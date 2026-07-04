Аргентина должна сказать спасибо Кабо-Верде. Шансы на трофей ЧМ-2026 только повысились

Если Аргентина станет чемпионом мира, она обязательно должна будет поблагодарить Кабо-Верде. В 1/16 финала африканская команда выдала, возможно, лучший матч в своей истории. Кабовердианцы вынули душу из Лео Месси и компании, стали соавторами, вероятно, самой эффектной и неожиданной битвы на чемпионате мира и до последнего могли снять Аргентину с пробега.

Так за что же команда Лео Скалони должна благодарить Кабо-Верде? За отрезвление! Как только оформилась сетка плей-офф, аргентинцам тут же проложили путь-минимум в полуфинал. Буквально – расстелили ковровую дорожку. На первой стадии – Кабо-Верде, далее – Египет или Австралия (уже официально – Египет). В 1/4 финала – Колумбия или Швейцария.

И только в полуфинале, пожалуй, пришлось бы серьёзно напрячься. С той стороны сетки – Англия и Бразилия. Вероятно, в полуфинале будет кто-то из них. Впрочем, Норвегия и Мексика точно постараются с этим поспорить.

Короче говоря, Аргентину ещё до начала плей-офф за ручку проводили до самых высоких стадий. Как будто соперников на пути нет и можно будет пройти легко, на одной ноге. Ан нет! На нынешнем ЧМ полно злых андердогов. Они кусачи, колючи и в любой момент могут наказать расслабившегося фаворита.

Об этом многое может рассказать сборная Германии, которая наткнулась на Парагвай и уже после 1/16 финала поехала домой. Этот провал стоил Юлиану Нагельсману работы. У Англии были гигантские проблемы в матче с ДР Конго. Как же повезло Томасу Тухелю – в отличие от его соотечественника Нагельсмана – что у него есть Гарри Кейн. Если бы не он, неизвестно, была бы Англия в 1/8 финала.

А как Япония искусала Бразилию в первом тайме! Команду Карло Анчелотти связали по рукам и ногам. Да, после перерыва ситуация изменилась, бразильцы дожали соперника, причём по делу. Однако это стоило им очень больших усилий.

Сборная Японии празднует гол в ворота Бразилии Фото: Lars Baron/Getty Images

Вот и Аргентина могла стать жертвой андердога. Андердога, который, впрочем, уже серьёзно заявил о себе. Уже в 1-м туре группового этапа Кабо-Верде не проиграло Испании. И это было по делу! Да, в каких-то эпизодах кабовердианцам повезло. Где-то подтащил Возинья – и с каждым удачным действием на его страницу в соцсетях подписывалось всё больше людей.

Однако в целом Кабо-Верде сдержало Испанию. Команда тренера Бубишты дала железную дисциплину и справилась физически. Она отлично знала, что делать, и выполнила план на 100%. Да, не лучшую встречу провела Испания. Но это точно не проблема Кабо-Верде. Более того, это в значительной степени заслуга Кабо-Верде. Африканцы лишили соперника кислорода и абсолютно по делу отобрали очки.

В матчах с Уругваем и Саудовской Аравией Кабо-Верде показало, что умеет не только обороняться, но и атаковать, играть с мячом. Да, в отличие от Испании, это не топ-соперники. Но ведь и Кабо-Верде ни разу не топ-сборная. Это дебютант чемпионата мира! Они не одержали ни одной победы в группе, однако во всех встречах выглядели хорошо. А временами – даже отлично. Так что выход в плей-офф со второго места они на 100% заслужили.

Сборная Кабо-Верде Фото: Megan Briggs/Getty Images

Матч с Аргентиной – квинтэссенция успехов Кабо-Верде на ЧМ. В этой встрече они показали класс и у своих, и у чужих ворот. Возинья вновь был хорош и ещё больше нарастил фан-базу. Один гол Месси ему забил – но сколько не забил!

Плюс у Возиньи теперь больше успешных обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Криштиану Роналду. Как он обманул Лаутаро Мартинеса! Этот финт лучше всего олицетворяет, как Кабо-Верде выглядело против грозной Аргентины. Кабовердианцы ничего не боялись. Они понимали, что соперник сильнее, но при этом знали себе цену и не собирались отказываться от того, что умеют.

Кабо-Верде не парковало «автобус». Да, много оборонялись. Ну а как ещё они могли играть против Аргентины? И тем не менее кабовердианцы не отказывались от мяча, начиная со второго тайма основного времени, регулярно атаковали. Когда-то – быстро, когда-то – позиционно.

Какие голы они забили! Да, второй мяч, конечно, не без фарта. Сидни Лопеш Кабрал вряд ли забивал ТАК раньше. И вряд ли забьёт в будущем. Конечно, так попасть по заказу практически невозможно – даже самым топовым игрокам.

Однако важен не только завершающий удар. Кабо-Верде долго владело мячом, перед тем как Кабрал вогнал его в сетку. Атака началась с Возиньи, добралась до центра поля, затем – до штрафной Аргентины. Кабовердианцы то притормаживали, то ускорялись. Это было длинное, осмысленное владение. Аргентина ничего не смогла с ним сделать. И с ударом Кабрала поделать тоже ничего было нельзя.

Сидни Лопеш Кабрал празднует гол в ворота Аргентины Фото: Megan Briggs/Getty Images

Команде двух Лео, Скалони и Месси – Месси и Скалони, пришлось включиться по полной программе. Она вынуждена была задержаться на экстра-таймы, активировать стандарты. Так уж вышло, что с игры Кабо-Верде забило в этом матче больше Аргентины. Впрочем, гол со стандарта – такой же, как все остальные. Считается. Стандарты тоже надо уметь реализовывать. Класс заключается в том числе в этом.

Аргентина получила мощную прививку от расслабления. Если у неё был задран нос – а по первой половине второго тайма такое впечатление сложилось, – Кабо-Верде опустило его на нужный уровень. Теперь сложно представить, что Аргентина кого-то недооценит и что «лёгкая сетка» её расслабит.

После блестящего группового этапа, который аргентинцы проскочили играючи, им нужен был вот такой матч с Кабо-Верде. Опасно, когда всё слишком хорошо. Есть риск слишком сильно поверить в себя. Однако теперь Аргентина от этого застрахована. Спасибо Кабо-Верде.