Марокко возили по полю в 1/8 финала ЧМ! Но случился нелогичный разгром

1/8 финала ЧМ-2026 стартовала! Ура? Ура! В разборке Канады с Марокко сенсации не случилось. Хотя по первому тайму всё кричало: избежать поражения марокканцам будет непросто. В итоге они не то что не проиграли – вообще добились разгрома!

Марокканцы не зря считались фаворитами: всё-таки забрались в топ-4 прошлого ЧМ, а на этом не проиграли Бразилии (и смотрелись не хуже) плюс выбили Нидерланды. Тем не менее с самого старта канадцы их плотно прижали: всего за пять минут заработали три угловых, а Дэвид с острого угла проверил реакцию Буну. Лютое давление привело к «привозу»: Эль-Айнауи отдал чужому, после чего Олувасейи крутанул на развороте Халала и вывалился на ворота. Буну вовремя вышел навстречу и выставил ногу.

Сборную Марокко было не узнать. Складывалось впечатление, словно на поле вышли не Хакими, Мазрауи, Сайбари и Браим, а их восковые копии из музея мадам Тюссо. Как будто неприятностей не хватало: уже на 22-й минуте команда из-за травмы лишилась того же Сайбари. Новичок «Баварии» покидал поле в слезах. Колоссальная потеря: Исмаэль забивал Бразилии, Гаити и Шотландии, реализовал решающий пенальти в серии с Нидерландами.

Напарника-лидера заменил Рахими. И именно он нанёс единственный удар марокканцев в сторону ворот за весь первый тайм. Единственный! При том издали, с общим весом в 0,02 ожидаемого гола. У Канады вот за аналогичный отрезок набралось 0,42 xG.

Выход в атаку марокканцев при 67% владения работал слабо. А если и работал, то моментально затухал. До перерыва соотношение касаний мяча в чужой штрафной выглядело для Марокко катастрофически: одно против 13. Ситуация усугублялась четырьмя жёлтыми. Против двух у канадцев. Майкл Оливер совсем не стеснялся раздавать карточки.

Куда делись те парни, что временами возили по полю бразильцев? Да никуда, высокий класс-то на месте! Рахими на 49-й минуте заработал на правом краю предупреждение для Де Фужероля и стандарт для Хакими. Ашраф им воспользовался блестяще, покатив низом к границе штрафной и этим застав врасплох Канаду. Эль-Айнауи увёл за собой опекуна, поэтому Унаи без помех пальнул в касание. А тот же Рахими подпрыгнул и позволил мячу пролететь себе между ног и оказаться в ближнем углу.

Гол Марокко Фото: Кадры трансляции

Шикарный розыгрыш. Любопытно, как Унаи перед ним спрятался за спиной Оливера. Арбитр АПЛ на опыте всё прочитал и в нужный момент отошёл в сторону.

Оборонять минимальное преимущество – стихия Марокко. При 0:1 вскрыть их оборону можно только нестандартными действиями, что продемонстрировал Винисиус на групповом этапе. У Канады своего Вини не нашлось. Как и неразрешимых задач для марокканцев. А те вовремя подловили соперников на контратаке благодаря перехвату и забегу Тальби. Браим убрал на замахе Сигура и катнул под расстрел Унаи. Дубль заказывали?

Более того, ещё и третий гол состоялся! Ещё один контрвыпад привёл к попаданию в перекладину от Рахими. Но уж очень хотел забить и он. Браим всё понял без слов и вывел его один на один с Крепо. Дубль по ассистам тоже на месте. Если и бывают нелогичные разгромы, то вот яркий пример. Вспоминаем про xG: получилось 0,85 на 0,78 в пользу Канады. По карточкам, кстати, закончили на 4:4.

Теперь Марокко ждёт соперника из пары Парагвай – Франция. Если фаворит справится и там, в четвертьфинале придётся включаться на полную сразу.