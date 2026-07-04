«Слишком жестокое правило». Исторический гол Франции на домашнем ЧМ забили именно Парагваю

Нынешняя сборная Франции пока выглядит как команда без слабых мест. На очереди встреча с Парагваем, который совершил сенсацию в прошлом раунде плей-офф. Южноамериканцы высадили немцев, что стоило Юлиану Нагельсману работы на посту главного тренера европейской сборной. Франция и Парагвай дважды рубились друг с другом на чемпионатах мира. В 1958 году европейцы легко раскатали соперника (7:3), а спустя 40 лет с огромным трудом одолели южноамериканцев (1:0, д. вр.) в 1/8 финала. Матч на турнире во Франции стал историческим.

Как соперники добрались до 1/8 финала в 1998 году

Французы не потеряли ни одного очка в группе. Они разгромили ЮАР (3:0) и Саудовскую Аравию (4:0), после чего справились с датчанами (2:1). Тьерри Анри забил три мяча, а вот Зинедин Зидан заработал бан. Во 2-м туре полузащитник в безобидной ситуации наступил шипами на лежавшего на газоне футболиста сборной Саудовской Аравии: Итог: удаление и дисквалификация на две встречи. Зидан пропустил матч с Данией в группе, а потом не вышел на поле в игре с Парагваем.

Сборная Франции перед матчем группового этапа ЧМ-1998 с Саудовской Аравией Фото: Allsport/Getty Images

Южноамериканцы стартовали на турнире во Франции с двух ничьих. Зрители не увидели голов ни в матче с Болгарией, ни во встрече с Испанией. В заключительной игре Парагвай справился с лидером группы — Нигерией (3:1). Этого хватило, чтобы в плей-офф попали и те и другие. А вот обе европейские сборные поехали домой после группового этапа. Парагвайцы пропустили всего один мяч в трёх матчах, а в их составе выделялся колоритный голкипер Хосе Луис Чилаверт.

Гол Блана оказался историческим. Парагваю не хватило совсем чуть-чуть до серии пенальти

За неделю до матча с участием Франции и Парагвая в Лансе произошла ужасная трагедия. Буйные немецкие фанаты после игры с Югославией (2:2) встретили в переулке французского жандарма Даниэля Нивеля и избили его до полусмерти. Из-за серьёзной черепно-мозговой травмы полицейского доставили в больницу не на машине скорой помощи, а на вертолёте. Было потеряно ценное время, а жандарм впал в кому. Впоследствии Нивель вышел из этого состояния, однако остался на всю жизнь инвалидом. Из-за повреждения мозга он перестал разговаривать, ослеп на один глаз и не разбирал слов родственников.

«В тот день палило солнце, а атмосфера была достаточно напряжённой, — вспоминал для L’Equipe фотограф Людовик Майяр. — История с избиением полицейского наделала много шума».

Французы играли с преимуществом с точки зрения опасных моментов. Но где-то сами хозяева чемпионата мира не попадали в створ, а где-то тащил Чилаверт. Парагвайский вратарь выглядел настоящей стеной. В одном эпизоде и он был бессилен, однако Анри зарядил в штангу. Парагвайцы играли очень самоотверженно. Центральные защитники Сельсо Айяла и Карлос Гамарра бросались под удары французов любыми частями тела. Чилаверт выглядел безумно уверенно. Казалось, что если дело дойдёт до серии пенальти, то хозяевам не поможет ничто.

Француз Дидье Дешам ведёт единоборство с парагвайцем Карлосом Паредесом Фото: Phil Cole/Getty Images

Но парагвайцы недотерпели совсем чуть-чуть. Основное время завершилось без голов, а в дополнительное всё решилось на 114-й минуте. Сборная Франции всё-таки вымучила победный гол. Робер Пирес закинул мяч в штрафную, Давид Трезеге сбросил на Лорана Блана, и центральный защитник пробил Чилаверта ударом с линии вратарской. Это было историческое касание. Впервые в истории победителя матча чемпионата мира определили при помощи «золотого» гола.

«Это была эпоха плёночной фотографии. Каждый раз при смене плёнки я рисковал пропустить решающий момент. Я был разочарован, что оказался за воротами. На чемпионате мира так много фотографов, что тяжело передвигаться. Однако, когда Блан оформил «золотой» гол, я был на бровке. Меня поразили и картина ликования французских футболистов, и картина того, как все парагвайцы разом пали духом, а Чилаверт поднимал всех с газона», — воспоминания фотографа Майяра.

Парагвайцы рухнули на поле, кто-то рыдал. Но капитан Чилаверт подходил к каждому, поднимал с газона. Он не хотел, чтобы его партнёры выглядели как жертвы. Любопытно, что это был единственный «золотой» гол на ЧМ-1998. Правило существовало и на следующем турнире в Японии и Южной Корее, а затем его отменили.

Что говорили участники матча

«Золотой» гол — ужасное правило, — утверждал после встречи главный тренер сборной Франции Эме Жаке. — Но на этот раз мы извлекли из него пользу. Я бы предпочёл выиграть раньше, особенно если учитывать, сколько было шансов. Мы контролировали игру, однако нам не хватало ясности мышления, хладнокровия и уверенности».

«Сегодня мы проиграли, но команда была едина, — заявил Чилаверт. — К концу матча Франция сильно давила, нанесла много ударов по воротам, и это в итоге принесло свои плоды. Однако наш моральный дух высок. Несмотря на это поражение, нас встретят как героев, когда мы вернёмся домой. Мы достойно представили свою страну».

