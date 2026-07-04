Олисе уничтожает ассистентские рекорды ЧМ! Вот-вот падут достижения Пеле, Марадоны и Месси

Много восторгов от бомбардирской гонки на ЧМ-2026. Но в ассистентской тоже хватает интриги.

ЧМ-2026 – лучший в истории хотя бы по одному критерию – бешеной гонке бомбардиров. И из-за количества голов, и из-за большой конкуренции. Аж с 1958 года никто не забивал на одном чемпионате мира больше 13 мячей – спасибо за рекорд французу Жюсту Фонтену. Понятно, что матчей проходило гораздо меньше. Но и футбол был совсем другим: где в порядке вещей счета вроде 7:3 или 6:2. Теперь перебить тот, как казалось, вечный показатель вполне могут Лионель Месси (семь голов) или Килиан Мбаппе (шесть), Гарри Кейн или Эрлинг Холанд (по пять).

На этом фоне в тени остаётся разборка лучших ассистентов. Признаемся, вполне заслуженно. Главный её герой в ночь с 4 на 5 июля сыграет с Парагваем в 1/8 финала. А пока оценим ассистентские расклады и вспомним лидеров прошлых лет. И в очередной раз восхитимся Майклом Олисе.

Олисе близок к рекорду на одном ЧМ. Общий тоже реален

Здесь сразу стоит уточнить: в давние-давние годы никто не запаривался подсчётом голевых передач. Ну отдал и отдал, какая разница? Лучше поздравим автора гола. Да и, давайте откровенно, бомбардиры западают в память куда больше диспетчеров.

Сможете без запроса в поисковике назвать, например, главного забивалу ЧМ-2006? Большинство тех, кто уже следил за футболом, без проблем ответит – Мирослав Клозе. И будет право. А лучшего ассистента того же турнира? Им стал Франческо Тотти.

Мне вот, честно говоря, пришлось гуглить. Изначально думал, что рейтинг возглавил Андреа Пирло. Но он тогда сделал три ассиста (в том числе в финале и полуфинале), а легенда «Ромы» – четыре.

Хорошо подсчитана ассистентская статистика только с ЧМ-1966. За данные спасибо авторитетным коллегам из Opta. То есть, если бы речь шла о бомбардирах на одном чемпионате мира, сейчас бы все ориентировались не на Жюста Фонтена с его 13 голами в 1958-м, а на немецкую машину Герда Мюллера с его 10 мячами на ЧМ-1970. Вот так чьё-то достижение, вполне возможно, стёрла история.

Лидеров по голевым передачам за всю историю чемпионатов мира двое. Их имена знакомы любому – у Диего Марадоны и Лионеля Месси по восемь ассистов. Причём все голевые Лео накопил на пяти предыдущих ЧМ! На нынешнем он только забивает. И равных ему пока в этом нет.

Что касается лучших диспетчеров за один турнир, то здесь на вершине списка тоже икона – Пеле. Бразильский маэстро отдал шесть голевых на победном для него ЧМ-1970. А у Майкла Олисе на ЧМ-2026 уже пять ассистов! При том что Франция провела только четыре матча! Похоже, вот-вот падут достижения и Пеле, и Марадоны. Возможно, и Месси, если Лео и дальше будет держать концентрацию на голах.

Олисе празднует гол сборной Франции на ЧМ-2026 Фото: Al Bello/Getty Images

У Олисе на этом ЧМ, по сути, только два конкурента

Майкл угостил партнёров двумя голевыми в матчах с Ираком и Швецией. Ещё одна выпала на игру с Сенегалом. На один ассист меньше у бразильского полузащитника Бруно Гимарайнса. Также в конкуренты можно записать Мартина Эдегора. У норвежца три результативные передачи при трёх выходах на поле. Здесь стоит поблагодарить тренера Столе Сольбаккена, который стратегически выпустил резерв в 3-м туре группового этапа.

Также по три ассиста у Флориана Вирца и Александера Исака. Однако Германия и Швеция уже вылетели. В отличие от Мексики, где те же три голевые у Роберто Альварадо. Только мексиканцы, даже несмотря на домашний статус, – явные андердоги последних стадий. В четвертьфинале им бодаться с Англией. Дальше, если пройдут, – с Бразилией или Норвегией. Если из этой четвёрки останется на плаву именно Мексика, а Альварадо догонит в гонке ассистентов Олисе, извинюсь перед ними в одном из своих будущих текстов.

На всякий случай отметим и авторов двух голевых передач среди тех, кто ещё на турнире: Килиан Мбаппе и Усман Дембеле (Франция), Марк Кукурелья (Испания), Патрик Берг (Норвегия), Мохамед Салах (Египет), Натан-Дилан Салиба (Канада), Энтони Гордон и Букайо Сака (Англия), Йохан Манзамби и Брил Эмболо (Швейцария), Браим Диас (Марокко) и Хулио Энсисо (Парагвай).

Олисе — монстр. Но ему очень повезло с партнёрами

Звёздные нападающие сборной Франции Фото: Gent Shkullaku/Zuma/ТАСС

И напоследок обратимся к продвинутой статистике от портала Fotmob. Она демонстрирует: Олисе, безусловно, заслуживает максимальной похвалы, однако его показатель сложился во многом из-за крутости французского нападения в целом.

xA – параметр ожидаемых голевых передач. У Майкла он равен 2,2. Теперь смотрим на конкурентов. Второй в рейтинге – эквадорец Мойсес Кайседо (1,9). Сколько у него реальных ассистов? Ни одного. Третье и четвёртое место здесь делят ивуариец Ян Диоманд и канадец Алистер Джонстон (по 1,8). У ивуарийца один ассист, у канадца – 0.

Если взять xA за 90 минут в среднем, то Олисе лидирует и здесь (0,64). Но тоже незначительно: у англичанина Нони Мадуэке – 0,56, у норвежца Патрика Берга – 0,54, у аргентинца Николаса Тальяфико – 0,52, у бельгийца Николаса Раскина – 0,51, у Эрена Эльмалы из Турции – 0,50. Сколько у них ассистов на всех? Три. Против пяти у одного Майкла.

Первая голевая вингера гениальна: расчертил передачу мимо троих соперников. Но далеко не каждый способен открыться так, как это сделал Мбаппе.

Ассист Олисе на Мбаппе в матче с Сенегалом Фото: Кадр из трансляции

Вторая получилась уже простецкой: Олисе катнул находящемуся рядом Мбаппе, чтобы тот из-за штрафной уложил кручёного в дальний угол.

Ассист Олисе на Мбаппе в матче с Ираком Фото: Кадр из трансляции

Третью Майкл отдал на Дембеле. И снова браво за тонкий проникающий пас.

Ассист Олисе на Мбаппе в матче с Ираком Фото: Кадр из трансляции

Четвёртая – вновь что-то с чем-то: Олисе катнул между ног шведу и вывел к воротам Брэдли Баркола.

Ассист Олисе на Баркола в матче со Швецией Фото: Кадр из трансляции

Ну и, наконец, пятая. Где Олисе одурачил двоих соперников и организовал расстрел для Мбаппе.

Ассист Олисе на Мбаппе в матче со Швецией Фото: Кадр из трансляции

Четыре ассиста из пяти – экстра-класс. Но в то же время у французов отменная реализация: при 9,2 ожидаемого гола они воплотили в реальность 13. И это ещё при четырёх попаданиях в каркас ворот. Говоря о великолепии Олисе, нужно обязательно отмечать и хладнокровность его партнёров.