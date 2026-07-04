Кто выиграет ЧМ-2026? Ваш рейтинг фаворитов после первой стадии плей-офф

Первый раунд плей-офф чемпионата мира завершён. Осталось всего 16 сборных, которые сохраняют шансы на золотые медали турнира. Давайте определим, кого нужно считать главным фаворитом в борьбе за итоговую победу.

В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.