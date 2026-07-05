«Так на левом фланге не играл никто». Сантос из «Зенита» — главное открытие Бразилии на ЧМ

Если бы год назад Дугласу Сантосу сказали, что он будет основным игроком сборной Бразилии, то рассказчика можно было бы сразу отправить к врачам. Это было лето 2025 года. «Зенит» к тому моменту уже натурализовал футболиста, и тот не считался легионером на поле. Незадолго до этого даже обсуждалась идея вызова в сборную России, однако этого не случилось. При этом не сказать, что Дуглас переживал лучший период в карьере: его команда не выиграла титул, а наблюдатели упрекали Сантоса в том, что он уже не так эффективен, как раньше.

В интервью он, конечно, повторял рядовые фразы, что сыграть за сборную – его мечта. Тем более его уже вызывали туда в 2016-м. И Сантос даже появлялся на поле в товарищеском матче с Панамой. Но если учитывать обстоятельства, какая уж тут Бразилия, которая с новым тренером вовсю готовилась к чемпионату мира?

И как Дуглас оказался в сборной?

Подробности этой истории мы начинаем узнавать сейчас. По данным издания Estadio, защитника предложил посмотреть Давиде Анчелотти – сын и ассистент главного тренера. По Дугласу был подготовлен профайл, где рассказывалось, что его продали в «Удинезе» в юном возрасте, потом он неплохо проявлял себя в «Атлетико Минейро», а затем уехал в «Гамбург». После чего оказался в «Зените».

Однако требовалось соответствовать запросам, которые появились. Издание выяснило, что новый тренерский штаб увидел во флангах обороны большую проблему. Им требовались игроки, которые не просто бегают в атаку, а будут хороши при оборонительных действиях. Анчелотти-младший составил список из нескольких кандидатов, и Карло решил попробовать именно Дугласа, вызвав его на сентябрьские встречи отбора с Чили и Боливией.

Давиде и Карло Анчелотти в сборной Бразилии Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Важно: изначально в стране восприняли идею со скепсисом. Например, обозреватель портала Folha de S.Paulo Луис Курро назвал Дугласа самой загадочной фигурой в списке и дал ему прозвище Мистерио. Журналисты UOL открыто сомневались, достаточно ли внимательно Анчелотти следит за «турниром второго эшелона». Вспоминали и список из 63 игроков, который Globo составил ещё после ЧМ-2022. Там указывались кандидаты, которые могут попасть на следующий турнир. Дугласа, естественно, там не было и близко. Но в итоге с сентября он пропустил только один сбор национальной команды, и то из-за травмы. После чего логично попал в итоговый список на турнир, где стал основным игроком.

Почему тогда он стал основным?

Оказалось, что, несмотря на большой выбор в атаке, в обороне (особенно на левом фланге) не так много вариантов. В итоговом списке на ЧМ-2026 логичным образом оказались два футболиста на эту позицию – Дуглас Сантос, который играл в большинстве матчей последнего года, и опытный Алекс Сандро. Бразильские эксперты предполагали, что именно второму Анчелотти доверит роль основного на турнире. Однако этого не случилось.

Тот же портал Estadio предположил, что выбор в пользу Дугласа сделан из-за его отменной физической готовности. Якобы Сандро не смог бы выполнять такой объём работы и сохранять концентрацию по ходу всего матча. Сам Дуглас отмечал, что не раз беседовал с Анчелотти насчёт своей роли. Тренер, со слов игрока, отмечал прогресс именно в оборонительных действиях и просил сосредоточиться на этом. Посыл в том, что у Бразилии есть кому играть впереди, а от Сантоса требовалось привнести спокойствие и надёжность в оборону. Плюс, вероятно, его принял Винисиус. После Шотландии Дуглас прямо заявил: «Мы много говорим о левом фланге. Моя задача – защищаться, а он пусть забивает. Важно, чтобы у Винисиуса была свобода показывать свой футбол».

Дуглас Сантос и Винисиус Жуниор Фото: Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images

Если опираться на оценки Opta и SofaScore, то они полностью объясняют доверие Анчелотти к защитнику. Его средняя оценка по итогам четырёх матчей – 7 – одна из самых стабильных в сборной. Он лучший по отборам – в среднем три за встречу, а в игре с Марокко сделал семь. Всего две потери мяча за четыре матча, в среднем 4,2 подбора за 90 минут, средняя точность передач переваливает за 90%, а выигранные единоборства – около 70%. Всего дважды он пропускал соперников после дриблинга, а главное – ни одной явной ошибки. Какие ещё могут быть вопросы к Анчелотти?

А что говорят бразильские медиа?

CNN Brasil отмечает, что Дуглас стал главной приятной неожиданностью сборной на позиции, которая больше всего беспокоила Анчелотти и болельщиков.

UOL стабильно ставит Сантосу высокие оценки, а повторяющийся месседж — «Этот парень получает много шумихи, но проводит очень надёжный чемпионат мира».

ESPN Brasil считает, что с появлением Дугласа в защите Бразилии появилась «прочность, которую болельщики так долго ждали».

Trivela называет его «тихим протагонистом» и пишет, что «в защите на левом фланге никто не играл так, как Дуглас Сантос».

Почему Дугласа называют «рисом с фасолью» и откуда взялся буст подписчиков?

После матча с Японией у Дугласа появилось новое прозвище, в том числе в российских соцсетях. Ведь в Бразилии его лаконично назвали «рис с фасолью» – перевод с местного футбольного сленга, где есть выражение «feijão com arroz». Оно означает базовую, повседневную, но необходимую пищу. В переносном смысле – игрок, который не делает ничего сверхъестественного, однако выполняет свою работу надёжно и без ошибок. В стране, которая воспитала Нилтона Сантоса, Роберто Карлоса, Марсело, где от левого защитника ждут не просто обороны, а шоу, Дуглас предлагает прямо противоположное.

Вот как ассистент главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался по поводу нового прозвища игрока в интервью «СЭ».

Виллиам де Оливейра тренер «Зенита» «У нас самое основное блюдо – рис с фасолью. Каждый день все едят, но готовят по-своему, и очень вкусно. Неважно, сколько раз ты будешь есть это блюдо – оно всегда будет хорошим и полезным. То есть Дугласа они так оценивают: простой, полезный, стабильный».



Ещё интересный факт: до ЧМ-2026 у Сантоса было около 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Меньше всех в сборной Бразилии. Однако после встречи с Шотландией блогеры устроили флешмоб. Теперь у игрока 2,6 млн подписчиков.

А после ЧМ-2026 Сантос может уйти из «Зенита»?

Со стороны «Зенита», по нашим данным, блоков быть не должно. В случае рыночного предложения клуб рассмотрит вариант продажи. Правда, на данный момент офферов по Дугласу не поступало. При этом разные эксперты считают, что если Бразилия зайдёт далеко на турнире, то они могут появиться.

Контракт Сантоса с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года, однако сейчас он занимает легионерскую позицию. А в случае продажи у клуба уже есть замена – Роман Вега, который присоединился к команде в прошлом сезоне. Transfermarkt оценивает 32-летнего бразильского защитника в € 7,5 млн.