Кордоба захотел на выход, усиление «Баварии», облом «Челси». Трансферы и слухи за 24 часа

Новый день — новая порция трансферных новостей и слухов. Кем интересуются «Зенит» и «Спартак»? Куда может уйти Джон Кордоба? Кого купила «Бавария»? Рассказываем в нашей традиционной подборке.

Главные состоявшиеся трансферы

Защитник сборной Германии пополнил состав «Баварии»

Натаниэль Браун Фото: ФК «Бавария»

«Бавария» укрепила состав ещё одним участником ЧМ-2026. После покупки нападающего Исмаэля Сайбари мюнхенский клуб переманил к себе флангового защитника Натаниэля Брауна. Футболист сборной Германии подписал контракт до 2031 года. Любопытно, что за него «Бавария» заплатила столько же, сколько и за Сайбари (€ 50 млн).

Браун играл за «Айнтрахт» с лета 2024 года. 42 матча, четыре гола, шесть результативных передач — статистика немца в прошедшем сезоне. На чемпионате мира 23-летний футболист отбегал три встречи и отметился голом в ворота сборной Кюрасао.

«Манчестер Сити» продал участника ЧМ-2026 в Турцию

Третий защитник, который покинул «Манчестер Сити» в межсезонье. «Интер» выкупил Мануэля Аканджи, Джон Стоунз ушёл по истечении контракта. А теперь 31-летний футболист сборной Нидерландов Натан Аке уехал в Турцию, где подписал контракт с «Фенербахче». Аке присоединится к новой команде на сборе в Австрии после окончания отпуска.

Нидерландец играл за «Манчестер Сити» с 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 32 матча во всех турнирах, но отбегал всего 688 минут в АПЛ. На чемпионате мира Аке вышел на поле в трёх встречах.

Главные трансферные слухи дня

Тер Штеген отыграет сезон в «Аяксе»

Марк-Андре тер Штеген Фото: Getty Images

Вратарь Марк-Андре тер Штеген продолжит карьеру в «Аяксе» — информация от авторитетного инсайдера Фабрицио Романо. Нидерландский клуб полностью согласовал сделку с «Барселоной» и агентами футболиста. Немецкий голкипер перейдёт в «Аякс» на правах аренды до конца предстоящего сезона. Романо пишет, что бо́льшую часть зарплаты 34-летнего игрока будет платить клуб из Амстердама.

В начале 2026-го тер Штеген уехал в «Жирону» на правах аренды. Впрочем, Марк-Андре отыграл там всего два матча, поскольку пропустил немало времени из-за травмы.

«Зенит» и «Спартак» интересуются нападающим из чемпионата Турции

Доржелес Нене Фото: Ahmad Mora/Getty Image

Фланговый нападающий Доржелес Нене интересен сразу двум топ-клубам РПЛ — «Зениту» и «Спартаку». По данным Hurriyet, российские команды не связывались с представителями «Фенербахче», но приступили к переговорам через агентов. Главный тренер турецкого клуба Исмаил Картал доволен игрой 23-летнего футболиста. Но не будет против продажи, если «Фенербахче» получит выгодное предложение. В турецком клубе стоимость африканца оценивают в € 25 млн. 47 матчей, 13 голов, 12 результативных передач — статистика Нене в минувшем сезоне. Его контракт с «Фенербахче» истекает в 2030 году.

Джака отказался от перехода в «Челси»

Полузащитник «Сандерленда» Гранит Джака отказался от трансфера в «Челси». По информации The Athletic, лондонский клуб предлагал за игрока € 9,2 млн. В переходе был заинтересован главный тренер «Челси» Хаби Алонсо, который работал с Джакой в «Байере». 33-летний швейцарец отказался от ухода из «Сандерленда», где его считают ключевой фигурой. Да и сам клуб посчитал предложение «Челси» неприемлемым.

Джака оказался в «Сандерленде» летом 2025 года. С того момента он провёл 36 встреч во всех турнирах и забил один мяч. Сейчас Гранит находится в расположении сборной Швейцарии, которая выступает на ЧМ-2026.

Кордоба хочет уйти из «Краснодара»

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший бомбардир прошедшего сезона РПЛ Джон Кордоба выразил желание покинуть Россию. Об этом сообщает Correio do Povo. Источник утверждает, что игроком интересуется бразильский «Интернасьонал». Сейчас этот клуб ищет замену Рафаэлю Борре, который почти перешёл в «Ривер Плейт». Руководство «Интернасьонала» высоко ценит Кордобу.

Впрочем, осуществить сделку будет непросто, и на то есть две причины. Первая — конкуренция со стороны других клубов. Вторая — высокая трансферная стоимость колумбийца. В прошедшем сезоне 33-летний Кордоба забил 17 мячей в РПЛ. Правда, Джон получил повреждение в предыдущем матче за сборную на ЧМ-2026.

Одной строкой:

Официально: защитник Кассам Уаттара сменил «Монако» на «Бешикташ». Контракт подписан до 2030 года.

Официально: полузащитник Павел Горелов покинул «Оренбург» и перебрался в «Ротор».

Официально: экс-защитник «Локомотива» Виталий Лысцов перешёл в «Челябинск» на правах свободного агента.

Официально: Альфонсо Педраса перешёл в «Лацио» в статусе свободного агента. Он подписал контракт на три года. Ранее Педраса представлял «Вильярреал».

Официально: вратарь Андре Онана проведёт ещё один сезон в «Трабзонспоре». «Манчестер Юнайтед» снова отправил африканца в аренду.

Официально: вратарь Джек Батлэнд перешёл в «Халл Сити» из «Рейнджерс». Он подписал контракт на два года.

Фабрицио Романо: «Милан» согласовал условия личного контракта с защитником «Лацио» Марио Хилой. Если клубы закроют сделку, испанец подпишет договор на пять лет.

Sky Sport Italia: «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса» Бремеру. 29-летний футболист хотел бы остаться в туринском клубе.