариант.

Впрочем, халтурить – совсем не в природе Клоппа. Он никогда себе такого не позволял. И в сборной Германии, если его назначат, точно не позволит, в этом нет никаких сомнений.

Главный вопрос – насколько метод Клоппа применим для работы со сборной? Речь в данном случае не о тактике. Речь о создании коллектива. Все команды Клоппа – банды. Так было и в «Майнце», и в «Боруссии» Д, и в «Ливерпуле». Не случайно за 20 с лишним лет карьеры Юрген поработал всего в трёх клубах. Он не привык скакать с места на место. Ему очень важны люди. Он собирает их, объединяет и развивает. Это требует времени, но ещё ни разу не подводило. Во всех своих командах Клопп добивался успеха.

Однако дело в том, что в «Майнце», «Боруссии» Д и «Ливерпуле» Юрген работал с футболистами каждый день. Это сильно ускоряло процесс создания коллектива. В сборной Клопп будет видеть игроков намного реже – всего несколько раз за сезон. Безусловно, есть клубные связки, для тренера это большое подспорье. Но всё равно времени на сколачивание настоящей банды, как любит Клопп, у него будет значительно меньше, чем в клубах.

Йоахим Лёв, Ханс-Дитер Флик, Юлиан Нагельсман Фото: Getty Images

А ведь вопрос единства остро стоит перед сборной Германии в последние годы. Команда была в депрессивном состоянии на последнем этапе работы Йоахима Лёва. На фоне неудач на ЧМ-2018 и Евро-2020 она просто затухла. Далее пришёл Ханс-Дитер Флик, и в Катаре он совершенно не контролировал раздевалку. Это показали в документальном сериале All or Nothing, который вышел в 2023 году.

На ЧМ-2026 Германия тоже приехала не в лучшем ментальном состоянии. Издание Bild писало, что у Юлиана Нагельсмана были серьёзные проблемы в коммуникации с футболистами и что он был сильно от них дистанцирован. Плюс на атмосферу негативно повлиял внезапный вызов Мануэля Нойера, который после Евро-2024 не провёл за сборную ни одного матча вплоть до ЧМ. Нагельсман признал, что его отношения с вратарём Оливером Бауманном, сыгравшим все матчи в отборе, «немного пострадали».

После поражения от Эквадора тренер вступил в спор с журналистами, когда ему задали вопрос о возможном недостатке мотивации у игроков. При этом Йозуа Киммих и Дениз Ундав как раз сказали, что Эквадор больше хотел выиграть, был агрессивнее и одержал заслуженную победу.

Короче говоря, Германии очень нужна команда. И Клопп может её сделать. По крайней мере, ему это удавалось в клубах. Удастся ли в сборной? Это огромная интрига. И огромный вызов для Юргена. Настолько огромный, что он готов соскочить с тёплого места в Red Bull и вновь погрузиться в тренерский стресс и давление.

Этот стресс не будет ежедневным, как в клубной работе. И нет сомнений, что назначение в сборную Германии встретят с восторгом, Юргену и команде сразу будет обеспечена огромная поддержка. Но и ожидания от сборной тоже будут очень высокими. И в случае неудачи безупречная (или почти безупречная) репутация Клоппа может пострадать.