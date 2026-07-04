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Чемпионат мира по футболу 2026, главные звёзды сборной Кабо-Верде: Возинья, Кабрал, Мендеш, Ленини, Лопес, Монтейру, биография

7 футболистов сборной Кабо-Верде, которые на ЧМ влюбили в себя весь мир
Кирилл Закатченко
Герои сборной Кабо-Верде на ЧМ-2026
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40-летний вратарь Возинья был в полном порядке, но есть и другие герои.

Сборная Кабо-Верде покидает чемпионат мира, хотя ни разу не проиграла в основное время. Дебютант турнира заставил о себе говорить. Отобрал очки у Испании (0:0) и Уругвая (2:2) в группе, достойно рубился с Аргентиной (2:3, д. вр.) в плей-офф. Команда влюбила в себя весь футбольный мир, а мы выделили наиболее значимых её футболистов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/16 финала
04 июля 2026, суббота. 01:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
ДВ
Кабо-Верде
1:0 Месси – 29'     1:1 Дуарте – 59'     2:1 Мартинес – 92'     2:2 Лопеш Кабрал – 103'     3:2 Боржеш – 111'    

Возинья

Возинья Подробнее

40-летний голкипер так ярко проявил себя на чемпионате мира, что установил рекорд по количеству подписчиков в социальной сети. Возинья два раза отыграл «на ноль», остановил атаку сборной Испании и отразил несколько ударов аргентинца Лионеля Месси. До старта турнира у голкипера было всего 45 тыс. подписчиков. Теперь этот показатель стал гораздо выше — 18,8 млн. Как вам такой прирост? Ни у одного другого голкипера в мире нет таких цифр.

На момент вылета с ЧМ-2026 у Возиньи было 18 сейвов. Это третий результат среди всех вратарей турнира после Элоя Рома из Кюрасао (20) и Орландо Хиля из Парагвая (19). Плюс он стал третьим голкипером, который оформил больше одного «сухаря» на ЧМ в 40+ лет. Легенда!

Райан Мендеш

Райан Мендеш перед матчем с Испанией

Райан Мендеш перед матчем с Испанией

Фото: Mattia Ozbot/Getty Images

Ещё один ветеран в составе сборной Кабо-Верде. Мендеш — рекордсмен команды по количеству матчей (100) и голов (22). Правда, на чемпионате мира фланговый нападающий ни разу не забил, но отметился голевым пасом. Опыт 36-летнего футболиста пригодился дебютанту чемпионатов мира. Не зря он выходил на поле в каждой встрече с капитанской повязкой. Мендеш, как и Возинья, выступал на пяти крупных турнирах в составе сборной Кабо-Верде. Команда четыре раза играла на Кубке Африки, а в этом году добралась до чемпионата мира.

Кевин Ленини

Кевин Ленини Подробнее

Возможности этого футболиста прекрасно знакомы российским болельщикам. Ленини играет за «Краснодар» с сентября 2022 года. С того момента он провёл 118 матчей в футболке южного клуба и стал чемпионом России. На чемпионате мира Ленини установил достижение — оказался автором первого гола в истории сборной Кабо-Верде на турнире. Кевин шикарно зарядил со штрафного, а неудачные действия вратаря сборной Уругвая Фернандо Муслеры помогли полузащитнику. Пока Ленини делит лишь 17-е место в команде по количеству матчей (35), однако эта цифра вырастет в ближайшие годы. Да и Кевин дебютировал за Кабо-Верде относительно недавно — в 2022-м.

Сидни Лопеш Кабрал

Сидни Лопеш Кабрал празднует гол в матче с Аргентиной

Сидни Лопеш Кабрал празднует гол в матче с Аргентиной

Фото: Michael Reaves/Getty Images

Стоимость флангового защитника сборной Кабо-Верде составляет € 4 млн. Это четвёртый показатель среди всех игроков команды. Нынешним летом Кабрал сменил «Бенфику» на «Трабзонспор» — контракт рассчитан до 2031 года. Во встрече с аргентинцами фланговый защитник организовал самый красивый гол ЧМ-2026. Кабрал решился на удар с дальней дистанции, а мяч по красивой траектории влетел в дальнюю девятку мимо удивлённого вратаря Эмилиано Мартинеса. После этого Сидни сбегал на трибуну и отпраздновал чудо-удар вместе с любимой.

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Дерой Дуарте

Дерой Дуарте Подробнее

Этот футболист отлично вышел на замену в матче 2-го тура группового этапа с Уругваем (2:2). Дуарте создал сразу три голевых момента. По данным Opta, это был третий результат для футболистов, которые выходили на замену на ЧМ-2026. Во встрече с Аргентиной Дуарте пошёл ещё дальше — забил действующим победителям турнира. 27-летний футболист играет в Венгрии за клуб «Академия Пушкаша», а его трансферная стоимость составляет € 1 млн.

Роберто Лопес

Роберто Лопес после выхода Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Роберто Лопес после выхода Кабо-Верде в плей-офф ЧМ-2026

Фото: Michael Steele/Getty Images

Один из самых опытных игроков в нынешнем составе сборной Кабо-Верде. Лопес родился в Дублине, однако его пригласили в африканскую команду. И это отдельная история.

Лопес как-то в шутку сказал, что мог играть за сборную Кабо-Верде, поскольку там родился его отец. Информация дошла до главного тренера команды Руя Агуаша, и в 2018-м тот пригласил футболиста. Роберто получил сообщение на непонятном языке и поместил его в папку со спамом. К счастью, повторное письмо от Агуаша он уже догадался пропустить через онлайн-переводчик. Спустя несколько лет Лопес стал одним из ключевых игроков сборной Кабо-Верде на чемпионате мира.

Жамиру Монтейру

Жамиру Монтейру

Жамиру Монтейру

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

32-летний полузащитник родился в Роттердаме и отыграл уже почти шесть десятков матчей в составе сборной Кабо-Верде. У Монтейру приличный опыт — он выступал в Нидерландах («Зволле», «Хераклес», «Камбюр»), МЛС («Сан-Хосе», «Филадельфия»), Турции (13 встреч в составе «Газиантепа») и Франции (семь матчей в форме «Метца»).

Жамиру занимает шестое место в сборной Кабо-Верде по количеству встреч (57). Монтейру дисциплинированно играет при обороне и демонстрирует высокую работоспособность, которая крайне нужна его национальной команде.

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