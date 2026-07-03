ВАУ! Гол Роналду, камбэк Португалии на 90+4-й и отмена мяча Хорватии на 90+13-й!

Криштиану не понимал свою замену, на Модрича было жалко смотреть, исход решил датчик в мяче! А закончился матч ЧМ слезами в память о Жоте.

В 1/16 финала ЧМ-2026 друг на друга попали Хорватия и Португалия. Слухов, что этот турнир станет последним для Луки Модрича, было достаточно. А незадолго до стартового свистка сестра Криштиану Роналду сообщила: последний матч за сборную он проведёт на этом чемпионате мира. Ещё больше разогрев и без того горячую вывеску.

И вот впервые в плей-офф ЧМ встретились два футболиста, которым больше 40 лет! Криштиану и вовсе стал самым возрастным участником плей-офф в 41 год 147 дней. Чей же «последний танец» случился?

Криштиану Роналду и Лука Модрич перед матчем Фото: Dan Mullan/Getty Images

Пока все взгляды, особенно после предматчевого заявления, были устремлены на Роналду, быстрый гол едва не оформил его партнёр. Бруну Фернандеш после прострела Рафаэла Леау (впервые в старте на ЧМ-2026) бил дважды подряд. Но первую попытку ликвидировал Доминик Ливакович, а вторую накрыл Йосип Шутало. Сам же Криш едва не замкнул в упор закидушку Педру Нету. Частенько глубоко опускался для розыгрыша. Плюс опасно после фирменного длинного разбега пальнул со штрафного. Опасно для Марина Понграчича, потому что мяч прилетел ему в область паха.

Португалия давила с первых минут, как бы показывая: нашу атаку зря ругают за скромность. Но в то же время оказалось, что не зря, ведь, кроме множества навесов и дальних попыток, португальцы мало что предлагали. От команды, в составе которой есть технари Жоау Невеш, Витинья и Бруну, ожидаешь большего.

Удар Криштиану Роналду со штрафного Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Да, Криш и компания нанесли за первый тайм девять ударов с общим весом в 0,97 ожидаемого гола (против трёх при 0,21 xG у Хорватии). Тем не менее в створ – только один. Зато четыре – издали. И ещё четыре оказались заблокированы. Сказать, что Хорватия отскакивает, точно было нельзя.

В начале второй половины встречи спасать пришлось уже Диогу Коште, когда Матео Ковачич ушёл от Жоау Канселу и пробил низом. А вот Иван Перишич не простил! Как же за ним не уследили на левом краю штрафной после мягкого заброса Йосипа Станишича с правого фланга. У Ивана нашлось время спокойно принять мяч и послать его в ворота третьим касанием между ног Коште.

Вот тут-то и началось веселье. Ещё один хорватский гол не засчитали из-за офсайда у Николы Влашича. Следом Леау жахнул издали в перекладину. Далее Кошта отразил коварный удар Петара Сучича. И сразу после этого Криштиану открылся под идеальный заброс Нету из глубины, вторым касанием проткнув мяч мимо Ливаковича! Роналду уже готовился сделать легендарное «Сииии!». Помешал арбитр, зафиксировав небольшой офсайд.

И всё-таки «Сииии!» состоялось! Только Роберто Мартинес сделал аж четверную замену (убрав в том числе Витинью с Бруну), как Влашич при угловом завалил Ренату Вейгу. VAR, пенальти для Роналду, удар по центру – и 1:1 на 68-й минуте! Между прочим, это первый (засчитанный) гол Криштиану в плей-офф чемпионатов мира. В девятом матче.

Криштиану Роналду празднует гол в ворота сборной Хорватии Фото: Photo by Dan Mullan/Getty Images

Пошла ли Португалия в концовке додавливать? Да, только Хорватия всё равно смотрелась интереснее! Кошта с огромным трудом перевёл мяч в штангу после обводящего удара Ковачича. А спустя пару мгновений справился с его же добиванием под перекладину. Офсайд помешал забить Петару Сучичу. Убойные моменты были у Игора Матановича и Марио Пашалича.

А на 81-й минуте случилось невероятное: Мартинес впервые на ЧМ-2026 заменил Криштиану. Тот аж обомлел от удивления. Но не стал психовать и пожал руку тренеру.

Реакция Криштиану Роналду на замену Фото: Скрин трансляции

Замена Криштиану Роналду Фото: FIFA/FIFA via Getty Images

И ушёл он, чтобы отпраздновать гол Гонсалу Рамуша на 90+4-й минуте! Форвард высоко выпрыгнул под закидушку Леау и забил головой! Даже только-только вышедший на замену Йошко Гвардиол не помешал! Сработала связка прошлого и будущего «Милана».

У Хорватии всё равно хватило времени отыграться – усилиями того же Гвардиола. Да только вновь помешал офсайд – уже у Марио Пашалича. Причём на повторе разглядеть касание мяча у Матановича после подачи Перишича было невозможно – помогли датчики! Ну а то, что Вейга дальше сам коснулся мяча, значения уже не имело.

Офсайд и его определение по датчику в мяче Фото: Скрин трансляции

После матча вся сборная Португалии почтила память Диогу Жоты. Его не стало ровно год назад. Это было очень эмоционально.

Криштиану Роналду не сдержал слёз Фото: Photo by Mert Alper Dervis/Anadolu via Getty Images

Сборная Португалии Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Третьих подряд медалей Хорватии на ЧМ не случится. Но это уже во многом сошедшее с дистанции поколение и так добилось невероятного. А Криштиану, в отличие от Модрича, проведёт на ЧМ ещё как минимум один матч. Против великолепной Испании. Написать, что будет адски сложно – значит преуменьшить.