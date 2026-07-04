3:2 с тремя голами в дополнительное время: аргентинцы просто вжались в штрафную! Увидели лучший мяч турнира, а Лео не ушёл без рекорда.

После этого отскока Аргентины на ЧМ нет слов. Какие рекорды Месси, когда есть Кабо-Верде!

Если вы спали во время этого матча – вы пропустили вообще всё. Но давайте по порядку.

Сборная Аргентины всё-таки стала ещё на шаг ближе к защите титула чемпионов мира! В 1/16 финала команда Лионеля Скалони выдала невероятный (и то это слово всех эмоций не передаст) по драме матч с одной из сенсаций группового этапа Кабо-Верде. Ну а Лео Месси по традиции обновил несколько рекордов.

Но игру вообще могли отложить! Примерно за час до старта матча рядом со стадионом в Майами мелькали молнии. Повезло – стихия прошла мимо Аргентины и Кабо-Верде. Хотя какой-либо разряд не помешал бы сборным в первом тайме. Получились откровенно скучные 45 минут. Аргентинцы будто не хотели включаться на 100%, экономили силы (думали, видимо, о своей лёгкой сетке). А Кабо-Верде периодически даже позволялось забирать мяч во владение. При этом воротам Возиньи не было никакой угрозы. Месси пробивал пару раз – из штрафной и со штрафного. Но всё спокойно. Если что, в первый раз в штрафную Кабо-Верде аргентинцы вообще зашли на 12-й минуте.

Реакция Лионеля Месси на удар со штрафного Фото: Michael Reaves/Getty Images

Аргентине помог водопой. На ЧМ-2026 пауза по ходу таймов регулярно влияет на ход встреч. И прошедшая игра не исключение. Почти сразу после паузы команда Скалони открыла счёт. Прошла редкая атака: Лисандро Мартинес шикарно забросил на Месси, капитан аргентинцев первым касанием аккуратно принял мяч, а вторым пустил его в ближний угол над Возиньей.

Исторический гол! Благодаря ему Лео побил/обновил несколько рекордов.

Во-первых, он забил свой 20-й мяч на чемпионатах мира (обновил собственный рекорд).

Также Месси стал первым игроком, которому удалось забить в восьми подряд матчах на ЧМ.

А ещё Лео – первый футболист, отличившийся на всех стадиях турнира (напомним, 1/16 финала появилась только на ЧМ-2026).

Монстр!

Как выглядел гол Лионеля Месси Фото: Megan Briggs/Getty Images

Как забивал Лионель Месси Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Кстати, прошедшая встреча стала для Месси 30-й на чемпионатах мира. Ещё никто не добирался до этой отметки до Лео. По этому показателю аргентинец опережает Криштиану Роналду (26 матчей) и Лотара Маттеуса (25).

Ну а после забитого мяча Аргентина не пошла наращивать преимущество. Команда продолжала действовать в среднем темпе, чаще владея мячом, но не создавая при этом больших проблем сопернику. Слишком сильно южноамериканцы поверили, что Кабо-Верде не сможет навязать борьбу и можно отдыхать.

Кевин Ленини против Лионеля Месси Фото: Jose Hernandez/Anadolu via Getty Images

Перерыв также никак не изменил ситуацию. На второй тайм Аргентина вышла вальяжной. И логично поплатилась за это. Всё же игроки Кабо-Верде на групповом этапе показали, что умеют добывать результат даже с топ-командами. И на 59-й минуте африканцы воспользовались первым опасным выпадом. Райан Мендеш отдал в штрафную Аргентины, а Дерой Дуарте с достаточно острого угла пробил из-под защитника в дальний угол – и попал!

Камеры выхватили немного шокированного Месси. Вот уж точно Лео не ожидал, что у его сборной возникнут проблемы в 1/16 финала с Кабо-Верде. Хотя по качеству игры аргентинцы не удивляли. И потому вполне заслужили нервяк в концовке. Наш корреспондент Григорий Телингатер (счастливчик – такой матч увидел!) заснял эмоции болельщиков Кабо-Верде после первого в истории гола в плей-офф ЧМ. Комментарии излишни.

