Колумбия продралась дальше на ЧМ! Но как же больно было смотреть на травму Кордобы

Сборные Колумбии и Ганы закрывали первую в истории чемпионатов мира стадию 1/16 финала. Победителя матча в следующем раунде плей-офф уже ожидала Швейцария. И далее по сетке продвинулись южноамериканцы.

Первая важная новость – появление в стартовом составе Колумбии Джона Кордобы. Нападающий «Краснодара» уже вышел в основе на встречу 3-го тура группового этапа с Португалией. Забить у Кордобы не вышло, и тренер Нестор Лоренсо заменил уже на 60-й минуте. К огромному сожалению, в матче с Ганой Джон сыграл намного меньше.

Уже на 7-й минуте форвард оказался на газоне, потянув заднюю поверхность бедра. Обиднейшая замена на самом старте встречи. И, вероятно, вылет из строя до конца ЧМ-2026. Форвард закрыл лицо руками – возможно, чтобы мы не видели его слёз. Но и без них в кадре на Кордобу было жалко смотреть.

Травма Джона Кордоба Фото: Luke Hales/Getty Images

Ещё до этого инцидента ситуация в матче могла кардинально измениться. На 1-й минуте Томас Парти решился на дальний удар по воротам Колумбии. Мяч после пушечного выстрела просвистел рядом со штангой! А вот южноамериканцы свой первый отличный момент реализовали. На 14-й минуте вышедший вместо Кордобы Луис Суарес прострелил вдоль ворот, а на дальней штанге в одиночестве оказался Джон Арьяс. Футболист «Палмейраса» пробил в противоход голкиперу Ганы Лоуренсу Ати-Зиги.

В первом тайме ганцы превзошли соперника по ударам – 6:5. Однако Колумбия трижды пробила в створ, африканцы – ни разу. Да и по опасным моментам команда Лоренсо заслуживала уйти на паузу с двукратным преимуществом. Отличные шансы были у Луиса Диаса: сначала его удар потащил Ати-Зиги, а во втором случае вингер «Баварии» не попал в створ из выгодной позиции.

Луис Диас Фото: Carl Recine/Getty Images

Ближе к концу тайма свой гол мог забить Суарес. Форвард сборной Колумбии выиграл борьбу после подачи, но пробил головой мимо створа. А уже в добавленное время Хоан Мохика также нанёс удар головой – Ати-Зиги спас Гану.

Африканская команда не создавала проблем Колумбии. Хотя по именам атака ганцев выглядит круто: тут и Антуан Семеньо из «Манчестер Сити», и быстроногий Иньяки Уильямс из «Атлетика», и опытнейший Джордан Айю. Однако Колумбия разрушала все попытки соперника напрячь голкипера Камило Варгаса. Напомним, что на групповом этапе южноамериканцы пропустили всего один мяч за три тура (в победном матче с Узбекистаном – 3:1).

Не было сомнений: если Колумбия забьёт второй раз, то игра закончится. Именно к этой интриге свёлся второй тайм. И на 56-й минуте Луис Диас с третьей попытки поразил ворота Ати-Зиги! Он откликнулся на прострел от Хефферсона Лермы и переправил мяч в створ. Но радость Колумбии длилась недолго, пока боковой судья не поднял флажок вверх – офсайд.

Важный момент случился ещё в перерыве. На поле во втором тайме уже не появился Хамес Родригес. Капитан сборной Колумбии не получил травму. Выходит, тренер Лоренсо решил просто укрепить полузащиту, выпустив вместо Хамеса опорника Ричарда Риоса. В целом, ход был логичен. Во втором тайме Колумбия действовала прагматичнее, ещё сильнее акцентируя внимание на надёжности сзади. А в нападении расчёт был на выжидание ошибки Ганы и быструю контратаку.

На 81-й минуте Давинсон Санчес мог уничтожить интригу, однако его удар после подачи с углового парировал Ати-Зиги. Только благодаря своему вратарю ганцы оставались в игре и могли рассчитывать на чудо (всего за матч набралось пять сейвов). Хотя в атаке всё было очень печально. И даже замены от Карлуша Кейруша не очень сильно изменили ситуацию. Колумбийцы шикарно разрушали любые попытки Ганы приблизиться к своим воротам.

Шикарный гол мог забить и вышедший на замену Хуан Кинтеро. На 85-й минуте он пальнул метров с 27-30 по воротам Ганы, но мяч пролетел чуть рядом со створом. До шедевра Сидни Лопеша Кабрала из Кабо-Верде не дотягивает, но на уверенный топ-2 дня этот гол точно претендовал бы.

И всё же Колумбия без каких-либо приключений довела игру до победы. Далее – битва со Швейцарией в 1/8 финала. А после вылета Ганы на ЧМ-2026 остаётся всего две африканских команды (Марокко и Египет). Одна из которых уже сегодня, 4 июля, сыграет с Канадой.