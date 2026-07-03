Рекорды «Сити» и «Тоттенхэма», «Спартак» пошёл за защитником. Трансферы и слухи за 24 часа

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Главные состоявшиеся трансферы

«Тоттенхэм» объявил о своей (пока что) самой дорогой покупке в истории

Матеуш Фернандеш Фото: tottenhamhotspur.com

Полузащитник Матеуш Фернандеш вылетал из АПЛ дважды подряд: сначала с «Саутгемптоном», а затем и с «Вест Хэмом». На очереди «Тоттенхэм»? «Шпоры» выиграли конкуренцию за португальца у «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы посчитали ценник за него завышенным. А вот лондонцы отстегнули € 99 млн и побили личный трансферный рекорд. Правда, продержится он недолго, потому что на подходе переход из «Ньюкасла» Сандро Тонали. Фабрицио Романо писал, что за итальянца с бонусами отдадут € 117 млн.

«Манчестер Сити» официально подтвердил переход Андерсона

Про это мы уже писали неоднократно. Поэтому просто фиксируем: «Ноттингем Форест» получил за 23-летнего полузащитника сборной Англии € 135 млн. Для «Манчестер Сити» это тоже рекордное приобретение. Ну и, разумеется, англичан ранее так дорого не покупали. Представляете, во сколько бы сейчас оценивались праймовые Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард?

В остальном действительно громких сделок нет. Поэтому будет большая, но в то же время краткая сводка.

Матис Детурбе /Джованни Гонсалес / Владислав Сарвели Фото: Пресс-службы «Монако»/«Ривер Плейт»/«Пари НН»

Официально: «Бавария» объявила о возвращении Николаса Джексона в «Челси».

Официально: 19-летний вингер Матис Детурбе перешёл в «Манчестер Сити» из «Труа» за € 25 млн и сразу же был отдан в аренду в «Монако» с правом выкупа.

Официально: «Лион» подписал вингера Жюльена Дюранвиля из дортмундской «Боруссии» за € 5+3,5 млн и 20% от будущей перепродажи.

Официально: «Ривер Плейт» представил в качестве новичка экс-защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса и арендовал у «Фиорентины» с опцией выкупа своего же бывшего нападающего Лукаса Бельтрана.

Официально: левый защитник Франко Карбони куплен «Пармой» у «Интера» за € 2,5 млн.

Официально: левый защитник «Монако» Кассума Уаттара перешёл в «Бешикташ» за € 8 млн.

Официально: центрального защитника сборной Грузии и «Нюрнберга» Луку Лочошвили забрал «Кёльн» за € 4,5 млн.

Официально: 20-летний вингер «Барселоны Б» Дани Родригес по стопам тёзки Ольмо бесплатно перешёл в загребское «Динамо» с правом обратного выкупа.

Официально: в аренду в «Комо» с обязательным выкупом за € 14 млн пожаловал левый защитник «Крузейро» Кайки.

Официально: € 6 млн ушли у «Комо» в пользу «Хетафе» за полузащитника Луиса Милью.

Официально: «Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни, заплатив € 19,3 млн. Ещё € 9,4 млн предусмотрено бонусами.

Официально: центральный защитник Михаэль Свобода несвободен. Его за € 5 млн приобрёл у «Венеции» «Брайтон».

Официально: бывший нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели перешёл в «Пари НН».

Официально: нападающий «Ростова» Максим Турищев продолжит карьеру в воронежском «Факеле».

Официально: 25-летний защитник Илья Агапов вслед за арендой перешёл из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе.

Главные трансферные слухи дня

«Реал» выступил с заявлением по Энцо Фернандесу, несмотря на слова его агента

Помните Хавьера Пасторе? Сейчас экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины представляет интересы Энцо Фернандеса. И заигрывает с «Реалом». Приводим слова Пасторе в интервью испанским изданиям. Diario Sport: «Реал» любит лучших игроков, и Энцо был одним из лучших в этом сезоне. Он нравится «Реалу». И ему нравится «Реал». Так же, как и другие испанские клубы. Теперь нам нужно немного подождать и посмотреть, что произойдёт».

«Мы изучаем варианты ухода из «Челси». Мадрид? У него там много друзей, он очень близок с Хулианом Альваресом, они проводят вместе всё свободное время. Кроме того, кто не любит Мадрид? Я никогда там не играл, но теперь живу в этом городе», – цитирует Пасторе уже Marca.

Однако закончилось всё бескомпромиссным заявлением «Реала». Возможно, это тот случай, когда в том числе агенту стоило поменьше говорить.

«Реал» Мадрид заявление клуба «Клуб хотел бы заявить, что он не предпринимал никаких усилий, прямых или косвенных, для подписания контракта с Фернандесом и, соответственно, не намерен осуществлять подобную операцию. В связи с уважением, которого заслуживает «Челси», и в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые всегда определяли действия «Реала», клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности».

«Спартак» и ЦСКА пошли за защитниками с опытом игры в Ла Лиге

Виктор Парада / Домингуш Дуарте Фото: Getty Images

Один из них даже огорчал «Барселону». А именно Виктор Парада: он и ассист делал в матче с каталонцами (1:3), и побеждал их в мае этого года (1:0). «Спартак» и «Алавес», если верить El Correo, ускорили сделку по переходу 24-летнего левого защитника. Сам испанец не против переезда в Россию, да и его клуб не прочь на нём подзаработать.

Radar da Bola, в свою очередь, информирует: ЦСКА сделал предложение 31-летнему бывшему центральному защитнику сборной Португалии, «Гранады» и «Хетафе» Домингушу Дуарте, который с 1 июля находится без клубной прописки. Параллельно к нему обратились «Сан-Паулу» и «Олимпиакос». Ожидается, что Дуарте примет решение о будущем в ближайшие дни.

«Краснодар» предложил контракт Оздоеву

Магомед Оздоев не продлил контракт с ПАОКом и выбирает, где продолжить карьеру. И вот к нему постучался экс-чемпион России. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату», что «Краснодар» предложил опытному полузащитнику двухлетний контракт. В ноябре Оздоеву исполнится 33 года. Видимо, Сергей Галицкий позитивно вспомнил практику из 2010-х, когда Марат Измайлов, Роман Широков и Владимир Быстров после 30-летия делились опытом с краснодарской молодёжью.

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Жюль Кунде, Алехандро Гарначо, Матвей Кисляк Фото: Getty Images/«Чемпионат»