За Умяровым пришла Европа, продажа «Арсенала», решение Барко. Трансферы и слухи за 24 часа

Очередная подборка трансферных сделок и слухов за последние часы. Полезная штука для тех, кто очень пристально следит за чемпионатом мира и далеко не всегда обновляет ленту с новостями о потенциальных сделках с участием российских и зарубежных клубов.

Главные состоявшиеся трансферы

«Истанбул Башакшехир» выкупил Шомуродова у «Ромы»

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов стал полноценным игроком «Истанбул Башакшехир». В прошлом сезоне экс-форвард «Ростова» играл в Турции на правах аренды. Получилось очень здорово. Шомуродов разделил первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата с 22 голами, а его команда заняла пятое место. «Истанбул Башакшехир» выкупил права на игрока у «Ромы» за € 2,8 млн. Сам Шомуродов заключил контракт до лета 2028 года. Эльдор выступал на чемпионате мира, где отметился красивым голом в матче с ДР Конго (1:3). Его сборная покинула турнир после группового этапа.

Главные трансферные слухи дня

Умяровым интересуются испанские и итальянские клубы

Журналист Маттео Моретто утверждает, что полузащитник Наиль Умяров интересен испанским и итальянским клубам. Один из них — «Севилья». Правда, оформить сделку будет очень тяжело. Причина — финансовые разногласия между клубами. Умяров провёл 203 матча в составе «Спартака» и забил пять мячей. Его контракт со столичным клубом истекает летом 2029 года. Полузащитник дважды становился победителем Кубка России в составе «Спартака». Уедет ли Наиль в Европу в это окно?

«Краснодар» решил вопрос с новым полузащитником

Кристиан Фото: Miguel Schincariol/Getty Images

«Краснодар» согласовал трансфер полузащитника Кристиана из «Крузейро». Об этом сообщает бразильское издание Globo. Если верить источнику, сумма сделки составит € 9,6 млн. Футболист прилетит в Краснодар для прохождения медосмотра, после чего подпишет контракт. Его нынешний договор с «Крузейро» истекает в конце 2027 года. 80 матчей, 13 голов, семь результативных передач — статистика Кристиана в составе бразильского клуба. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 12 млн.

«Арсенал» согласовал продажу Троссарда в «Бешикташ»

«Бешикташ» и «Арсенал» согласовали трансфер 31-летнего флангового нападающего Леандро Троссарда. Турецкий клуб заплатит € 20 млн за футболиста сборной Бельгии, информирует The Athletic. € 18 млн прописаны как фиксированная выплата, ещё € 2 млн — в виде бонусов. Сейчас «Бешикташ» согласовывает с игроком условия личного контракта. В прошедшем сезоне Троссард забил восемь мячей и отдал 11 голевых передач в 50 встречах за «Арсенал». Сейчас Леандро находится в расположении сборной Бельгии, которая готовится к матчу 1/8 финала чемпионата мира.

«Зенит» предложил € 20 млн за вингера из чемпионата Турции

Доржелес Нене Фото: Burak Kara/Getty Images

«Зенит» рассчитывает на приобретение флангового нападающего «Фенербахче» Доржелеса Нене. Клуб из Санкт-Петербурга предложил за африканца € 20 млн с учётом бонусов, информирует журналист Эрсан Сердал. Впрочем, руководители турецкого клуба рассчитывают получить за Нене не менее € 25 млн. Сам африканец пока не принял решения о том, где хотел бы продолжить карьеру. Ранее сообщалось, что футболистом интересуется «Спартак». В прошедшем сезоне 23-летний футболист забил 13 мячей в 47 встречах во всех турнирах.

Молодой талант ЧМ-2026 может уехать в АПЛ

Йохан Манзамби Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

20-летний футболист сборной Швейцарии Йохан Манзамби заинтересовал клубы АПЛ. Нападающий забил три мяча и отдал два результативных паса в четырёх матчах на чемпионате мира. Теперь на игрока претендуют «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед». Манзамби представляет «Фрайбург», и его контракт истекает летом 2030 года. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Ньюкасл» в ближайшее время готов сделать официальное предложение по трансферу игрока. Английский клуб уже контактировал на предмет трансфера талантливого футболиста.

Барко не продлит контракт со «Спартаком»

До сих пор непонятно, где продолжит карьеру полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко. YouTube-проект De la Cuna al Infierno, посвящённый «Индепендьенте», утверждает, что всё прояснится в конце июля. По данным источника, один из представителей Барко прилетел в Москву. Он лично встретится с руководством «Спартака» и сообщит о нежелании игрока продлить контракт. «Индепендьенте» готов заплатить за трансфер не более $ 4 млн. Если «Спартак» потребует более высокую сумму, то сделка не состоится. Нынешний контракт Барко с красно-белыми рассчитан до конца предстоящего сезона. Ранее спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао сообщил, что стороны ведут переговоры о продлении договора.

Одной строкой

Официально: Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Селтиком» до лета 2027 года.

Официально: «Аль-Ахли» объявил об уходе Рияда Мареза в статусе свободного агента. Алжирец играл за клуб из Саудовской Аравии с 2023 года.

Официально: защитник Игорь Калинин подписал контракт с «Сочи» на два года. Он перешёл в черноморский клуб в статусе свободного агента.

Официально: экс-нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов перешёл в тульский «Арсенал».

Официально: бывший футболист «Ювентуса» и «Баварии» Дуглас Коста перешёл в «Аль-Иттифак» из второй лиги ОАЭ. Там уже играет Марио Балотелли.

The Guardian: нападающий «Вест Хэма» и сборной Нидерландов Крисенсио Саммервилл привлёк внимание трёх клубов АПЛ. «Челси», «Фулхэм» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают вариант с трансфером игрока.

Sky Sports: «Комо» обновит предложение по трансферу защитника «Челси» Трево Чалобы. Английский клуб отказался продавать игрока за € 25 млн. «Комо» увеличит предложение до € 30 млн.

Marca: полузащитник «Барселоны» Марк Касадо может продолжить карьеру в «Аль-Хиляле». Саудовский клуб прилагает большие усилия, чтобы переманить к себе 22-летнего футболиста. Общая сумма сделки с учётом бонусов оценивается примерно в € 30 млн.

La Gazzetta dello Sport: нападающий «Ювентуса» Луа Опенда заинтересовал сразу четыре клуба. «Ланс», «Лион», «Ренн» и «Ковентри Сити» уже отправили запрос о трансфере.

Бен Джейкобс: «Эвертон» близок к приобретению прав на нападающего «Челси» Тайрика Джорджа. Стоимость сделки оценивают в € 21 млн. «Челси» получит 15% от будущей перепродажи футболиста.

Дэвид Орнштейн: «Манчестер Сити» договорился о покупке 16-летнего вингера «Лестера» Джереми Монги. Стоимость трансфера составит € 11,7 млн.

Николо Скира: «Бешикташ» ведёт переговоры с «Наполи» по трансферу голкипера Вани Милинковича-Савича. Серб больше не входит в планы итальянского клуба.

Экрем Конур: «Арсенал» рассматривает Яна Зоммера как запасного вратаря для Давида Райи. Ранее 37-летний швейцарец покинул «Интер» в статусе свободного агента.