Рекорды «Сити» и «Тоттенхэма», «Спартак» пошёл за защитником. Трансферы и слухи за 24 часа

Дайджест. Трансферы. Минимализм в подводке.
Главные состоявшиеся трансферы
«Тоттенхэм» объявил о своей (пока что) самой дорогой покупке в истории
Матеуш Фернандеш
Фото: tottenhamhotspur.com
Полузащитник Матеуш Фернандеш вылетал из АПЛ дважды подряд: сначала с «Саутгемптоном», а затем и с «Вест Хэмом». На очереди «Тоттенхэм»? «Шпоры» выиграли конкуренцию за португальца у «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы посчитали ценник за него завышенным. А вот лондонцы отстегнули € 99 млн и побили личный трансферный рекорд. Правда, продержится он недолго, потому что на подходе переход из «Ньюкасла» Сандро Тонали. Фабрицио Романо писал, что за итальянца с бонусами отдадут € 117 млн.
«Манчестер Сити» официально подтвердил переход Андерсона
Про это мы уже писали неоднократно. Поэтому просто фиксируем: «Ноттингем Форест» получил за 23-летнего полузащитника сборной Англии € 135 млн. Для «Манчестер Сити» это тоже рекордное приобретение. Ну и, разумеется, англичан ранее так дорого не покупали. Представляете, во сколько бы сейчас оценивались праймовые Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард?
В остальном действительно громких сделок нет. Поэтому будет большая, но в то же время краткая сводка.
Матис Детурбе /Джованни Гонсалес / Владислав Сарвели
Фото: Пресс-службы «Монако»/«Ривер Плейт»/«Пари НН»
- Официально: «Бавария» объявила о возвращении Николаса Джексона в «Челси».
- Официально: 19-летний вингер Матис Детурбе перешёл в «Манчестер Сити» из «Труа» за € 25 млн и сразу же был отдан в аренду в «Монако» с правом выкупа.
- Официально: «Лион» подписал вингера Жюльена Дюранвиля из дортмундской «Боруссии» за € 5+3,5 млн и 20% от будущей перепродажи.
- Официально: «Ривер Плейт» представил в качестве новичка экс-защитника «Краснодара» Джованни Гонсалеса и арендовал у «Фиорентины» с опцией выкупа своего же бывшего нападающего Лукаса Бельтрана.
- Официально: левый защитник Франко Карбони куплен «Пармой» у «Интера» за € 2,5 млн.
- Официально: левый защитник «Монако» Кассума Уаттара перешёл в «Бешикташ» за € 8 млн.
- Официально: центрального защитника сборной Грузии и «Нюрнберга» Луку Лочошвили забрал «Кёльн» за € 4,5 млн.
- Официально: 20-летний вингер «Барселоны Б» Дани Родригес по стопам тёзки Ольмо бесплатно перешёл в загребское «Динамо» с правом обратного выкупа.
- Официально: в аренду в «Комо» с обязательным выкупом за € 14 млн пожаловал левый защитник «Крузейро» Кайки.
- Официально: € 6 млн ушли у «Комо» в пользу «Хетафе» за полузащитника Луиса Милью.
- Официально: «Эвертон» объявил о переходе полузащитника «Мидлсбро» Хейдена Хакни, заплатив € 19,3 млн. Ещё € 9,4 млн предусмотрено бонусами.
- Официально: центральный защитник Михаэль Свобода несвободен. Его за € 5 млн приобрёл у «Венеции» «Брайтон».
- Официально: бывший нападающий «Локомотива» Владислав Сарвели перешёл в «Пари НН».
- Официально: нападающий «Ростова» Максим Турищев продолжит карьеру в воронежском «Факеле».
- Официально: 25-летний защитник Илья Агапов вслед за арендой перешёл из ЦСКА в «Уфу» на постоянной основе.
Главные трансферные слухи дня
«Реал» выступил с заявлением по Энцо Фернандесу, несмотря на слова его агента
Помните Хавьера Пасторе? Сейчас экс-полузащитник «ПСЖ» и сборной Аргентины представляет интересы Энцо Фернандеса. И заигрывает с «Реалом». Приводим слова Пасторе в интервью испанским изданиям. Diario Sport: «Реал» любит лучших игроков, и Энцо был одним из лучших в этом сезоне. Он нравится «Реалу». И ему нравится «Реал». Так же, как и другие испанские клубы. Теперь нам нужно немного подождать и посмотреть, что произойдёт».
