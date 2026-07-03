Топ-события субботы: ЧМ-2026, Уимблдон, старт «Тур де Франс», MMA и Формула-1

Яркое 4 июля: Месси против Возиньи, Колумбия — Гана, бой Белаз — Рагозин, спринт на Сильверстоуне и командная велогонка в Барселоне!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 1:00: Аргентина — Кабо-Верде, ЧМ-2026, 1/16 финала

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Интрига: справится ли защита сборной Кабо-Верде с Месси?

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф без единой победы на групповом этапе. С другой стороны, африканцы обошлись и без поражений. Продлят ли они серию? Будет тяжело, если учитывать статус соперника. Аргентинцы намерены сохранить титул, который они завоевали четыре года назад в Катаре. Команда Лионеля Скалони одержала три победы в трёх матчах на групповом этапе ЧМ-2026, а Лионель Месси забил в общей сложности шесть мячей. Остановят ли африканцы набравшего приличный ход ветерана?

⚽️ 4:30: Колумбия — Гана, ЧМ-2026, 1/16 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Колумбия оправдает статус фаворита и пройдёт в 1/8 финала ЧМ?

Сборную Колумбии рассматривают как команду, способную добраться до высокой стадии. На групповом этапе южноамериканцы заняли первое место, оставив позади португальцев. Неудивительно, что именно колумбийцев считают фаворитом матча 1/16 финала. Гана на групповом этапе отобрала очки у англичан (0:0), но расположилась только на третьей строчке в таблице. Команде с большим трудом даются забитые мячи — их было всего два за три игры. Сколько будет голов в предстоящем матче?

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🎾 13:00*: Людмила Самсонова (Россия) — Мари Боузкова (Чехия, 21), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Самсонова до Рыбакиной?

Людмила Самсонова осталась последней россиянкой в женском одиночном разряде Уимблдона. За выход в четвёртый круг она сразится с чешкой Мари Боузковой. Теннисистки ранее играли уже пять раз, и небольшое преимущество пока на стороне россиянки — 3-2. Она была сильнее в квалификации «Ролан Гаррос» – 2019, на US Open — 2024 и в Аделаиде-2025, а Мари — в квалификации Бирмингема-2019 и Гвадалахаре-2022. Победительница нового матча далее сразится в четвёртом круге Уимблдона с кем-то из пары Элисе Мертенс — Елена Рыбакина.

🏎 14:00: Формула-1, девятый этап, Гран-при Великобритании, спринт

Интрига: удержит ли Хэмилтон лидерство?

В пятницу Льюис Хэмилтон эмоционально завоевал поул-позишен к спринту этапа на «Сильверстоуне», всего на 11 тысячных опередив лидера общего зачёта Андреа Кими Антонелли. Сумеет ли теперь семикратный чемпион мира сдержать собственного сменщика в «Мерседесе» – и на старте, и далее по ходу дистанции? О темпе обеих команд на длинных сериях кругов пока можно только гадать, но будем верить в интересное сражение. Было бы здорово, чтобы к нему присоединился стартующий третьим Макс Ферстаппен на «Ред Булл», однако тут гарантий точно быть не может.

🎾 14:30*: Карен Хачанов (Россия, 19) — Флавио Коболли (Италия, 9), Уимблдон, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Хачанов с соперником из топ-10?

Карен Хачанов успешно прошёл двух соперников на Уимблдоне и теперь за место в четвёртом круге сразится с представителем топ-10 Флавио Коболли. Теннисисты ранее встречались однажды — в Мадриде-2024 сильнее оказался россиянин. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Алекс де Минор — Захари Свайда.

🏎 18:00: Формула-1, девятый этап, Гран-при Великобритании, квалификация

Интрига: кто прибавит по ходу уикенда?

Как и всегда в случае со спринтерскими уикендами, главный вопрос перед основной квалификацией – изменится ли расстановка сил. В пятницу «Феррари» и «Мерседес» оказались примерно равны по темпу, но при этом Леклер и Расселл сильно уступали своим напарникам. Вот квалификация и покажет, прибавят ли Шарль и Джордж и сумеет ли сделать рывок относительно конкурента одна из двух лидирующих команд. Последим и за «Ред Булл» с «Маклареном»: они умеют прибавлять после сомнительных стартов Гран-при.

🚴‍♀️ 18:05: «Тур де Франс», этап 1, Барселона — Барселона, 19 км (командная гонка)

Интрига: главное шоу в велоспорте начинается!

4 июля возьмёт старт «Тур де Франс» — 2026. Впервые в своей истории легендарная многодневка откроется в Барселоне — и сразу же командной гонкой, которой не начинали несколько десятилетий. Субботняя гонка будет что-то вроде тренировочной для главного фаворита словенца Тадея Погачара, который на сей раз будет бороться за пятый трофей «Большой петли». Ну а для любителей шоссейного велоспорта наступает самое сладкое время в году. Впереди — большое шоу!

⚽️ 20:00: Канада — Марокко, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: марокканцы сделают ещё один к повторению результата на ЧМ-2022?

Для Канады выход в четвертьфинал ЧМ станет огромным успехом. А вот марокканцы четыре года назад остановились в шаге от бронзовых медалей. Теперь команда делает всё, чтобы доказать неслучайность того результата. Африканцы ещё никому не проиграли на нынешнем турнире. В группе отобрали очки у Бразилии (1:1), а в первом раунде плей-офф одолели Нидерланды в серии пенальти. Кажется, что присутствие Марокко в четвертьфинале чемпионата мира станет куда более понятной вещью. Или всё-таки канадцы удивят на территории Северной Америки?

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👊 21:00: Владислав Ковалёв — Михаил Рагозин, RCC 25

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Белаз «переедет» очередного соперника?

4 июля в Екатеринбурге на «УГМК-Арене» пройдёт большой турнир RCC 25. Главным событием вечера станет титульный поединок в среднем весе — действующий чемпион организации Владислав Ковалёв, известный как Белаз, выходит на вторую защиту пояса и встретится с Михаилом Рагозиным. Оба парня находятся на пределе мотивации. Ковалёв набрал мощнейший ход и очень хочет поскорее заполучить приглашение в UFC. Последними от его рук пали Александр Шлеменко (дважды) и Армен Петросян. Теперь Белаз может сделать очередной важный шаг к мечте. Но Рагозин также вышел на серию из побед и хочет показать себя во всей красе.