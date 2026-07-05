«В России масштаб гуляний был в разы больше, чем в США». Первый чемпионат мира Аршавина

Казалось бы, Андрей Аршавин видел в футболе всё. А на чемпионате мира, возможно, лучший игрок России своего поколения впервые побывал только сейчас — в качестве трэвел-блогера и зрителя. По возвращении из Северной Америки он поделился свежими впечатлениями с «Чемпионатом». Актуальную повестку РПЛ — предстоящий трансфер Сперцяна и гипотетический Тюкавина — тоже обсудили.

ЧМ в США и России. Жара в Нью-Йорке. Hydration break

– Как вам чемпионат мира в новом формате?

— Я был противником того, чтобы на чемпионате мира участвовало много команд. Считал, что это приведёт к снижению уровня футбола. Но, несмотря на крупные счета в некоторых матчах, организаторы могут быть довольны. Везде полные стадионы. И внутри арен каждый матч — большой праздник. Все возможные звёзды Америки посетили чемпионат мира. Значит, это интересно не только людям футбола. Есть много интересных историй — как, например, с вратарём Кабо-Верде Возиньей. Чемпионат показывает, что уровень футбола во всём мире вырос. Хорошо, что все звёзды забивают — Месси, Холанд, Мбаппе, Кейн. Интересно смотреть за их гонкой. Футбольный болельщик доволен, как проходит чемпионат мира, и я в том числе.

Церемония открытия ЧМ-2026 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Как вам атмосфера в США и Мексике?

— В разных странах атмосфера различается. В Мексике это действительно похоже на событие мирового масштаба. А в США я этого не почувствовал. К организации не должно быть нареканий, кроме мероприятий на старте турнира. Когда сборные приезжали в США, их обыскивали как преступников. В остальном чемпионат проходит на высоком уровне. Нравится судейство на турнире.

– Если сравнивать с чемпионатом мира в России, где организация, атмосфера лучше?

— На чемпионате мира в России я не был. Изнутри его не видел. Но если судить по кадрам, масштаб гуляний в России был в разы больше. Потому что это было не только в Москве, но и в других городах. А в США хоть много городов и матчей, но это выглядит скромнее.

– Как боролись с жарой на матчах?

— Там, где я находился, всё было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад — честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. А тут не было чего-то сверхъестественного. Может, в Нью-Йорке, где пройдёт финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24 градуса. Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели «hydration break», поэтому футболистам чего жаловаться? Всё для них.

– Как оцените это нововведение?

— Меня это бесит. Считаю, что паузы ломают игру и её суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни «hydration break», ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно, когда жара 35 градусов и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально это не должно быть нормой, как на ЧМ-2026.

Вылет Германии и Нидерландов. Величие Месси и спад Роналду. Шансы Кейна на «Золотой мяч»

– Удивлены раннему вылету немцев и голландцев?

— Чемпионат мира нравится. Не удивлён вылету сборной Германии и Нидерландов. Рано или поздно они сошли бы с турнира. Но получилось так, что это произошло уже в 1/16 финала.

– Увольнение Нагельсмана — по делу?

— Ситуации бывают разные. Мы не знаем, почему и как принимаются решения. Результата у сборной Германии нет. Было вполне логично, что Нагельсман уйдёт из команды. Мы видим, что лэптоп-тренеры уходят, и могут вернуться нормальные тренеры, которые понимают футбол изнутри. Клопп как минимум выглядит лучшей опцией, которая есть у немцев.

– Впечатляет игра Месси?

— Удивляет. До начала турнира не думал, что он будет в таком порядке. Вызывает только восхищение, когда человек в 39 лет — один из лучших в мире. Представляете, каким он был 10 лет назад, когда был в лучшей форме, насколько далеко тогда был от всех! Гипотетически он может сыграть на следующем чемпионате мира, а по факту — не знаю.

Лионель Месси Фото: Darrian Traynor/Getty Images

– Как вам Португалия? Роналду уже не тот?

— Мне Португалия не нравится на чемпионате мира. Состав у них намного лучше футбола, в который они играют. Роналду мешает команде. Другой игрок на его позиции приносил бы больше пользы сборной Португалии. Но он — Криштиану, поэтому ставят его.

– Впечатлил камбэк сборной Англии в матче с ДР Конго?

— Мне симпатична сборная Англии. Тоже казалось, что они должны играть лучше. Но за счёт большого набора звёзд, думаю, эта сборная пройдёт далеко. А Гарри Кейн — молодец! Благодаря ему Англия выиграла матч с ДР Конго.

– Есть у Кейна шансы взять «Золотой мяч» в этом году?

— Шансы на «Золотой мяч» у Кейна хорошие. Всё зависит от того, кто станет чемпионом мира. Если французы — награду получит кто-то из них.

Гарри Кейн Фото: Richard Pelham/Getty Images

– А кого хотели бы видеть с Кубком мира вы?

— Глобально всё равно, кто станет чемпионом мира. Считаю, что самая сильная сборная на турнире — Франция.

Дебют Узбекистана и Кюрасао. «Вписка» на трибуну и «стыренная» тюбетейка

– Вас часто узнавали болельщики на матчах?

— Не сказать, чтобы часто. Как обычно — где-то больше, где-то меньше, где-то вообще не узнавали.

– Как вы попали на фанатскую трибуну Узбекистана в матче с Колумбией?

