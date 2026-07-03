Лимит на молодых отменили, «Текстильщик» развалился и собирается с нуля. Главное в ФНЛ

До старта нового сезона остаётся несколько недель, а новостей становится всё больше. РФС скорректировал лимит на молодых футболистов в Лиге PARI, «Текстильщик» полностью перезапустился, а «Ротор» продемонстрировал новый дизайн формы.

Лимит на молодых – всё

За 10 дней до старта нового сезона РФС и ФНЛ исключили из регламента обязательное участие в матчах игрока не старше 21 года. Правило действовало с 2019 года.

Решение объяснили желанием повысить спортивную конкуренцию. По данным РФС, лишь 24% футболистов до 21 года регулярно получали игровое время в Первой лиге, тогда как в LEON-Второй лиге этот показатель превышает 50%. В РФС считают, что обязательный лимит не способствовал развитию молодых игроков, а лишь создавал искусственный спрос на них.

Наиль Измайлов президент ФНЛ «Вопрос корректировки данного регламентного требования назревал давно и системно обсуждался с клубами. Мы провели детальные консультации, выработали консолидированную позицию и представили её на рассмотрение в РФС. Выражаем признательность РФС за конструктивный диалог и за то, что позиция наших клубов была услышана и учтена в итоговом решении, которое полностью отвечает задачам, стоящими перед лигой. Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в высший дивизион. Соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может сказываться на результатах команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики».

«Ротор» убирает название клуба с игровой формы

Волгоградский клуб изменит дизайн игровой формы перед новым сезоном. На груди больше не будет надписи «Ротор» — это место планируют использовать под коммерческих партнёров.

По словам генерального директора Андрея Кривова, клуб достаточно узнаваем, поэтому отказ от названия на лицевой части формы должен помочь привлечь новых спонсоров. Само название команды сохранится, но будет размещено в другом месте экипировки.

Андрей Кривов гендиректор «Ротора» «Открою вам секрет. Мы презентуем скоро будущие майки. И на этих майках не будет названия «Ротор». Это будет таким сигналом для спонсоров. Потому что «Ротор» и так все знают».

В Красноярске снова заговорили о стадионе

После слов Сергея Ташуева о возможном строительстве крытой арены генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев уточнил позицию клуба.

По его словам для «РБ Спорт», конкретного проекта пока нет, однако в Красноярске действительно заинтересованы в модернизации футбольной инфраструктуры. Приоритетом остаётся либо строительство современного стадиона, либо масштабная реконструкция Центрального стадиона, который уже не соответствует современным требованиям.

Дмитрий Федосеев гендиректор «Енисея» «Есть большой интерес к реконструкции стадиона, но конкретики пока нет. Клуб очень этого хочет. К сожалению, информация от Сергея Абуезидовича [Ташуева] не соответствует действительности. В идеале хотим новый современный стадион в Красноярске, однако реконструкция Центрального стадиона — тоже хорошее решение. Арену надо модернизировать, потому что она уже старая».

«Текстильщик» попал в руки Павла Андреева

Ивановский клуб официально расстался с Дмитрием Кириченко, при котором команда вернулась в Первую лигу. Под его руководством «Текстильщик» провёл в прошлом сезоне 39 матчей, одержал 20 побед и выполнил главную задачу — добился повышения в классе.

Однако сразу после выхода в Первую лигу клуб начал масштабную перестройку. Вместе с Кириченко ушёл весь тренерский штаб, а в один день команду покинули сразу 17 футболистов.

Фактически «Текстильщик» полностью обновляет состав. Это связано с приходом большой группы игроков из «Чайки» – агент Павел Андреев перебрасывает своих клиентов в Иваново.

Дмитрий Кириченко Фото: fc-textil.ru

Новым главным тренером назначен Дмитрий Пятибратов. Последним местом его работы был «Факел». До переезда в Иваново он занимал должность советника президента в костромском «Спартаке».

«Нефтехимик» и костромской «Спартак» усиливаются

Клубы Первой лиги продолжают активно обновлять составы. «Нефтехимик», по сути, собирает новую команду. На этой неделе состав пополнили опытный полузащитник Василий Алейников, защитник Станислав Пузанов и голкипер Артём Исмагилов.

Активно работает и костромской «Спартак». После переходов Владислава Камилова, Давида Караева и Кирилла Малярова клуб подписал защитника Амира Мохаммада, ранее выступавшего за «Балтику».

Есть усиления и у других команд. «Пари НН» подписал опытного нападающего Владислава Сарвели, «Ленинградец» — Эльдияра Зарыпбекова и Эрвинга Ботака-Йобому, «Ротор» усилился Николаем Поярковым, а «СКА-Хабаровск» оформил переходы Матвея Ужгина и Эльдара Блиева.

Владислав Сарвели Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий Илья Азявин вернулся из тульского «Арсенала» в «Шинник», «Енисей» подписал полузащитника Марата Тлехугова, а «Велес» усилил линию атаки Артуром Мурзой, который прошлый сезон провёл в ульяновской «Волге».