Кто выиграет ЧМ-2026? Ваш рейтинг фаворитов после первой стадии плей-офф

Первый раунд плей-офф чемпионата мира завершён. Осталось всего 16 сборных, которые сохраняют шансы на золотые медали турнира. Давайте определим, кого нужно считать главным фаворитом в борьбе за итоговую победу.
В ходе голосования команды будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Франция
И Opta, и букмекеры считают, что у французов самые высокие шансы на золотые медали. Пока что команда Дидье Дешама выглядит идеальной машиной. Килиан Мбаппе вколачивает голы почти в каждом матче и реально претендует на звание лучшего бомбардира турнира. Если Франция обыграет Парагвай, то встретится в четвертьфинале с Канадой или Марокко. А вот в полуфинале французы могут попасть на Испанию, Португалию, США или Бельгию. Ждёте встречу Франция — Испания? Или вице-чемпионы мира не дойдут до полуфинала?
Испания
Третий фаворит чемпионата мира по версии Opta и букмекеров. Испанцы до сих пор не пропустили ни одного мяча на чемпионате мира. На групповом этапе они неожиданно потеряли очки во встрече в Кабо-Верде (0:0), после чего одержали три победы, забив в общей сложности восемь мячей. Микель Оярсабаль оформил четыре гола — привет, неожиданный бомбардир. Сборная Португалии — следующий соперник действующих чемпионов Европы. Если Испания выйдет в четвертьфинал, то её ждёт встреча с США или Бельгией. В полуфинале вполне вероятна рубка с Францией.
Аргентина
Да, аргентинцы вышли в 1/8 финала, но к игре в матче с Кабо-Верде (3:2, д. вр.) есть вопросы. Вы ведь тоже видели, что действующие чемпионы мира сидели в обороне на последних минутах? У других соперников наверняка появилось ощущение, что аргентинцев можно обыгрывать. Правда, пока никто не остановил Лионеля Месси. Тот забивает в каждом матче. Впереди — встреча с Египтом. Кажется, здесь Аргентина должна проходить дальше. А вот в четвертьфинале придётся играть со Швейцарией или Колумбией. Тут всё гораздо серьёзнее. Возможный соперник в полуфинале — Бразилия/Норвегия/Мексика/Англия.
Бразилия
Южноамериканская сборная приехала на чемпионат мира с Карло Анчелотти. Легендарный итальянский тренер принял новый для себя вызов. Бразильцы спокойно вышли из группы, после чего с большим трудом переиграли японцев (2:1). Винисиус Жуниор забил четыре мяча на нынешнем турнире, Матеус Кунья — три. Хотя ни тот, ни другой не отличились в плей-офф. В 1/8 финала пятикратные чемпионы мира зарубятся с Норвегией. Если пройдут в четвертьфинал, то там сыграют либо с Мексикой, либо с Англией. Есть вариант, что в полуфинале команду Анчелотти ждёт встреча с Аргентиной или Колумбией.
Англия
Какая сборная Англии настоящая? Та, что в красивом стиле обыгрывала хорватов, или та, что мучилась с Ганой? Команда Томаса Тухеля не без проблем прошла ДР Конго (2:1) в 1/16 финала. Болельщиков сборной Англии радует форма Гарри Кейна — у него пять голов в четырёх матчах. Сборная Мексики — следующий соперник для команды Тухеля. Придётся играть на поле соперника. Далее по сетке — Бразилия/Норвегия и Аргентина/Египет/Швейцария/Колумбия.
Марокко
Четыре года назад марокканцы добрались до полуфинала чемпионата мира и финишировали на четвёртом месте. Теперь же команда с другим главным тренером высадила Нидерланды в 1/16 финала — спасибо серии пенальти. Африканская сборная считается фаворитом матча с Канадой. Кажется, тут всё по делу. Правда, в четвертьфинале можно попасть на французов, а в полуфинале — на испанцев или португальцев. Если марокканцы снова окажутся в четвёрке лучших сборных турнира, это будет грандиозный успех.
Мексика
Мексиканцы пока чувствуют себя очень комфортно. Четыре матча на турнире (все — дома), четыре победы, ни одного пропущенного мяча. В 1/8 финала Мексика снова сыграет в Мехико — на этот раз с англичанами. Латиноамериканская команда ни разу с 1986 года не доходила до четвертьфинала. Кстати, тогда турнир проходил на территории Мексики. Пока сложно представить расклад, при котором команда Хавьера Агирре дойдёт до финала. Если справится с Англией, то дальше нужно обыгрывать Бразилию или Норвегию, а в полуфинале — Аргентину, Египет, Швейцарию или Колумбию.
