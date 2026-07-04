Топ-события воскресенья: ЧМ-2026, Формула-1, Уимблдон, «Тур де Франс» и регби

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 00:00: Парагвай — Франция, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Франция уберёт с пути ещё одного соперника?

Парагвай уже сотворил одну сенсацию, когда выбил из турнира немцев. Кажется, с французами такой трюк не пройдёт. Команда Дидье Дешама выглядит гораздо более отлаженной. Французы пока идут очень уверенно — четыре победы в четырёх матчах. В каждой из этих встреч они забивали не меньше трёх мячей. Килиан Мбаппе уже наколотил шесть голов — отличная форма нападающего «Реала». Парагваю нечего терять. Если проиграет, то никто не скажет плохого слова в адрес команды. А если победит, то на какое-то время займёт все новостные заголовки.

🏉 12:00: «Енисей-СТМ» — «Динамо», регби, чемпионат России

Чемпионат России . Чемпионат России Чемпионат России . Чемпионат России 05 июля 2026, воскресенье. 12:00 МСК Енисей-СТМ Красноярск Не начался Динамо Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Енисей-СТМ» реванш?

Топ-команды из Красноярска и Москвы встречались совсем недавно — 8 июня. Столичные регбисты на своём поле обыграли гостей из Сибири в упорном противостоянии — 20:17. Но теперь у подопечных Первухина есть все шансы отыграться: они, в отличие от соперника, выйдут на поле в оптимальном составе и при мощной поддержке красноярских болельщиков.

🚴‍♀️ 14:45: «Тур де Франс», этап 2, Таррагона — Барселона, 168 км

Интрига: спринтеры, мастера однодневок или генеральщики?

Второй этап «Тур де Франс» — 2026 протяжённостью 168 км стартует в Таррагоне. Впервые пелотону предстоит преодолеть подъём второй категории — Кот-де-Бегес, затем трижды — третьей категории — Монжуик, а на финише гонщиков ждёт спринт в гору. На победу могут претендовать и генеральщики, и мастера однодневных гонок, и чистые спринтеры. Фаворитами этапа можно назвать Тадея Погачара, Йонаса Вингегора, Ремко Эвенепула, Матье ван дер Пула и Поля Сейшаса.

🎾 15:30*: Роман Сафиуллин (Россия, Q) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, четвёртый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: что противопоставит Сафиуллин легенде тенниса?

Роман Сафиуллин успешно вернулся в тур после тяжёлой травмы. Россиянин преодолел квалификацию на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне и теперь благодаря выходу в четвёртый круг травяного мэйджора снова войдёт в топ-100 рейтинга ATP. В матче за место в 1/4 финала Роману предстоит помериться силами с легендой тенниса Новаком Джоковичем. Теннисисты ранее играли трижды, и все встречи остались за сербом — в Тель-Авиве-2022, Монте-Карло-2024 и Шанхае-2024. Победитель нового поединка далее сразится с кем-то из пары Феликс Оже-Альяссим — Алехандро Давидович-Фокина.

🏎 17:00: Формула-1, девятый этап, Гран-при Великобритании, гонка

Интрига: способен ли кто-то остановить Кими?

В субботней квалификации на «Сильверстоуне» Андреа Кими Антонелли заслуженно взял поул, а до этого итальянец выиграл и спринтерскую гонку. Всё говорит о том, что у лидера общего зачёта отличные шансы на успех и в основной гонке уикенда. Способен ли кто-то бросить вызов Антонелли? В принципе, «Феррари» по темпу не так и далеко, Леклер и Хэмилтон стартуют вторым и третьим, однако итальянцам нужно найти пару десятых по сравнению со спринтом. А может, совершит рывок вперёд Джордж Расселл? Британец слабо смотрелся в квалификации, но ему крайне важно сократить отставание от Антонелли в общем зачёте, а не позволить отрыву снова вырасти.

👊 20:00*: Ринат Фахретдинов — Армен Петросян, грэпплинг, ACBJJ 21

*Время схватки может измениться и будет уточнено

Интрига: кто из экс-бойцов UFC окажется сильнее в грэпплинге?

Лига ACBJJ собрала мощнейший кард на 5 июля, заполнив его звёздными именами, которые известны практически всем фанатам единоборств. В рамках турнира также пройдёт противостояние бывших бойцов UFC Рината Фахретдинова и Армена Петросяна, они будут биться по правилам комбат джиу-джитсу, где разрешено бороться и бить по корпусу. Для Фахретдинова это первое выступление после ухода из UFC — промоушен не продлил контракт с россиянином, несмотря на то что он одержал шесть побед в семи боях под эгидой организации. А вот Петросян после того, как покинул UFC, не может найти себя: проигрывал Ивану Штыркову в кикбоксинге, Владиславу Ковалёву и Михаилу Колобегову — в ММА. Теперь — новая возможность напомнить о себе в сильной лиге и против очень сильного соперника. Яркое противостояние в соглавном событии турнира.

⚽️ 23:00: Бразилия — Норвегия, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Холанд или Винисиус — кто поедет домой после 1/8 финала?

Эрлинг Холанд забил пять мячей на нынешнем ЧМ, Винисиус Жуниор — четыре. Правда, норвежец отметился одним голом в плей-офф, а бразилец — нет. Бразилия в первом раунде плей-офф одержала волевую победу в матче с Японией. Южноамериканцы превратили 0:1 в 2:1 благодаря голу в самой концовке. Норвежцы тоже забили в концовке и обыграли крепкий Кот-д’Ивуар (2:1). На ЧМ-1998 скандинавы неожиданно справились с бразильцами (2:1) в группе. Будет ли что-то похоже в плей-офф ЧМ-2026?