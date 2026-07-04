Аргентинцам пока сложно с Кабо-Верде! Месси вообще не заметен! LIVE

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Друзья, всем привет! Стартует 24-й день чемпионата мира — 2026. И это особенный день, ведь на наших глазах 1/16 финала перетечёт в 1/8.
Аргентина против Кабо-Верде — с фаворитом всё очевидно. Зато есть забавная дуэль: Месси, забивающий в каждой встрече, против вратаря-ветерана Возиньи, внезапно ставшего всемирной звездой благодаря «сухарю» с Испанией.
Заключительный матч 1/16 финала — Колумбия против Ганы. Колумбийцы производят мощнейшее впечатление, и на бумаге у них больше шансов пройти дальше. Но скучно точно не должно быть — мы же знаем, как ганская сборная любит устраивать сюжеты с южноамериканцами.
1/8 финала откроют Канада и Марокко. Хозяева ЧМ уже заслужили похвалу за выход из группы — историческое событие всё же. Но с Марокко будет сложнее, чем с кем-либо до этого. Африканская сборная — полноценный топ с лютым составом и победным опытом.
Кто же пройдёт дальше? «Чемпионат» проследит за игровым днём ЧМ-2026 в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!
Возинья играет на публику! Накрутил Лаутаро, почеканил мячик, ну что за красавец!
Без моментов пока, аргентинцы доходят до чужой штрафной, но не дальше.
Снова радуемся потрясающему судейству на ЧМ. Рукой по лицу зарядили Молине, но для арбитра это не фол.
Сборные Аргентины и Кабо-Верде выходят на поле!
Смотрим! Обошлось пока с переносом
Вроде бы обошлось. Уже готовы Аргентина и Кабо-Верде выйти на поле.
У Эми Мартинеса сегодня будет необычный образ!
Молнии около стадиона «Хард Рок» в Майами. Могут отложить старт игры, если посчитают, что есть угроза болельщикам и командам.
Главный герой Кабо-Верде — голкипер Возинья.
Лео вполне может замахнуться на невероятное достижение! Для этого нужно сегодня забить несколько мячей Кабо-Верде.
📃 Аргентина — Кабо-Верде: стартовые составы
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Лисандро Мартинес, Ромеро, Медина, Молина, Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Месси, Альмада, Лаутаро Мартинес.
Кабо-Верде: Возинья, Боржеш, Лопес, С. Кабрал, Морейра, Ленини, Ж. Кабрал, Д. Дуарте, Л. Дуарте, Да Кошта, Мендеш.