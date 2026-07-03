Уничтожение от Испании в плей-офф ЧМ! А в гонку бомбардиров включился неожиданный герой

Испания – Австрия – как будто одна из самых очевидных пар 1/16 финала ЧМ-2026. По крайней мере, так казалось до самого матча. Да, у австрийцев крепкая сборная. Но куда им до испанцев с Родри, Педри, Ямалем и другими суперзвёздами? Как выяснилось, ожидания не обманули.

На 29-й минуте в тему пришлась аналогия Юргена Клоппа на отменённый гол Германии в ворота Парагвая: «Если это нарушение, «Арсенал» никогда не стал бы чемпионом Англии. Они процентов 60 голов забили именно так. Мы бы выиграли матч, если бы гол засчитали». К чему эта цитата? Просто Испанию наказали точно так же. И тоже за атаку на вратаря: Кубарси столкнулся со Шлагером перед тем, как Кукурелья вонзил с подбора. Марк, празднуя, не зря посматривал на судью.

При этом Пау не толкал вратаря, а просто находился с ним рядом и прыгал под подачу. Наоборот, даже испанского защитника потянули за футболку.

Нарушение Кубарси на Шлагере Фото: Кадр из трансляции

Что ж, ну нет так нет. Если немцы приуныли и вылетели, то испанцы взяли своё уже через несколько минут. Расчертив простую и в то же время убийственную комбинацию: Педри отблагодарил Кукурелью за подключение по флангу, а тот результативно прострелил на Оярсабаля в район 11-метровой. Защитники прижались к воротам и никак не помешали Микелю точно катнуть низом в касание.

Открывание Оярсабаля перед голом Фото: Кадр из трансляции

При этом Австрии дичайше повезло уйти на большой перерыв всего лишь при 0:1. Испания доминировала и создавала лавину острых атак. Ямаль умудрился за тайм трижды (!) прокинуть мяч между ног Лаймеру и отдавать передачи не глядя. Баэна со штрафного палил в перекладину. Шлагер только в первой половине совершил пять спасений. Особенно эффектно он отразил грудью удар в упор того же Ламина.

Симон же практически отдыхал, лишь раздавая точные передачи. Заодно превзойдя достижение великого предшественника, Икера Касильяса (476), по числу минут подряд без пропущенных голов на чемпионатах мира.

Двойная замена перед возобновлением встречи не помогла Австрии переломить положение. Да, на 61-й минуте к ней пришёл первый относительно опасный момент, когда Калайджич не попал по воротам. Только на 66-й разница в счёте всё равно увеличилась. Долгий перекат завершился предголевым тычком Кукурельи (как же он был полезен) на Баэну и подачей в центр штрафной, куда неожиданно для австрийцев ворвался и вогнал головой Порро. Встречи с Кабо-Верде и Уругваем правый защитник провёл на лавке. И вот пригодился.

Обратите внимание: когда Баэна думал, кого же снабдить мячом, Порро даже не находился в штрафной. Зато поднял руку и показал: дружище, грузи на меня. Тот и загрузил. И стал ассистентом.

Позиция Порро перед голом Фото: Кадр из трансляции

Напоследок получилось вообще унижение. Кто пытался помешать Кукурелье получить мяч и оценить обстановку? Никто. А кто держал Оярсабаля? Тоже никто. Марк прострелил, Микель забил 16-й гол в 15 последних матчах за сборную и четвёртый – на ЧМ-2026, включившись в гонку бомбардиров. Чистейшее убийство.

Ассист Кукурельи на Оярсабаля Фото: Кадр из трансляции

Испания парила, Австрия – терпела. Это соперники из совершенно разных весовых категорий. А помните, как команду Луиса де ла Фуэнте критиковали после ничьей с Кабо-Верде, сделавшей популярным Возинью? На групповом этапе позволить себе такие осечки можно. Главное – набрать форму к плей-офф. Что испанцы и продемонстрировали. Дальше им играть с Португалией или Хорватией. И Криштиану с Модричем можно уже переживать.