Португалия
У команды Роберто Мартинеса достаточно сложная сетка на пути к финалу чемпионата мира. В первом раунде плей-офф португальцы с большим трудом одолели хорватов (2:1). Дальше их ждёт матч с испанцами. Потенциальный соперник по полуфиналу — сборная Франции. Впрочем, пока у болельщиков сохраняется возможность увидеть битву Лионеля Месси и Криштиану Роналду в финале ЧМ-2026. Португалец наконец-то забил в плей-офф. Возможно, дальше будет ещё лучше.
Колумбия
Перед стартом чемпионата мира некоторые эксперты относили колумбийцев к числу тех сборных, что способны удивить. Команда добралась до 1/8 финала, пропустив всего лишь один мяч в четырёх матчах. Любопытно, что колумбийцам забила только сборная Узбекистана. Все остальные соперники — по нулям. Швейцария — соперник Колумбии по 1/8 финала. Если южноамериканцы справятся с командой Мурата Якина, то дальше их ждёт игра с Аргентиной или Египтом. Англия и Бразилия — в числе возможных соперников по полуфиналу вместе с Норвегией и Мексикой.
Норвегия
Норвежцы играют на чемпионате мира впервые с 1998 года. Пока получается неплохо. Две победы в трёх матчах на групповом этапе, второе место вслед за французами. В 1/16 финала Норвегия одолела Кот-д’Ивуар (2:1) — помог гол Эрлинга Холанда. К слову, нападающий «Манчестер Сити» забил уже пять мячей. Ни один другой футболист сборной Норвегии не отличился больше одного раза. Бразилия, Мексика/Англия, Аргентина/Швейцария/Колумбия/Египет — путь норвежской команды до финала.
США
Маурисио Почеттино ведёт сборную США к повторению лучшего результата в её истории. В 2002 году американцы добрались до четвертьфинала чемпионата мира. Сейчас они остановились в шаге от такого же результата. Сборная Бельгии не выглядит грозно, поэтому у хозяев ЧМ есть шанс просочиться в восьмёрку лучших команд турнира. Правда, дальше её ждёт Испания или Португалия, а в полуфинале — Франция (если дойдёт до этой стадии). Давайте честно: вероятность попадания США в финал очень низкая.
Швейцария
Команда в четвёртый раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионата мира. Помните, сколько у неё было четвертьфиналов на этом отрезке? Ни одного. Мурат Якин намерен прервать эту серию, но для этого нужно одолеть Колумбию. Соперник, прямо скажем, непростой. После этого нужно проходить Аргентину/Египет и Бразилию/Норвегию/Мексику/Англию. Если Швейцария дойдёт до финала, это будет похоже на сказку. А может, нас ждёт главная сенсация турнира?
Бельгия
Бельгийцы каким-то чудом оказались в 1/8 финала. После двух ничьих в группе они спокойно разобрали Новую Зеландию (5:1), а потом организовали впечатляющий камбэк во встрече с Сенегалом. 0:2 превратились в 3:2 — именно так команда Руди Гарсии пролезла во второй раунд плей-офф. А там её ждёт встреча с американцами. Потенциальные соперники до финала после США: Испания/Португалия, и Парагвай/Франция/Канада/Марокко.
Египет
Африканская сборная впервые в истории одержала победу в матче плей-офф чемпионата мира. Для этого пришлось приложить достаточно много усилий. Упрямые австралийцы не проиграли в основное время, однако дважды не реализовали попытки в серии пенальти. Египет пока что никому не уступал на нынешнем турнире. С другой стороны, в 1/8 финала его ждёт встреча с действующими чемпионами мира. Потенциальный соперник по следующему раунду — Швейцария или Колумбия. А в полуфинале можно попасть на Англию или Бразилию.
Парагвай
Мало кто верил, что Парагвай дотянет до 1/8 финала после того, как команда с треском проиграла США (1:4) в 1-м туре группового этапа. Но южноамериканцы быстро пришли в себя. Вышли в плей-офф с третьего места в группе, а потом сенсационно прибили Германию в серии пенальти. Вряд ли кто-то ставит на Парагвай в матче с французами, но вдруг команда преподнесёт ещё один сюрприз? Если южноамериканцы пройдут европейцев, то дальше сыграют либо с Канадой, либо с Марокко. Испания, Португалия, США, Бельгия — потенциальные соперники по полуфиналу.
Канада
Сборная Канады до нынешнего турнира ни разу не выходила из группы на чемпионате мира. Две попытки — ни одного попадания в плей-офф. На этот раз канадцы пробились в 1/16 финала, после чего справились с ЮАР (1:0) благодаря голу в добавленное время. Каждый следующий потенциальный успех — обновление собственного рекорда. Если канадцы пройдут Марокко в 1/8 финала, то дальше сыграют с победителем пары Парагвай — Франция. В полуфинале можно попасть на Испанию, Португалию, США или Бельгию. Представляете такой расклад?