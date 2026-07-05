Бразилия обречена в матче с Норвегией на ЧМ? Жестокая традиция — против команды Анчелотти!

Эта статистика с европейскими сборными потрясает. А другая серия бразильцев в плей-офф чемпионатов мира уже подтвердилась в 1/16 финала.

Бразилия против Норвегии – одно из самых интересных противостояний в 1/8 финала чемпионата мира. Шансы пятикратных обладателей трофея на победу, понятное дело, выше, но бразильцев должна страшить «традиция», сложившаяся в плей-офф чемпионатов мира. Точнее, таких традиций, серий две – одна из них уже получила продолжение на ЧМ-2026!

Какая серия сборной Бразилии длится с 1994 года

В 1/16 финала команда Карло Анчелотти победила Японию (2:1), несмотря на то что проигрывала к перерыву и заставила своих болельщиков испугаться возможного поражения. Тем не менее во втором тайме голы Каземиро и Габриэла Мартинелли помогли сборной Бразилии сотворить яркий камбэк. Согласно сложившейся традиции, «селесао» не должна была уступать азиатам – и серия, длящаяся с 1994 года, действительно продлена.

Суть в том, что Бразилия в последний раз проигрывала в плей-офф чемпионатов мира любой сборной, кроме европейской, ещё в 1990-м. Тогда уступили принципиальному сопернику Аргентине со счётом 0:1, а единственный гол за 10 минут до конца забил легендарный Клаудио Каниджа, которого так напоминал своим внешним видом на ЧМ-2026 тренер Эквадора Себастьян Беккасесе.

После этого Бразилия всегда уничтожает в плей-офф неевропейские сборные. Девять матчей – девять побед. На «золотом» для бразильцев ЧМ-1994 они переиграли в 1/8 финала хозяйку турнира – сборную США. Правда, рождалась новая успешная серия в муках. «Селесао» осталась вдесятером перед перерывом после удаления Леонардо, тем не менее дожала «звёздно-полосатых» благодаря голу Бебето на 72-й минуте.

На ЧМ-1998 бразильцы по пути к финалу тоже встретились в играх на вылет только с одним соперником не из Европы. Действующие чемпионы мира начали плей-офф матчем с другой командой из Южной Америки – Чили. Победили крупно – 4:1.

На последнем выигранном сборной Бразилии чемпионате мира в 2002-м её противниками в плей-офф были только европейские команды. На ЧМ-2006 бразильцы в 1/8 финала сыграли с Ганой. Устроили разгром и представителю Африки – 3:0. А на ЧМ-2010, как и восемью годами ранее, сборная Бразилии попала на Чили. Результат, по сути, повторился. Теперь уже экс-чемпионы мира одержали крупную победу – 3:0.

Сборная Бразилии на ЧМ-2014 Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Дальше был домашний ЧМ-2014, который, конечно, никто не любит вспоминать в Бразилии. Тем не менее и тогда по пути к полуфиналу хозяева убрали с дороги две южноамериканские команды. В 1/8 финала по привычке столкнули в кювет Чили, но на сей раз – с большим трудом (1:1, 3:2 пен.), а в четвертьфинале – Колумбию (2:1).

На российском ЧМ-2018 Бразилия начала плей-офф с выигрыша у Мексики (2:0). На предыдущем ЧМ-2022 раскатала в 1/8 финала Южную Корею (4:1). А на ЧМ-2026 серия продолжена волевой победой в 1/16 финала над Японией. По тому, как складывался матч, бразильцы вполне могли проиграть, но «не смогли». Поддержали традицию.

Какая серия сборной Бразилии длится с 2006 года

Однако другая сохраняющаяся традиция не может не напрягать болельщиков сборной Бразилии. С 2006 года, то есть уже в течение пяти чемпионатов мира, бразильцев приговаривают в плей-офф соперники из Европы. Каждая встреча с европейскими командами завершалась для «селесао» и её поклонников поражением, вылетом и горькими слезами.

В последний раз сборная Бразилии побеждала сборную из Европы в финале ЧМ-2002. Четверть века назад бразильцы одолели в решающей битве за титул Германию (2:0) благодаря дублю Роналдо. В плей-офф того турнира вообще проходили только европейцев: Бельгию – в 1/8 финала, Англию – в четвертьфинале и затем Турцию – в полуфинале.

После «золотого» чемпионата мира 2002 года – как отрезало. ЧМ-2006 для сборной Бразилии завершился в четвертьфинале поражением от Франции (0:1). Единственный мяч забил на исходе часа игры Тьерри Анри. На ЧМ-2010 бразильцы также в четвертьфинале уступили Нидерландам (1:2). Хотя повели уже на девятой минуте после гола Робиньо. Во втором тайме дубль оформил Уэсли Снейдер.

На домашнем ЧМ-2014 случился самый кошмарный для Бразилии матч в плей-офф. Сборная Германии разнесла хозяев в Белу-Оризонти со счётом 7:1, положив пять мячей ещё до перерыва. Вдобавок и во встрече за третье место бразильцы крупно проиграли европейцам – Нидерландам (0:3). Тогда в Бразилии задумались о том, что это не просто стечение обстоятельств. В 2014-м многие в стране заговорили о необходимости учиться у Европы, например, двукратный чемпион мира Кафу.

Кафу экс-защитник сборной Бразилии «Настал момент для того, чтобы в сборной Бразилии проводилась последовательная работа. Европейский футбол очень прогрессировал. Бразильцы должны брать пример с европейских команд. Это не стыдно, это просто процесс познания. Образцом для подражания могут быть сборные Нидерландов, Германии и Испании».



Однако урок не пошёл впрок. Из России с ЧМ-2018 бразильцы тоже уехали после поражения в плей-офф от европейской сборной – Бельгии (1:2) в четвертьфинале. Получили два мяча за первые полчаса: Фернандиньо забил в собственные ворота, потом Кевин Де Брёйне добавил гол от себя. За 20 минут до конца Ренато Аугусто вернул Бразилии надежду, сократив отставание в счёте, но матч не вытащили.

На ЧМ-2022 бразильцы в четвертьфинале споткнулись о Хорватию (1:1, 2:4 пен.). Хотя играли с преимуществом и забили, казалось, победный гол на 105-й минуте усилиями Неймара. Тем не менее на 117-й минуте Бруно Петкович вытащил европейскую команду, а после этого хорваты забрали и серию 11-метровых.

И вот – новая встреча с противником из Европы в плей-офф чемпионата мира: игра 1/8 финала с Норвегией. Бразилия снова как будто фаворит, это признал даже Эрлинг Холанд. Однако ужасная серия заставляет сомневаться.

Провалы «селесао» в матчах с европейскими сборными связывали среди прочего с тем, что сборную возглавляли бразильские тренеры. Что ж, клин клином вышибают. На ЧМ-2026 с командой работает Карло Анчелотти – поможет итальянец закончить эту историю?