— Когда мы побывали в Узбекистане на товарищеских играх, нам сразу запомнились андижанские болельщики. Появилась идея попасть к ним во время чемпионата мира. Всё организовал Сева Терлецкий (ведущий YouTube-шоу «Это футбол, брат!». — Прим. «Чемпионата»). Ребята с фанатской трибуны Узбекистана помогли нам зайти. Мы не могли это сделать по своим билетам. Но по старому русскому обычаю кто-то заходил, потом выходил и передавал билеты. Так и прорвались на фанатский сектор Узбекистана (улыбается).

Андрей Аршавин Фото: Кадр из видео

– Тюбетейку вам болельщики подарили?

— Тюбетейку мы сами стырили в другом месте. А болельщики Узбекистана подарили мне флаг, но я его обратно вернул. Этот флаг должен быть у узбеков, а у меня должен быть российский.

— Многие удивились вашей реакции на трибуне Узбекистана. Вы правда застеснялись и растерялись?

— Такое не каждый день происходит в моей жизни. Может быть, вообще никогда не происходило. Кажется, нормальные ощущения для человека.

– Как оцените дебют Узбекистана на чемпионате мира?

— Думал, что узбеки поборются с ДР Конго за выход в плей-офф. Но соперник тоже оказался серьёзным. Узбекистан попал в сильную группу. Могли бы выступить лучше? Наверное, да. Сказать, что выступили плохо? Тоже нельзя. Как для дебютанта чемпионата мира сыграли нормально.

– Следили за историческим выступлением Кюрасао?

— Казалось, что Кюрасао будут возить на чемпионате мира. Хотя с немцами так и получилось. Нужно отметить все маленькие сборные на этом турнире. Они действительно показали, что сейчас уровень футбола в мире намного вырос. И уровень обучения футболу по всему миру совсем другой, нежели 20-30 лет назад.

– Переживали за Дика Адвоката?

— Хотели встретиться с ним во время чемпионата мира, но не получилось. Не скажу, что суперпереживал, однако симпатизировал и хотел, чтобы его команда сыграла лучше. Всё-таки я играл под его руководством, и мы выиграли всё лучшее, что могли завоевать. Конечно, к нему большое уважение! Сейчас убрали тренера сборной Нидерландов. Вдруг Дик возглавит голландцев (смеётся)?

— Вы сказали, что снова поедете в США и, возможно, посетите финал чемпионата мира. Но он пересекается с Суперкубком России. Не жалеете, что пропустите игру «Зенита» и «Спартака»?

— Надеюсь, что на Суперкубке у меня ещё будет возможность побывать. А вот на чемпионате мира… Это мой первый чемпионат мира. Я был на четырёх матчах и, дай бог, ещё четыре посещу. Ради эмоций и воспоминаний на старости лет отдам предпочтение финалу ЧМ-2026.

«Краснодар» без Сперцяна. Цена Тюкавина. Подколки с Соболевым

— Главная тема последних дней в РПЛ — предстоящий трансфер Сперцяна в Саудовскую Аравию. Разделяете мнение, что если не сейчас, то в Европу Эдуард уже не уедет?

— Люди до 40 лет играют. Поэтому лет 14-15 у него ещё есть (смеётся).

— Согласны с мнением, что он выбрал деньги, что тоже нормально?

— Думаю, у него не было выбора. То есть на той, европейской, чаше весов просто были другие деньги и не те команды. Одно дело, если бы его пригласили в «Милан», в первые две-три команды из пятёрки и давали меньше денег, а он выбрал Саудовскую Аравия — так бы он предал футбол. Не думаю, что у него было такое предложение, ради которого можно было подумать.

— «Краснодар» вываливается из претендентов на борьбу за чемпионство, с учётом возможного отъезда Сперцяна, а также травмы Кордобы на чемпионате мира?

— Мне кажется, продав Сперцяна, они уже вывалились оттуда.

— «Краснодар» уйдёт в перестройку?

— Я не знаю, куда они уйдут. Если им удастся найти в замену такого игрока, как Сперцян, или который будет играть такую же роль, то у них есть шансы. Если нет — не будут претендентами на чемпионство.

Эдуард Сперцян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Пока они взяли только Уткина, есть информация про интерес к Оздоеву.

— Думаю, что ещё человек 10 таких надо взять и одновременно выпускать, чтобы они составляли такую же силу, как Сперцян (смеётся).

— Мы можем откатиться на несколько сезонов назад, когда «Зенит» заранее становился чемпионом?

— Вполне возможно.

— Сообщалось, что за Тюкавина предлагали € 20-25 млн. Стоит ли он этих денег?

— Если за него заплатят, то, конечно, стоит. Он лучший российский нападающий в стране. Сейчас такие цены… По € 100 млн покупают — как само разумеющееся в иностранных чемпионатах. Видите, как выросли цены.

— Все помнят причину ухода Шварца из «Динамо». Сейчас звучат мнения, что он вернулся из-за денег, а не из-за красивого продолжения той истории.

— Так или иначе, для нас всех деньги имеют какое-то значение. Плохого осадка у меня не осталось. Наоборот, у меня приятные впечатления от его работы в «Динамо».

— Вы недавно выкладывали фотографию с Соболевым. Что за встреча? О чём поговорили?

— Год или полтора назад я стоял на светофоре, а он проходил мимо по мосту с семьёй и ни фига не видел. Пришлось опустить стекло и сказать: «Алё, как ты собираешься играть в футбол? Так ты и играешь в футбол, что ни фига не видишь». А сейчас уже я шёл немного боком — чуть не ударился в него даже. И он мне похлопал по плечу: «Вот так ты и играл в футбол, что ничего не видишь». Было забавно.

— Как вам живётся после того, как Тимур Гурцкая убрал вас финтом?

— Ну что сказать, большой мастер (улыбается)! Бывает!