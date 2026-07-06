Англия играет против Мексики по её правилам. Но матч начнётся позже из-за молнии! LIVE ЧМ

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Друзья, всем привет! На чемпионате мира — 2026 стартует уже 26-й день. И он точно будет особенным, ведь нас ждут две большие вывески в 1/8 финала.

Мексика против Англии — казалось бы, с фаворитом всё ясно. Но ситуация гораздо сложнее. Мексиканцы на домашнем ЧМ в целом в полном порядке. А тут ещё и особые условия: стадион «Ацтека» расположен на высоте более 2200 метров над уровнем моря. И если для хозяев условия привычные, то для англичан — едва ли. Те ещё и с большим трудом прошли скромную ДР Конго в предыдущем раунде. С Мексикой так уже не получится, играть придётся на 100%.

Португалия против Испании — тут вообще что-то надо говорить? Роналду проводит наверняка последний ЧМ — зайти хочется как можно дальше. А напротив — чемпионы Европы, которые по ходу турнира как раз разогнались. Это уже не та Испания, которая играла вничью с Кабо-Верде (впрочем, эта сборная тоже оказалась гораздо крепче, чем мы думали). Позади у испанцев сейчас три победы с общим счётом 8:0. Пройдут ли португальцы дальше или нас ждёт поход Испании за очередным трофеем?

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