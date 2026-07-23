Самый интригующий топ-клуб РПЛ. Что будет с «Локомотивом» после таких трансферов?

Трансферное окно в России открылось 19 июня и закрывается аж 11 сентября. Мы привыкли, что в этот период клубы долго разгоняются – и редкий сюжет, когда немалая часть заметных подписаний готова уже к первым дням сборов. Но в этот раз есть несколько исключений. Удивили «Крылья Советов», которые за одну неделю выкупили Лепского, подписали Крамарича, Чернова и продлили Рассказова, Шитова и даже Бобёра. Резвая работа клуба, про который в последнее время мы говорили в контексте финансовых проблем. Не удивил «Ахмат», который ещё в июне завершил трансферную работу. Словно знали: ФИФА готовит запрет на регистрацию новичков. Так что успели забрать Щетинина, талантливого Касаджикова из «Зенита» и нескольких легионеров – левого вингера Максути из Албании и опорника Романо из «Ференцвароша».

«Краснодар» пока так и не нашёл явную замену Сперцяну, хоть и плотно поработал с другими позициями. «Зенит» ещё в мае объявил о подписании Андраде, а потом дожал трансфер Аугусто из «Трабзонспора». «Спартак» блеснул новостью об интересе к Малкому и купил Параду из «Алавеса». ЦСКА пока молчит (хотя готовят переход вратаря Максима Бориско из «Балтики»). А главным хедлайнером рынка, пожалуй, стал «Локомотив».

За июнь клуб:

попрощался с Тимофеевым и Сарвели (впоследствии ещё и выгодно продал Воробьёва);

продлил контракты с Раковым и Фассоном;

подписал Коваленко на правах аренды и Джикию как свободного агента.

Согласитесь, впечатляющая активность от бронзового призёра, про которого мы знаем только одно: у клуба есть сложности с подписанием новых игроков за деньги. Трансферный бюджет ограничен, и возможности завязаны на продажах. Их не было долгое время – до трансфера в «Краснодар» Воробьёва. Поэтому отсутствовали новички за деньги. Что остаётся в этом случае? Работать по доступным и условно бесплатным вариантам. Что «Локомотив» и делал.

Такие подписания всегда завязаны на необходимости объяснять. Главный вопрос после приглашения Коваленко и Джикии: а чем они могут помочь? Первому 22 года. И будем честны: последний раз Александр стабильно играл в футбол в сезоне-2022/2023, когда в качестве игрока «Сочи» уехал в годовую аренду в Самару, провёл там 23 матча (22 – в старте) в РПЛ, дебютировал за сборную России и получил приглашение в «Зенит». Вероятно, в тот момент всё и сломалось.

Коваленко — игрок «Локомотива» Фото: fclm.ru

Очевидный факт: сложно в 19 лет занять место в полузащите, где играют Вендел, Барриос, Клаудиньо – суперстабильные и не получающие травм. Александр пытался. Однако в то же время перестраиваться из игрока стартового состава в глубокого резервиста непросто в любом возрасте. Что уж говорить о молодом человеке. Итог – всего шесть встреч в РПЛ. Ни одной полной. Логичные разговоры о недовольстве положением в команде и уход в «Оренбург».

На Урале времени стало больше. Однако Коваленко самарского периода всё равно не вернулся. Как и в «Сочи» – только 11 выходов в старте, причём конкуренцию хавбек проигрывал по делу. И это в худшей команде РПЛ. Были, конечно, проблески – но моментные. Как и у всей команды. Казалось, Александру после всего этого сложно рассчитывать на переход в топ-клуб. Хотя Игорь Осинькин намекал, что за парнем следят. При этом в разговоре со Sport24 рекомендовал ему ещё на сезон остаться на юге России.

Игорь Осинькин главный тренер «Сочи» «Чтобы понять наши требования и прибавить, Коваленко потратил больше времени, чем остальные. Однако в апреле-мае всех порадовал. Не только «Сочи», но и селекционеров больших клубов — прогресс заметили. Считаю, ему полезно было бы ещё один сезон провести от начала до конца. Александр по-прежнему формируется. Путь через ошибки ему ещё предстоит — вопрос, в каком клубе. Надо понять, как на него будет смотреть тренер, какой будет конкуренция. Не желаю ему стать игроком на пять минут — лучше стабильно играть в клубе РПЛ попроще. И мы бы от него не отказались».

Джикия на 10 лет старше Коваленко. А «Локо» презентует этот трансфер как возвращение воспитанника, который был в клубе ещё в период работы там Славена Билича. Потом уехал в Нальчик и три года пробивался до «Спартака». Ещё прошлым летом Георгий не договорился ни с одним клубом РПЛ и отправился в Турцию. Сезон вышел спорным: начинал как основной защитник, потом – травма и весна на скамейке. «Антальяспор» вылетел по итогам сезона. И контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Теперь защитник – в «Локомотиве». Одна из версий – вариант на случай ухода Сесара Монтеса после чемпионата мира. Тогда у команды сформируется пара Джикия – Морозов. Если мексиканец останется, то, в принципе, есть вопросы, будет ли Георгий играть. Однако, вероятно, он всё отлично понимает и готов к роли игрока ротации.

До недавнего времени всё это напоминало программу-минимум. Казалось, что клуб пытается сохранить лидеров и как-то укрепиться. В сюжетах по Батракову и Карпукасу это удаётся. С Воробьёвым – нет. За € 7,3 млн он ушёл в «Краснодар». Но, возможно, это самый оптимальный вариант найти деньги на покупки. У Воробьёва есть альтернатива в лице Комличенко, и в этом году ему стукнет 29 лет. Карпукас и Батраков — моложе. Вопрос, как будут использованы полученные деньги. Возможно ли выкупить Пруцева? Именно этого хочет главный тренер. Получится ли сохранить Батракова? Сейчас история с его переходом на паузе. А если он случится, потребуется более глобальная перестройка.

«Локомотив», очевидно, не хочет, чтобы его растаскивали. Поэтому клуб упёрся в переговорах с «Зенитом» по Карпукасу – стороны долго спорили о цене, однако сейчас ситуация на паузе. Хоть и в какой-то момент казалось, что сам игрок уже собрался в Петербург.

Главный вопрос: каким будет итог всей этой деятельности. «Локо» и правда активничает, но сделает ли это команду сильнее?