«Мы изучаем варианты ухода из «Челси». Мадрид? У него там много друзей, он очень близок с Хулианом Альваресом, они проводят вместе всё свободное время. Кроме того, кто не любит Мадрид? Я никогда там не играл, но теперь живу в этом городе», – цитирует Пасторе уже Marca.
Однако закончилось всё бескомпромиссным заявлением «Реала». Возможно, это тот случай, когда в том числе агенту стоило поменьше говорить.
«Клуб хотел бы заявить, что он не предпринимал никаких усилий, прямых или косвенных, для подписания контракта с Фернандесом и, соответственно, не намерен осуществлять подобную операцию. В связи с уважением, которого заслуживает «Челси», и в соответствии с принципами институциональной лояльности, которые всегда определяли действия «Реала», клуб считает необходимым категорически опровергнуть необоснованные спекуляции, не соответствующие действительности».
«Спартак» и ЦСКА пошли за защитниками с опытом игры в Ла Лиге
Виктор Парада / Домингуш Дуарте
Фото: Getty Images
Один из них даже огорчал «Барселону». А именно Виктор Парада: он и ассист делал в матче с каталонцами (1:3), и побеждал их в мае этого года (1:0). «Спартак» и «Алавес», если верить El Correo, ускорили сделку по переходу 24-летнего левого защитника. Сам испанец не против переезда в Россию, да и его клуб не прочь на нём подзаработать.
Radar da Bola, в свою очередь, информирует: ЦСКА сделал предложение 31-летнему бывшему центральному защитнику сборной Португалии, «Гранады» и «Хетафе» Домингушу Дуарте, который с 1 июля находится без клубной прописки. Параллельно к нему обратились «Сан-Паулу» и «Олимпиакос». Ожидается, что Дуарте примет решение о будущем в ближайшие дни.
«Краснодар» предложил контракт Оздоеву
Магомед Оздоев не продлил контракт с ПАОКом и выбирает, где продолжить карьеру. И вот к нему постучался экс-чемпион России. Знакомый с ситуацией источник сообщил «Чемпионату», что «Краснодар» предложил опытному полузащитнику двухлетний контракт. В ноябре Оздоеву исполнится 33 года. Видимо, Сергей Галицкий позитивно вспомнил практику из 2010-х, когда Марат Измайлов, Роман Широков и Владимир Быстров после 30-летия делились опытом с краснодарской молодёжью.
Одной строкой
Жюль Кунде, Алехандро Гарначо, Матвей Кисляк
Фото: Getty Images/«Чемпионат»
- Diario Sport: «Барселона» готова продать защитника Жюля Кунде и снизила запрашиваемую сумму до € 65 млн, что устраивает «Челси» и «Ливерпуль».
- Sport.es: «Атлетико» рассматривает возможность приглашения Мэйсона Гринвуда из «Марселя» в качестве замены Хулиану Альваресу.
- The Athletic: «Борнмут» близок к покупке Альваро Родригеса у «Эльче» за € 25+5 млн. «Реал» получит 50% от суммы сделки и потеряет права на нападающего.
- Джанлука Ди Марцио: «Милан» оценивает потенциальную продажу Рафаэла Леау в € 60-70 млн.
- Джанлука Ди Марцио: «Бавария» сделала запрос насчёт покупки Бремера, но защитник хотел бы остаться в «Ювентусе».
- Альфредо Педулла: «Рома» рассматривает аренду Алехандро Гарначо у «Челси».
- La Gazzetta dello Sport: Рубен Аморим мечтает подписать Вирджила ван Дейка в «Милан». Но осуществить переход защитника «Ливерпуля» – невероятно сложно.
- Daily Mail: «МЮ» провёл переговоры по вингеру Крисенсио Саммервиллу с «Вест Хэмом». Трансфер возможен после ухода Маркуса Рашфорда.
- The Telegraph: «Арсеналу» интересен Эзри Конса. «Астон Вилла», возможно, запросит за защитника € 70,2 млн.
- «РБ Спорт»: журналист L’Equipe Жозе Бароссо сказал, что «ПСЖ» интересовался Матвеем Кисляком из ЦСКА, но сейчас переговоров нет.