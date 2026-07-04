«Паненка» Салаха в серии плей-офф ЧМ — вау. Но как же странно поступили австралийцы

В 34 года Салах впервые сыграл в плей-офф чемпионата мира. В, пожалуй, самой непопсовой встрече 1/16 финала Австралия – Египет. После травмы, из-за которой легенду «Ливерпуля» рано заменили в 3-м туре группового этапа. И помог египтянам пройти дальше! Правда, только по итогам серии пенальти. Австралийцев не спасла даже вратарская замена.

Игра началась с быстрого гола. Не австралийского, хоть Вольпато и зарядил издали в перекладину. Ашур со скидки Салаха после стандарта пробил и попал под блокировку. Но не растерялся и отправился маневрировать вдоль офсайдной линии, чтобы чётко замкнуть головой подачу Хафеза.

До ЧМ-2026 атакующий полузащитник «Аль-Ахли» провёл за сборную 29 игр и ни разу не отличился. Здесь же у него два гола в четырёх встречах. А ещё чемпионат мира называют сложным турниром.

Для Египта подобный старт не в новинку: сегодня забили на 13-й минуте, Бельгии – на 19-й и тоже усилиями Ашура, Ирану – вообще на пятой. В предыдущих случаях победа была упущена (по 1:1). Австралийцев же удавалось отлично сдерживать. Матч проходил практически без острых моментов. Пока команды не вышли из раздевалки, и Мармуш в первой же с развода мяча атаке не смазал выход один на один.

А дальше едва не случилось страшное. Меткалф ломанулся на навес к дальней штанге и крайне болезненно протаранил затылок Хани. Показалось, что египетский защитник даже ненадолго потерял сознание. Партнёры перевернули его на бок на случай западения языка. К счастью, игрок быстро оклемался. И, надо же такому случиться, вскоре устроил самострел, неудачно подставив голову под закрутку О'Нила со стандарта. Вот и те же привычные 1:1 вслед за 1:0 для Египта.

К слову, это уже 13-й автогол на ЧМ-2026. Есть рекорд в истории всех чемпионатов мира! Прежний установили восемь лет назад в России. А ведь ещё даже стадию 1/16 финала не до конца провели.

Хани лежит на газоне в окружении партнёров Фото: Hector Vivas/Getty Images

С другими многочисленными навесами и забросами Австралии Египет справлялся. Сам он тем не менее неразрешимых задач соперникам тоже не подкидывал. Вот упустил убойный шанс Мармуш, а дальше – пустота. Редко включал магию Салах. Вероятно, из-за последствий недавнего повреждения.

Только в добавленное время Мохамед классно подал на Рабью, чтобы тот проверил Бича под перекладину. Плюс перспективно катил под удар Хассану. Который вовсе не на 50 тысяч рублей (привет Алексею Сутормину) заблочил Суттар – цена выхода в 1/8 финала гораздо выше.

Дело плавно перетекло в овертаймы, где Египет владел инициативой, а Австралия отбивалась. И наотбивалась на серию пенальти. Перед ней тренер австралийцев Тони Попович повторил за Луи ван Галом времён ЧМ-2014 (либо за спартаковским Хуаном Карседо в Кубке России) и сменил вратаря: Бича подстраховал Райан.

Всё бы ничего, однако нужно и самим забивать! Суттар вот пальнул выше ворот. А 18-летний Херрингтон расшатал перекладину! Зачем столь молодому футболисту доверили исполнять 11-метровый в важнейший момент? Ответить сложно. На том же обжигался Гарет Саутгейт в финале Евро-2020, когда нервы подвели Саку и Санчо.

Зато Сабер, Рабья, Салах (причём «паненкой» с сильным обманным разбегом) и Абдельмагид все египетские подходы использовали! Фактор Райана никак не сказался. Перед серией тренеры египтян предусмотрительно показали футболистам, как Мбаппе забивает уже бывшему вратарю «Леванте» с «точки».

Египет заслуженно выбрался дальше и сыграет либо с Аргентиной, либо с Кабо-Верде. Мохамед даже расплакался. Его можно понять.