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Мексика — Англия: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ по футболу 2026, где смотреть, составы, 6 июля 2026

Англия играет против Мексики по её правилам. Но матч начнётся позже из-за молнии! LIVE ЧМ
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
,
LIVE 26-го дня ЧМ-2026
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Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 26-й день. И он точно будет особенным, ведь нас ждут две большие вывески в 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 04:00 МСК
Мексика
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мексика против Англии — казалось бы, с фаворитом всё ясно. Но ситуация гораздо сложнее. Мексиканцы на домашнем ЧМ в целом в полном порядке. А тут ещё и особые условия: стадион «Ацтека» расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. И если для хозяев условия привычные, то для англичан — едва ли. Те ещё и с большим трудом прошли скромную ДР Конго в предыдущем раунде. С Мексикой так уже не получится, играть придётся на 100%.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Португалия против Испании — тут вообще что-то надо говорить? Роналду проводит наверняка последний ЧМ — зайти хочется как можно дальше. А напротив — чемпионы Европы, которые по ходу турнира как раз разогнались. Это уже не та Испания, которая играла вничью с Кабо-Верде (впрочем, эта сборная тоже оказалась гораздо крепче, чем мы думали). Позади у испанцев сейчас три победы с общим счётом 8:0. Пройдут ли португальцы дальше или нас ждёт поход Испании за очередным трофеем?

«Чемпионат» проследит за очередным днём чемпионата мира в режиме онлайн. Присоединяйтесь и ничего не пропустите!

‼️ ФИФА подтвердила! Игра начнётся ни раньше, чем в 4:00 мск ⚡️ Снова перенос игры! 📋 Мексика — Англия: стартовые составы коман
Live Евгений Гаврильченко

‼️ ФИФА подтвердила! Игра начнётся ни раньше, чем в 4:00 мск

Матч 1/8 финала ЧМ-2026 Англия – Мексика отложен на один час. Игра начнётся как минимум в 04:00 по мск

Причиной стал удар молнии.

Фото: Кадр из трансляции

02:22 Евгений Гаврильченко

⚡️ Снова перенос игры!

Журналист Бен Джейкобс пишет, что матч Мексика — Англия в 1/8 финала ЧМ-2026 перенесён из-за непогоды.

01:58 Евгений Гаврильченко

📋 Мексика — Англия: стартовые составы коман

Стартовые составы команд.

Мексика: Рауль Ранхель, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Гальярдо, Луис Ромо, Хильберто Мора, Эрик Лира, Роберто Альварадо, Рауль Хименес, Хулиан Киньонес.

Англия: Джордан Пикфорд, Эзри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарелл Куанса, Эллиот Андерсон, Деклан Райс, Джуд Беллингем, Букайо Сака, Гарри Кейн, Энтони Гордон.

01:39 Георгий Илющенко

‼️ Актуальная сетка плей-офф после вылета Бразилии

Как выглядит сетка плей-офф после победы Норвегии над Бразилией. Сегодня ночью сформируется вторая четвертьфинальная пара.

01:36 Георгий Илющенко

🔥 Достижение тренера Норвегии!

Герой? Ещё бы!

01:34 Георгий Илющенко

✍🏼 Обзор матча неожиданной победы Норвегии над Бразилией на ЧМ

Пока начинается 26-й день ЧМ, предлагаем оценить главные события 25-го. Там и проход в четвертьфинал Франции с Норвегией, и крах Бразилии, и мерзкое безнаказанное поведение парагвайцев, и странный ход ФИФА после звонка Дональда Трампа, и отставка Карлуша Кейруша. Короче, много всего интересного.

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Новости. Футбол
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