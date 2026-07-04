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Аргентина — Кабо-Верде: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 4 июля 2026

Аргентинцам пока сложно с Кабо-Верде! Месси вообще не заметен! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
24-й день ЧМ-2026. LIVE
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Стартует 24-й день чемпионата мира — 2026. И это особенный день, ведь на наших глазах 1/16 финала перетечёт в 1/8.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
1-й тайм
0 : 0
Кабо-Верде

Аргентина против Кабо-Верде — с фаворитом всё очевидно. Зато есть забавная дуэль: Месси, забивающий в каждой встрече, против вратаря-ветерана Возиньи, внезапно ставшего всемирной звездой благодаря «сухарю» с Испанией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 04:30 МСК
Колумбия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Заключительный матч 1/16 финала — Колумбия против Ганы. Колумбийцы производят мощнейшее впечатление, и на бумаге у них больше шансов пройти дальше. Но скучно точно не должно быть — мы же знаем, как ганская сборная любит устраивать сюжеты с южноамериканцами.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
04 июля 2026, суббота. 20:00 МСК
Канада
Не начался
Марокко
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

1/8 финала откроют Канада и Марокко. Хозяева ЧМ уже заслужили похвалу за выход из группы — историческое событие всё же. Но с Марокко будет сложнее, чем с кем-либо до этого. Африканская сборная — полноценный топ с лютым составом и победным опытом.

Кто же пройдёт дальше? «Чемпионат» проследит за игровым днём ЧМ-2026 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

Сборные Аргентины и Кабо-Верде выходят на поле! 📃 Аргентина — Кабо-Верде: стартовые составы
Live Максим Пахомов

Возинья играет на публику! Накрутил Лаутаро, почеканил мячик, ну что за красавец!

01:09 Максим Пахомов

Без моментов пока, аргентинцы доходят до чужой штрафной, но не дальше.

01:06 Максим Пахомов

Снова радуемся потрясающему судейству на ЧМ. Рукой по лицу зарядили Молине, но для арбитра это не фол.

00:53 Максим Пахомов

Сборные Аргентины и Кабо-Верде выходят на поле!

Смотрим! Обошлось пока с переносом

00:51 Никита Паглазов

Вроде бы обошлось. Уже готовы Аргентина и Кабо-Верде выйти на поле.

00:37 Никита Паглазов

У Эми Мартинеса сегодня будет необычный образ!

00:30 Никита Паглазов

Молнии около стадиона «Хард Рок» в Майами. Могут отложить старт игры, если посчитают, что есть угроза болельщикам и командам.

00:18 Никита Паглазов

Главный герой Кабо-Верде — голкипер Возинья.

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00:18 Никита Паглазов

Лео вполне может замахнуться на невероятное достижение! Для этого нужно сегодня забить несколько мячей Кабо-Верде.

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📃 Аргентина — Кабо-Верде: стартовые составы

Аргентина: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альмада, Лаутаро Мартинес.

Кабо-Верде: Возинья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш.

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