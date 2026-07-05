«Боюсь, сегодня кто-то умрёт». В такую погоду играть на чемпионатах мира нельзя

Филадельфия — колыбель США. Именно здесь 250 лет назад 4 июля была подписана декларация о независимости. Спустя 2,5 века здесь сыграли матч плей-офф чемпионата мира Франция и Парагвай.

День независимости — огромный праздник для всех в США. А тем более 250-летний юбилей. В Филадельфии в честь этого запланировали самые масштабные празднования и большой концерт. Хотя большинство фанатов и туристов этому были не рады. Причина в самом популярном туристическом месте Филадельфии — лестнице Рокки Бальбоа. Именно на этих ступеньках, которые ведут ко входу в музей искусств, завершал каждую свою тренировку герой Сильвестра Сталлоне.

Теперь эти ступеньки и статуя в честь Рокки сразу после них ― туристическая мекка. Туда и направились приехавшие в город французы и парагвайцы, но только для того, чтобы разочароваться. Из-за празднования Дня независимости около музея искусств установили сцену, а все подходы к Рокки огородили и никого не пускали. Всё это вызвало гнев фанатов, однако стюарды лишь удивлялись: «Вы приехали в США, приехали на родину хип-хопа и вредной еды, но вместо этого хотите увидеть мужика, которого никогда не существовало. Вы сумасшедшие».

Статуя Рокки Бальбоа за день до матча Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

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Кстати, в честь праздника в городе планировался грандиозный салют. Однако в последний момент его отменили. Причина? Невероятная жара, которая обрушилась на Филадельфию. Термометры и погодные приложения показывали страшные 38-39℃. Находиться под этим пеклом было невыносимо: превращение в потного и липкого занимало несколько секунд.

Из-за жары матч Франции и Парагвая стал худшим по атмосфере у стадиона из тех, на которых я был в США. Вместо песен и братаний ― желание поскорее найти любую тень и отдать последние деньги за бутылку воды.

Болельщики спасаются от жары Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Я насчитал сразу три случая, как врачи оказывали болельщикам помощь, прикладывая к головам пакеты со льдом. И их явно было больше. А французский коллега рассказал, что его знакомым пришлось уйти ещё до начала встречи, потому что их сыну стало плохо.

Журналисты от жары спасались в пресс-центре, где волонтёры только и успевали восполнять водяные запасы. Специально подсчитал ― за 3,5 часа работы на матче я выпил 5 л воды. «Боюсь, сегодня кто-то умрёт», ― сказал мне тот же французский журналист, который обложился двумя вентиляторами. И в тот момент его слова не казались чем-то странным.

Журналисты спасаются от жары Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Пожалуй, это был первый матч, когда осточертевшие всем перерывы на водопой (рекламу) были полностью оправданны. Хотя единственным правильным решением было просто встречу перенести. В РПЛ, кстати, так и сделали бы. В такую погоду нельзя играть на чемпионатах мира.

Когда прозвучал стартовый свисток, термометр показал 38,5℃. Второй самый жаркий матч в истории чемпионатов мира после игры Ирландия ― Мексика, которая тоже проходила в США в 1994-м. Тогда было +43℃.

Мне повезло, я сидел в теневой части стадиона, хотя это не особо спасало. Что же чувствовали вот эти бедолаги, мне страшно представить.

Болельщики сборной Парагвая Фото: Андрей Панков, «Чемпионат»

Неудивительно, что на такой жаре «поплыл» главный судья. Ильгиз Танташев выдал, возможно, худший судейский перформанс этого чемпионата мира, позволил парагвайцем сходить с ума и лупасить французов. Но самое удивительное, что Парагвай закончил матч с нулём жёлтых карточек, тогда как французы получили сразу три. Точно напекло.

После финального свистка сложилось ощущение: все были рады, что это закончилось. Даже парагвайские болельщики признавались на выходе со стадиона: «Ещё полчаса на такой жаре мы бы не выдержали».