Аргентина бросилась забивать второй мяч. Возглавил штурм, естественно, Месси. Но Лео никак не удавалось оформить дубль. Сначала он не реализовал выход один на один – в дуэли сильнее оказался Возинья. Чуть позже 40-летний вратарь Кабо-Верде потащил опаснейший удар капитана аргентинцев со штрафного – из девятки! Штрафной этот, кстати, судья назначил после фола полузащитника Кабо-Верде и «Краснодара» Кевина Ленини на Месси.

Параллельно Лионель Скалони пытался повлиять на игру заменами. Ничем не запомнившихся Лаутаро Мартинеса и Тьяго Альмаду заменили Хулиан Альварес и Николас Гонсалес. Атака аргентинцев на ЧМ-2026 (за исключением Месси) не впечатляет, хотя по именам выглядит очень грозно. Страшно представить, что будет с командой, когда Лео уйдёт из сборной.

Лионель Месси Фото: Darrian Traynor/Getty Images)

До конца второго тайма Аргентина штурмовала штрафную Кабо-Верде. Одним из самых острых моментов стала срезка от защитника африканцев Роберто «Пико» Лопеса после прострела с левого фланга. К счастью для Кабо-Верде, мяч улетел за лицевую. А на 90-й минуте действия всё того же Лопеса чуть не стали причиной для назначения пенальти. Мяч попал в руку защитника в штрафной Кабо-Верде, однако судья Дрю Фишер после консультации с VAR оставил аргентинцев без пенальти.

Удивительно, как в конце восьми добавленных минут африканцы даже перехватили владение! И уверенно довели дело до экстра-таймов. Это уже стало огромной сенсацией и достижением для Кабо-Верде, как бы ни закончились дополнительные 30 минут. Вдвойне круче, что дебютировавшая на ЧМ-2026 команда не уступила ни разу в основное время за четыре матча.

Вратарь Кабо-Верде Возинья вытащил команду в дополнительное время Фото: Michael Reaves/Getty Images

На старте первого овертайма Аргентина немного успокоила болельщиков. Уже на 92-й минуте Лисандро Мартинес воткнул мяч в ближний угол ворот Возиньи после углового. Гол и ассист от центрального защитника «МЮ»! Всё ожидаемо: футболист с инициалами ЛМ подтащил Аргентину.

На 100-й минуте у Кабо-Верде на поле появилась тяжёлая артиллерия – форвард тольяттинского «Акрона» Жилсон Беншимол. Однако настоящее чудо совершил другой футболист африканцев Сидни Лопеш Кабрал. На 103-й минуте он сместился с левого фланга ближе к штрафной и с острого угла нанёс обводящий удар в дальнюю девятку. И как попал – безумие! 2:2 – лучший, по нашему мнению, гол всего турнира.

Гол Сидни Кабрала Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Сидни Кабрал после гола Фото: Megan Briggs/Getty Images)

Однако сказки не случилось. На 111-й минуте Месси навесил с углового, и Кристиан Ромеро вогнал мяч в дальний угол головой. Правда, в протокол момент внесён как автогол Динея Боржеша. А жаль! Ведь Месси мог установить очередной рекорд. Этот ассист стал бы для Лео девятым в истории чемпионатов мира, он мог бы сравняться по этому показателю с немцем Фрицем Вальтером (рекорд держится с 1958 года).

На 116-й минуте Сидни Кабрал совершил вторую попытку забить мяч-шедевр. Он нанёс со штрафного обводящий удар в дальний угол, но на этот раз Эмилиано Мартинес оказался готов. В концовке игроки Кабо-Верде постарались совершить ещё одно чудо – «нашему» Беншимолу не хватило сантиметров, чтобы опередить голкипера. Аргентинцы просто вжались в свою штрафную и играли на отбой. И отбились.

Радостные футболисты Аргентины Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Далее – встреча с Египтом. И после такой игры к Скалони и команде очень много вопросов! Чемпионским футбол Аргентины точно не назвать.

А Кабо-Верде – спасибо! Это, пожалуй, главная сказка ЧМ, пусть она и закончилась достаточно рано. В основное время эти парни так и не проиграли – ни чемпионам Европы испанцам, ни чемпионам мира аргентинцам.