Франция выкинула самую мерзкую сборную ЧМ с турнира. Адская жара не остановила Мбаппе

Сборная Франции вслед за немцами помучилась с Парагваем. Тем не менее вышла в четвертьфинал благодаря голу с пенальти. Там команда Дидье Дешама сыграет с Марокко (9 июля).

Сборная Парагвая к игре с французами перешла на схему с пятёркой сзади – 5-4-1. «Автобус», придуманный аргентинским тренером Густаво Альфаро, стал ещё длиннее по сравнению с матчем 1/16 финала с Германией. Бывший центральный защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо, закрывающий левый фланг в национальной команде, вообще превратился в латераля. Впереди южноамериканцы рассчитывали, прежде всего, на рывки скоростного Энсисо, чья травма оказалась несерьёзной. Парагвай играл без классических нападающих.

В первом тайме сборная Франции владела мячом 81% времени. Почти всегда на чужой половине поля. Но бежать было некуда, да и тяжело по жаре – в 40 градусов темп не взвинтишь, иначе можно рано «встать». В позиционных атаках ширину создавали Дембеле справа и, как правило, Динь слева, которых должны были встречать Алонсо и московский динамовец Касерес. Штрафную насыщали Мбаппе, Олисе, Баркола и кто-нибудь ещё. Бывало, и Кунде, заходивший через полуфланг. Мбаппе в поисках пространства и мяча и в глубину отскакивал, и левее смещался. Забавно, что Касерес довольно рано посадил на карточку Баркола, а не наоборот. Французы фолили чаще, чтобы не давать сопернику проводить контрвыпады.

Хуан Касерес и Килиан Мбаппе Фото: Richard Sellers/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Как ожидалось, футбол не стал зрелищем. Команда Дешама постоянно выдавала шоу на ЧМ-2026, но игру с Парагваем мог вскрыть только её гол. Когда судья Танташев из Узбекистана объявил паузу на водопой, в статистике Франции был всего один удар (Коне, который подменял получившего повреждение Тчуамени, пробил с 25 метров и заработал лишь угловой), и четыре касания в чужой штрафной против нуля у южноамериканцев.

На исходе получаса о воротах противника вспомнил и Парагвай – Алонсо внезапно рванул вперёд и зарядил издали в Юпамекано. Один из двух Гомесов в составе Парагвая (тот, который Диего) с добивания отправил мяч куда-то на парковку для автобусов. Команда Альфаро успешно ломала то, что строили французы. Игроки усердно помогали друг другу, страховали друг друга. Ещё и Мбаппе провоцировали: то Кубас с ним потолкается, то Галарса ударит рукой по плечу разбежавшемуся Килиану. Просто удивительно, как Танташев пропускал все эти подлые фолы. В последнем случае «трёхцветным» удалась редкая атака в переходной фазе с опасным выстрелом из-за штрафной. Голевой момент по такой игре! До перерыва Франция ни разу не попала в створ и заработала лишь 0,15 по xG.

В дебюте второго тайма сборная Парагвая получила свой первый угловой в матче, но всё закончилось тем, что поймавший мяч Меньян мгновенно выбил вперёд на Мбаппе. Килиан убегал с центра поля один на один! Тем не менее загубил шанс. Пока бомбардир французов подстраивался под мяч, его выбил на угловой Касерес. Он вообще действовал против Килиана достаточно успешно. Стандарт команда Дешама тоже быстро разыграла – едва не забил Дембеле. Это было предупреждение южноамериканцам, что раскрываться им сегодня нельзя.

Килиан Мбаппе и Ильгиз Танташев Фото: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

Касерес же выглядел очень прилично на фоне топ-игроков мирового футбола. Вскоре лишил Баркола в последний момент перед ударом – и отпраздновал львиным рынком! Дешам тут же разменял Баркола на Дуэ, и свежий вингер «ПСЖ» всё сделал как надо: заработал пенальти на 65-й минуте! Дезире всё-таки ушёл от Касереса и ещё от двоих, после чего его стукнул по ноге Диего Гомес. Благодаря VAR Танташев разглядел фол – указал на «точку». Кстати, до этого Дуэ также получил по ногам – судья промолчал.

Мбаппе хладнокровно реализовал 11-метровый на паузе, несмотря на то, что парагвайцы пытались ему помешать. Килиан пробил вправо от себя, а Хиль прыгнул вправо от себя, поэтому голкипер не мог даже встретиться с мячом.

Килиан Мбаппе Фото: Buda Mendes/Getty Images

Вот тогда Парагвай вынужден был менять свой футбол и идти в атаку. Альфаро сразу бросил в бой большого нападающего – Авалоса, игравшего с Германией в основе. Касерес уже смелее летел вперёд и заставил присесть на «горчичник» Коне. Тем не менее Парагвай не создавал голевых моментов. Класса не хватало. Сборная Франции сбивала темп владением, вынуждая уставших южноамериканцев побегать за мячом.

Танташев раз за разом прощал самого грязного парагвайского провокатора Галарсу и добавил аж 10 минут. На контратаках французов Мбаппе мог дважды оформить дубль (в первом случае после потери Касереса), однако Хиль совершал шикарные сейвы. Килиан пробил за матч пять раз – с игры так и не отличился.

Команда Дешама впервые на ЧМ-2026 забила меньше трёх голов, но в итоге собрала более-менее нормальную статистику: 15 ударов против пяти у соперника (в створ – 5:1) и 1,37 по xG (против 0,15). Франция продолжает идти за Кубком мира. И за вылет Парагвая даже радостно: куча мелких фолов, каких-то тычков, провокаций – смотреть на это было просто противно.