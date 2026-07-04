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Аргентинцам пока сложно с Кабо-Верде! Месси вообще не заметен! LIVE

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Друзья, всем привет! Стартует 24-й день чемпионата мира — 2026. И это особенный день, ведь на наших глазах 1/16 финала перетечёт в 1/8.

Аргентина против Кабо-Верде — с фаворитом всё очевидно. Зато есть забавная дуэль: Месси, забивающий в каждой встрече, против вратаря-ветерана Возиньи, внезапно ставшего всемирной звездой благодаря «сухарю» с Испанией.

Заключительный матч 1/16 финала — Колумбия против Ганы. Колумбийцы производят мощнейшее впечатление, и на бумаге у них больше шансов пройти дальше. Но скучно точно не должно быть — мы же знаем, как ганская сборная любит устраивать сюжеты с южноамериканцами.

1/8 финала откроют Канада и Марокко. Хозяева ЧМ уже заслужили похвалу за выход из группы — историческое событие всё же. Но с Марокко будет сложнее, чем с кем-либо до этого. Африканская сборная — полноценный топ с лютым составом и победным опытом.

Кто же пройдёт дальше? «Чемпионат» проследит за игровым днём ЧМ-2026 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!