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ЧМ-2026: Аргентина – Кабо-Верде: 3:2 (1:1), видео, трибуны, фанаты на матче, драка, болельщики, 4 июля 2026

Главная эмоция чемпионата мира. Аргентина с Кабо-Верде месились не только на поле
Григорий Телингатер
Репортаж Аргентина – Кабо-Верде
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Григорий Телингатер – с сектора болельщиков Кабо-Верде, чья сборная погрузила 65 тыс. фанатов на стадионе в тишину.

За 20 лет в спортивной журналистике я бывал на сотнях матчей, но эта игра получилось одной из самых сумасшедших. Причём изначально мало что предвещало интригу. Было очевидно, что Аргентина пройдёт Кабо-Верде. Так и случилось. Но есть нюанс.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Самая маленькая страна в истории плей-офф ЧМ заставила не просто нервничать действующих чемпионов, а погрузила стадион в тишину. Практически вся арена болела за Аргентину. Ну или как минимум за Месси. Главного футболиста планеты, который, так совпало, ещё и играет здесь же в Майами за «Интер». 65 тысяч зрителей, но лишь небольшой островок за воротами болел за Кабо-Верде. И я весь матч решил провести именно там. Изначально решение казалось сомнительным, а оказалось лучшим из возможных.

Понятно, что ключевое – результат: Аргентина прошла дальше, а Кабо-Верде едет домой. И всё же итоговый счёт складывается постепенно. И голы крошечного Кабо-Верде вызывали принципиально другие эмоции. Всё-таки мячи аргентинцев в плей-офф чемпионатов мира – обыденная вещь, а вот для их соперников по 1/16 финала… Нужно было видеть эти лица. Эти неподдельные эмоции и после первого, и после второго гола Кабо-Верде.

Эти 120 минут – отдельная жизнь. Я уже ушёл со стадиона, а в ушах до сих пор заряд: «У-у-у-у ААААА!» Текстом такое сложно передать – лучше на видео чуть выше. Хотя самое популярное скандирование, само собой: «Во-зинь-я». Фамилию вратаря ритмично отчеканивали минимум 10 раз. Честно, я сбился со счёта. Голкипер давал достаточно поводов, чтобы о нём вспомнили по ходу игры – речь не только про сейвы, но и про обводку Лаутаро Мартинеса.

Заряжать фанатам африканской команды помогал барабанщик. Точнее, пятеро барабанщиков на втором ярусе – прямо рядом со мной. Аргентинцы обошлись только пением – возможно, чтобы избежать бюрократии. Фанат по имени Дави рассказал мне, что для проноса барабанов на трибуну ему с друзьями потребовалось заранее всё согласовать с ФИФА: прислать по почте название музыкальной группы, фото барабанов, данные билетов и прочую информацию. Дави добавил, что у них получилась та ещё поездка: мотаться с оборудованием из Массачусетса на матчи в Атланту, Хьюстон и Майами.

Фанат Кабо-Верде Дави с барабаном

Фанат Кабо-Верде Дави с барабаном

Фото: «Чемпионат»

Было забавно видеть, что ритмы барабана зарядили не только фанатов, но и стюарда, которая динамично покачивала бёдрами в такт. Жаль только, что этой даме при праздновании гола прилетело чем-то по голове. Она какое-то время разбиралась, кто в неё кинул, но потом продолжила заниматься своими делами. И даже танцы после этой неприятности продолжила.

Ближе к концу матча случился ещё один инцидент – стычка фанатов. Болельщик Кабо-Верде получил по лицу и полез на аргентинца. Их достаточно долго растаскивали стюарды. Затем там появился десяток полицейских, которые деликатно вывели с трибуны обоих, хотя болельщики Аргентины своего фаната отдали не сразу. А на последних минутах матча на месте стычки дежурили четыре человека из службы быстрого реагирования. Это уже были ребята в шлемах с камерами, в бронежилетах со спецсредствами и при оружии. Больше стычек никто не устраивал.

Замеса в этот вечер хватило и на поле. Благодаря закрученному сюжету, матч оказался напряжённее других. И, пожалуй, в каком-то смысле выиграли обе команды. Просто одни прошли дальше, а другие заявили о себе на весь мир. Возинья сейчас без клуба, но после такого чемпионата мира даже в 40 лет наверняка найдёт себе команду при желании. Всё-таки самый популярный вратарь мира по количеству подписчиков. Во-зинь-я! Да и за всей сборной теперь хочется следить дальше. И даже поболеть за неё на следующем Кубке Африки, например.

Все детали нереального матча:
После этого отскока Аргентины на ЧМ нет слов. Какие рекорды Месси, когда есть Кабо-Верде!
После этого отскока Аргентины на ЧМ нет слов. Какие рекорды Месси, когда есть Кабо-Верде!
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