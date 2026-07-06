Англия играет против Мексики по её правилам. Но матч начнётся позже из-за молнии! LIVE ЧМ

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 26-й день. И он точно будет особенным, ведь нас ждут две большие вывески в 1/8 финала.
Мексика против Англии — казалось бы, с фаворитом всё ясно. Но ситуация гораздо сложнее. Мексиканцы на домашнем ЧМ в целом в полном порядке. А тут ещё и особые условия: стадион «Ацтека» расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. И если для хозяев условия привычные, то для англичан — едва ли. Те ещё и с большим трудом прошли скромную ДР Конго в предыдущем раунде. С Мексикой так уже не получится, играть придётся на 100%.
Португалия против Испании — тут вообще что-то надо говорить? Роналду проводит наверняка последний ЧМ — зайти хочется как можно дальше. А напротив — чемпионы Европы, которые по ходу турнира как раз разогнались. Это уже не та Испания, которая играла вничью с Кабо-Верде (впрочем, эта сборная тоже оказалась гораздо крепче, чем мы думали). Позади у испанцев сейчас три победы с общим счётом 8:0. Пройдут ли португальцы дальше или нас ждёт поход Испании за очередным трофеем?
«Чемпионат» проследит за очередным днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!
‼️ ФИФА подтвердила! Игра начнётся ни раньше, чем в 4:00 мск
Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Англия – Мексика отложен на один час. Игра начнётся как минимум в 04:00 по мск
Причиной стал удар молнии.
Фото: Кадр из трансляции
⚡️ Снова перенос игры!
Журналист Бен Джейкобс пишет, что матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесён из-за непогоды.
📋 Мексика — Англия: стартовые составы коман
Стартовые составы команд.
Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес.
Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон.
‼️ Актуальная сетка плей-офф после вылета Бразилии
Как выглядит сетка плей-офф после победы Норвегии над Бразилией. Сегодня ночью сформируется вторая четвертьфинальная пара.
🔥 Достижение тренера Норвегии!
Герой? Ещё бы!
✍🏼 Обзор матча неожиданной победы Норвегии над Бразилией на ЧМ
Пока начинается 26-й день ЧМ, предлагаем оценить главные события 25-го. Там и проход в четвертьфинал Франции с Норвегией, и крах Бразилии, и мерзкое безнаказанное поведение парагвайцев, и странный ход ФИФА после звонка Дональда Трампа, и отставка Карлуша Кейруша. Короче, много всего интересного.