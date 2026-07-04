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Парагвай — Франция: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 5 июля 2026, Бразилия

Франция рубится за четвертьфинал ЧМ-2026 с «палачами» Германии на адской жаре! LIVE
Кирилл Закатченко Георгий Илющенко
,
Онлайн 25-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Всем привет! Стартует уже 25-й день чемпионата мира — 2026. Сегодня нас ждут две встречи 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
1-й тайм
0 : 0
Франция

Парагвай против Франции — ремейк ожесточённой рубки в плей-офф ЧМ-1998. Тогда всё закончилось победой французов — и в матче, и в турнире в целом. Сейчас вряд ли кто-то удивится, если закончится тем же. Франция слишком хороша, состав заполнен звёздами. Но с Парагваем легко будет едва ли, ведь эта команда высадила с чемпионата мира саму Германию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Бразилия
Не начался
Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А после целого дня ожидания нас ждёт заслуженное шоу. Бразилия против Норвегии — это же супер! Бразильцы перевернули матч с Японией в 1/16 финала, норвежцы справились с Кот-д'Ивуаром. То есть непростые испытания были у обеих команд. А теперь посмотрим, что круче — опыт Бразилии или свежесть Норвегии с Холандом и остальными.

«Чемпионат» проследит за обеими встречами и днём чемпионата мира в целом в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!

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