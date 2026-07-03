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Португалия — Хорватия — 2:1 — обзор матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, голы: Перишич, Криштиану Роналду, Рамуш, 3 июля

ВАУ! Гол Роналду, камбэк Португалии на 90+4-й и отмена мяча Хорватии на 90+13-й!
Георгий Илющенко
Португалия – Хорватия – 2:1
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Криштиану не понимал свою замену, на Модрича было жалко смотреть, исход решил датчик в мяче! А закончился матч ЧМ слезами в память о Жоте.

В 1/16 финала ЧМ-2026 друг на друга попали Хорватия и Португалия. Слухов, что этот турнир станет последним для Луки Модрича, было достаточно. А незадолго до стартового свистка сестра Криштиану Роналду сообщила: последний матч за сборную он проведёт на этом чемпионате мира. Ещё больше разогрев и без того горячую вывеску.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
03 июля 2026, пятница. 02:00 МСК
Португалия
Окончен
2 : 1
Хорватия
0:1 Перишич – 53'     1:1 Роналду – 68'     2:1 Рамуш – 90+4'    

И вот впервые в плей-офф ЧМ встретились два футболиста, которым больше 40 лет! Криштиану и вовсе стал самым возрастным участником плей-офф в 41 год 147 дней. Чей же «последний танец» случился?

Криштиану Роналду и Лука Модрич перед матчем

Криштиану Роналду и Лука Модрич перед матчем

Фото: Dan Mullan/Getty Images

Пока все взгляды, особенно после предматчевого заявления, были устремлены на Роналду, быстрый гол едва не оформил его партнёр. Бруну Фернандеш после прострела Рафаэла Леау (впервые в старте на ЧМ-2026) бил дважды подряд. Но первую попытку ликвидировал Доминик Ливакович, а вторую накрыл Йосип Шутало. Сам же Криш едва не замкнул в упор закидушку Педру Нету. Частенько глубоко опускался для розыгрыша. Плюс опасно после фирменного длинного разбега пальнул со штрафного. Опасно для Марина Понграчича, потому что мяч прилетел ему в область паха.

Португалия давила с первых минут, как бы показывая: нашу атаку зря ругают за скромность. Но в то же время оказалось, что не зря, ведь, кроме множества навесов и дальних попыток, португальцы мало что предлагали. От команды, в составе которой есть технари Жоау Невеш, Витинья и Бруну, ожидаешь большего.

Удар Криштиану Роналду со штрафного

Удар Криштиану Роналду со штрафного

Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Да, Криш и компания нанесли за первый тайм девять ударов с общим весом в 0,97 ожидаемого гола (против трёх при 0,21 xG у Хорватии). Тем не менее в створ – только один. Зато четыре – издали. И ещё четыре оказались заблокированы. Сказать, что Хорватия отскакивает, точно было нельзя.

Криштиану Роналду Подробнее
Лука Модрич Подробнее

В начале второй половины встречи спасать пришлось уже Диогу Коште, когда Матео Ковачич ушёл от Жоау Канселу и пробил низом. А вот Иван Перишич не простил! Как же за ним не уследили на левом краю штрафной после мягкого заброса Йосипа Станишича с правого фланга. У Ивана нашлось время спокойно принять мяч и послать его в ворота третьим касанием между ног Коште.

Вот тут-то и началось веселье. Ещё один хорватский гол не засчитали из-за офсайда у Николы Влашича. Следом Леау жахнул издали в перекладину. Далее Кошта отразил коварный удар Петара Сучича. И сразу после этого Криштиану открылся под идеальный заброс Нету из глубины, вторым касанием проткнув мяч мимо Ливаковича! Роналду уже готовился сделать легендарное «Сииии!». Помешал арбитр, зафиксировав небольшой офсайд.

И всё-таки «Сииии!» состоялось! Только Роберто Мартинес сделал аж четверную замену (убрав в том числе Витинью с Бруну), как Влашич при угловом завалил Ренату Вейгу. VAR, пенальти для Роналду, удар по центру – и 1:1 на 68-й минуте! Между прочим, это первый (засчитанный) гол Криштиану в плей-офф чемпионатов мира. В девятом матче.

Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Хорватии

Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Хорватии

Фото: Photo by Dan Mullan/Getty Images

Пошла ли Португалия в концовке додавливать? Да, только Хорватия всё равно смотрелась интереснее! Кошта с огромным трудом перевёл мяч в штангу после обводящего удара Ковачича. А спустя пару мгновений справился с его же добиванием под перекладину. Офсайд помешал забить Петару Сучичу. Убойные моменты были у Игора Матановича и Марио Пашалича.

А на 81-й минуте случилось невероятное: Мартинес впервые на ЧМ-2026 заменил Криштиану. Тот аж обомлел от удивления. Но не стал психовать и пожал руку тренеру.

Реакция Криштиану Роналду на замену

Реакция Криштиану Роналду на замену

Фото: Скрин трансляции

Замена Криштиану Роналду

Замена Криштиану Роналду

Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

И ушёл он, чтобы отпраздновать гол Гонсалу Рамуша на 90+4-й минуте! Форвард высоко выпрыгнул под закидушку Леау и забил головой! Даже только-только вышедший на замену Йошко Гвардиол не помешал! Сработала связка прошлого и будущего «Милана».

У Хорватии всё равно хватило времени отыграться – усилиями того же Гвардиола. Да только вновь помешал офсайд – уже у Марио Пашалича. Причём на повторе разглядеть касание мяча у Матановича после подачи Перишича было невозможно – помогли датчики! Ну а то, что Вейга дальше сам коснулся мяча, значения уже не имело.

Офсайд и его определение по датчику в мяче

Офсайд и его определение по датчику в мяче

Фото: Скрин трансляции

После матча вся сборная Португалии почтила память Диогу Жоты. Его не стало ровно год назад. Это было очень эмоционально.

Криштиану Роналду не сдержал слёз

Криштиану Роналду не сдержал слёз

Фото: Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Сборная Португалии

Сборная Португалии

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Третьих подряд медалей Хорватии на ЧМ не случится. Но это уже во многом сошедшее с дистанции поколение и так добилось невероятного. А Криштиану, в отличие от Модрича, проведёт на ЧМ ещё как минимум один матч. Против великолепной Испании. Написать, что будет адски сложно – значит преуменьшить.

Изучаем календарь плей-офф ЧМ-2026 здесь
А тут смотрит сетку турнира
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