ФИФА с её новациями ЧМ надо срочно остановить. Или от «парагвайских гопников» не спастись

«Свобода, равенство и хамство» – новый девиз судейства. Спасибо Франции, что хотя бы от сборной Парагвая нас избавили.

Я и мои коллеги после матча сразу написали в чат: ещё никогда мы так не болели за сборную Франции. Надо называть вещи своими именами. Так вот, сборная Парагвая:

Грязная;

Мерзкая;

Подлая;

Противная;

Отталкивающая.

Это не про низкий блок. Не про игру на вынос без скоростей (ещё бы, +39 на улице). Даже не про отсутствие хоть какой-то угрозы у ворот Меньяна. Такой футбол тоже кому-то нравится, он иногда необходим ради результата, вопросов нет. Раньше в такие моменты всегда вспоминали мадридский «Атлетико» – и «Атлетико» в своём прайме прекрасен. Но есть большая разница.

Потому что «футбол» Парагвая – это про кошмар, в который сборная погрузила и сборную Франции, и всех болельщиков. Если речь не о фанатах этой сборной, конечно, ну или о хейтерах Франции, с чего бы они у неё не появились. Кошмар, который обеспечивали футбольные гопники.

Футболисты тупо ложились на вратаря соперника, чтобы не дать быстро разыграть мяч. Касарес лёжа пинал Мбаппе. Килиану ещё и в грудь прилетело опасно (за похожее в матче-открытия, кстати, было удаление). Упамекано тоже локтем получил к грудь, когда не было никакой борьбы за мяч. И это лишь несколько эпизодов, о которых я вспомнил, не пересматривая игру. Подлые фолы и толчки продолжались весь матч.

Это не про футбол, попытку всё засушить и игру на отбой. А про хамство. И помогал Парагваю его творить судья Ильгиз Танташев.

Килиан Мбаппе и Ильгиз Танташев Фото: Marcel Bonte/Soccrates/Getty Images

Как сборная Парагвая ушла с поля без карточек? Плевать даже на пару потасовок, которые организовали парагвайцы. За хамство, а не игровую борьбу, в футболе вообще удаляют. А тут – даже без жёлтых. Встречал мнение, что Танташев просто поплыл. Не выдержал планку единоборств, которую сам установил, начал пропускать фолы, покупался на провокации. Но проблема не только в Танташеве. Который, например, дважды, находясь в идеальной позиции, не заметил фола на Дуэ (спасибо VAR за второй – позвали назначить пенальти). Проблема в ФИФА –на этом турнире там решили уйти во все тяжкие.

Пьерлуиджи Коллина (босс судей ФИФА), кажется, решил провести чемпионат мира под девизом «Свобода, равенство и хамство». Ради идеи равенства команд и праздника для всего мира, а не круга избранных, позволяется больше свободы. А как следствие – хамства. С лозунгом «eat the Rich» сильно перегнули.

Мбаппе и футболисты Парагвая Фото: MB Media/Getty Images)

Именно судьи ответственны за грань, которую переходят футболисты. И на этом ЧМ грань эту арбитры подвинули очень сильно. Вернее, им указали её подвинуть.

В том же матче Парагвая, только с Германией, по лицу зарядили Хаверцу. В штрафной площади, кстати. Никаких санкций. По лицу прилетело и Мадуэке в матче с ДР Конго – тоже ничего. Это уже не про трактовки игры/не игры рукой. Просто теперь даже за наступ могут не назначить фол. Количество жёлтых карточек в принципе уменьшилось, допуск стал выше, и всё это – в пользу средних и слабых сборных.

Коллега Антон Михашенок (сейчас несколько раз сошлюсь на его наблюдения) в своём блоге отмечает уже не новую тенденцию – все важные новации ФИФА направлены на усреднение команд. Количество замен позволяет убрать уставших работать без мяча футболистов. Или увести из-под второй карточки игрока обороны. Паузы на водопой – сохранять (или восстановить) концентрацию до конца тайма. Теперь добрались и до планки нарушений правил, добрались и перешагнули.

И вроде бы теперь между игроками не так заметна разница в уровне – скоростей, готовности и мастерства. Но футбол стало смотреть тяжелее и непонятнее. Там, где раньше была железная жёлтая – теперь можно играть.

Потасовка в матче Франции и Парагвая Фото: Al Bello/Getty Images)

А главное – почему суперспортсмены, условно, Мбаппе или Кейн, должны страдать больше? Только потому что они и их сборные лучше играют в футбол? А их болельщики, они яркого футбола не заслужили?

В ФИФА раньше очень активно боролись с расизмом. И там наверняка в курсе, что обратного расизма не существует. Также получается и здесь – желая усреднить команды, дать шанс средним и слабым сборным (условно, угнетённой группе) против топов, ФИФА дискредитирует уже самих топов. Мешает им. Но заодно и футболу, в которой эти топы играют лучше. В случае Франции и Парагвая – просто играют. Хотя некоторым аутсайдерам (привет, Кабо-Верде) это было и не особо нужно.

При этом кость топ-сборным тоже кинули – затяжек времени с нововведениями ФИФА действительно стало меньше, скорости подросли. Но организовать всё нормально снова не получилось. И теперь футболисту сначала жёстко прилетит в ногу, но судья решит, что это – норма. А врачи на поле не выйдут, ведь затяжки времени – зло.

Хотя настоящее зло для футбола – это превращать его в 90 минут хамства и рубилова по ногам. С этим надо прекращать. Откровенный ужас мы увидели в исполнили Парагвая, но такого будет становиться больше. Судьи сами начнут теряться в трактовках, VAR – не понимать, когда пора вмешиваться, а менее классные сборные – этим пользоваться.

Да, мы тут не про балет. Но и не ММА. Хотя и там есть уважение к противнику.