Хосе Луис Чилаверт на ЧМ-1998 Фото: Mark Sandten/Getty Images

Блан спустя несколько лет рассказал официальному сайту ФИФА о том самом эпизоде: «Наступает момент, когда нужно попытаться взять на себя ответственность. Соперник доставил нам больше проблем в том матче, чем любой другой в 1998-м. Вероятно, это была единственная игра на турнире, которую сборная Франции не контролировала. Облегчение, которое мы почувствовали, забив гол, сравнимо только с той борьбой, которую мы вели на протяжении всей встречи. Это невероятная радость — забить таким образом. Мы и раньше критиковали «золотой» гол, но здесь извлекли из него выгоду. То, что я почувствовал, когда забил, просто неописуемо. После того матча мы поняли, что можем дойти до самого конца».

Защитник сборной Парагвая Педро Сарабия в интервью L’Equipe признался, что его не отпускают мысли о той встрече: «До сих пор иногда думаю об этом. Спрашиваю себя: «Что бы случилось, если бы мы дошли до серии пенальти, когда у нас в составе были непробиваемый Чилаверт и уверенные в себе нападающие?» Матч получился очень напряжённым. Именно таким, каким мы его себе представляли. Сборная Парагвая выглядела достойно, но после матча в раздевалке все были опечалены».

Полузащитник сборной Парагвая Карлос Паредес отметил, что испытывает гордость, несмотря на поражение: «Люди до сих пор регулярно говорят мне об этом матче. Дешам, Трезеге, Блан, Десайи, Анри, Джоркаефф. Для меня было честью противостоять таким игрокам. Мы боролись, используя сильные стороны, которые соответствуют нашей ДНК: выигрывали единоборства, были агрессивны и дисциплинированы, перекрывали свободные зоны, проводили быстрые контратаки. Конечно, поражение было очень болезненным. Однако Франция заслужила победу. Оглядываясь назад, я ни о чём не жалею. Испытываю только гордость».

Норма Бенитес, болельщица сборной Парагвая, которая была на трибунах 28 лет назад, надеется, что нынешняя команда возьмёт реванш за то обидное поражение: «Это незаживающая рана. Мы восприняли поражение как несправедливость. Не потому, что победу украли, а потому, что мы были близки к достижению чего-то экстраординарного, а правило «золотого» гола оказалось слишком жестоким. Мы очень уважаем Францию, но не боимся. Предстоящий матч — возможность отомстить, чего мы все и ждём».

За несколько лет до ЧМ-1998 Блан сообщил об уходе из сборной. Тренер уговорил защитника вернуться

Перед предстоящим матчем издание Sud Quest связалось с Бланом, который освежил в памяти воспоминания 28-летней давности:

«Мы часто обсуждаем тот матч среди футболистов сборной Франции образца ЧМ-1998. Это была одна из самых сложных игр нашей кампании. Мы вышли на поле в Лансе перед фантастической публикой. Матч стартовал в 15:00 по местному времени, и было очень жарко. Парагвайцы выложились по полной программе. Они втянули нас в свою игру. Было много борьбы и единоборств, и соперник в этом компоненте ни в чём не уступал сборной Франции. Добавьте к этому вратаря Чилаверта, который находился в отличной форме. Если не забиваешь в начале матча с таким соперником, то потом становится очень трудно.

Сборная Франции хорошо подготовилась к встрече. У нас не было никакой недооценки соперника. Первый матч плей-офф, давление оказалось серьёзным. Наша команда никак не могла воспользоваться преимуществом. Мы попали в штангу, а Чилаверт был хорош. С каждой минутой напряжение на стадионе и на поле нарастало, но наша команда всё-таки добилась своего. Ключевым моментом в предстоящей встрече будут хладнокровие и быстрая реализация превосходства в голы. При всём уважении к Парагваю у нас превосходящая атакующая мощь. Сборной Франции нужно брать игру в свои руки.

Отказ от правила «золотого» гола был хорошим решением. Да, в 1998 году мы прошли Парагвай благодаря этой фишке. Плюс в финале Евро-2000 сборная Франции снова забила «золотой» гол. Но я думаю, что несправедливо, когда у соперника нет шанса отыграться после пропущенного мяча».

Лоран Блан, президент Франции Жак Ширак, Дидье Дешам и Мишель Платини Фото: Lutz Bongarts/Getty Images

Любопытная деталь: Блана могло и не быть в составе сборной Франции на домашнем чемпионате мира. После провала в отборочной кампании к ЧМ-1994 французских футболистов раскритиковали на родине. Команда не попала в финальную часть турнира, а Блан на эмоциях объявил об уходе из сборной. Однако главный тренер Жаке убедил Лорана вернуться. В результате тот стал чемпионом мира и Европы. Кстати, защитник пролетел мимо финала домашнего турнира из-за красной карточки в полуфинале. Но хозяева справились с бразильцами (3:0) и без Блана.

На ЧМ-2002 Парагвай снова обидно проиграл в 1/8 финала. Тогда немцы организовали победный гол на 88-й минуте. На нынешнем турнире южноамериканцы, если хотите, отомстили Германии. Впереди — игра с Францией. Кажется, взять реванш на этот раз будет гораздо сложнее.