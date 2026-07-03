Историческое достижение Швейцарии в плей-офф ЧМ! Они ждали этого 88 лет

Фан-факт: до этого матча сборная Швейцарии 88 лет не могла выиграть первый матч плей-офф чемпионата мира. Хотя оказывалась там довольно регулярно. Последний раз это случилось в далёком 1938-м, когда в 1/8 финала удалось победить Германию. После этого – как отрезало. В XXI веке один раз вообще остались без финальной части, один раз не вышли в плей-офф и четыре раза вылетали в первом раунде.

Теперь их ждал Алжир. Понятно, что швейцарцы считались фаворитами. Команда заняла первое место в группе, не проиграла ни одного матча. Однако было одно обстоятельство – Владимир Петкович, главный тренер африканской сборной, который семь лет работал с европейской командой. Вплоть до ухода в 2021-м. Он отлично знал сильные качества большинства игроков и мог найти им противодействие.

На первых минутах казалось, что всё так и будет. Алжирцы неожиданно завладели мячом и побежали забивать первыми. Соперник выглядел растерянным. Но это хотя бы не относилось к обороне – там всё работало чётко. Правда, в одной из атак показалось, что у арбитра есть основания назначить пенальти в ворота Швейцарии. Но судья не поверил в падение Рамиза Зерруки. Судя по повторам, правильно сделал.

А сразу после этого забил Брил Эмболо. Чуть ли не в первой осмысленной атаке. Йохан Манзанби прошёл по левому флангу и прострелил в штрафную, где мяч докатился до нападающего. Тот грамотно сыграл в окружении соперников и протолкнул мяч в ворота. Кстати, сборная установила собственный рекорд – она открывала счёт в четырёх матчах чемпионата мира подряд.

Брил Эмболо празднует гол Фото: Emilee Chinn/Getty Images

Такой расклад стал сюрпризом уже для Алжира. Все приложенные усилия оказались напрасными. До середины тайма они продолжили владеть преимуществом. Правда, могли пропустить ещё один после удара Дениса Закарии. Но главная проблема была в них самих – впереди почти не было конкретики. Удары еле-еле долетали до ворот Грегора Кобеля. А во второй части тайма ушла и доминация во владении. Преимущество Швейцарии вырисовывалось всё более явно. Хотя счёт всё-таки вызывал опасение – при таком шатком преимуществе всё можно быстро растерять.

Удивительно, но в перерыве Петкович не сделал ни одной замены. Не изменил структуру игры. Будто его устраивало происходящее на поле и он искренне верил, что без моментов можно пройти в 1/8 финала. Однако уже на первой минуте второго тайма эта надежда, если она вообще была, стала ещё призрачнее. Ведь алжирцы пропустили второй. Закария пролетел по флангу, прострелил в штрафную, откуда мяч был неудачно выбит. Прямо на ногу Дану Ндою. Тот, не мешкаясь, сразу бахнул в дальний. Лука Зидан не спас.

Удивительно, но это не взбодрило алжирцев. Преимущество в инициативности, как казалось, ушло безвозвратно. Темп игры постепенно падал. Но если Швейцарию это полностью устраивало, то африканцев – никак не могло. Петкович пытался освежить игру заменами. Но вышедшие на поле игроки выглядели так же потерянно, как и те, кто на нём находился.

Швейцарцы грамотно разрушали потенциальные атаки, при необходимости включали высокий прессинг и действовали очень организованно. На 74-й минуте могли забивать третий по подобию второго, однако Фабиан Ридер оказался не так точен, как его партнёры. На 81-й он же не смог пробить мимо Зидана, когда ворота уже были пустыми. Алжир же не мог ничем ответить. Не получилось даже финального навала.

Швейцария впервые с 1938 года прошла первый раунд плей-офф чемпионата мира, а в 1/8 финала они ждут победителя пары Гана – Колумбия. Алжир едет домой.