Изменения в правилах, новый мяч, Вендел снова опоздал. Что происходит в РПЛ во время ЧМ

До старта нового сезона в Альфа-Банк РПЛ осталось немного времени. 18 июля «Зенит» и «Спартак» встретятся в матче OLIMPBET Суперкубка России, а уже через неделю пройдут встречи 1-го тура чемпионата. За играми ЧМ-2026, которые проходят в режиме нон-стоп, легко упустить важные события из мира РПЛ. Рассказываем, что произошло за последние недели.

Изменения в правилах

Российский футбольный союз (РФС) объявил о нескольких изменениях в правилах. Для тех, кто следит за чемпионатом мира, они не станут откровением. Время на ввод мяча из-за боковой линии ограничен пятью секундами. Та же самая мера применена в отношении ударов от ворот. У футболистов будет 10 секунд, чтобы покинуть поле во время замены. Если лимит времени превышен, то запасной игрок появится на газоне только по истечении одной минуты после возобновления матча.

Изменили правила, которые касаются исполнения пенальти. Далее — выдержка из сообщения пресс-службы РФС: «Утверждены изменения, касающиеся двойного касания мяча бьющим игроком при выполнении пенальти в игре и послематчевой серии, а также отменено вынесение предупреждения в ситуации, когда вратарь и бьющий игрок во время пенальти одновременно совершают нарушения».

Ещё футболистам разрешили носить аксессуары, если они не представляют опасности и надёжно и безопасно закрыты. Плюс расширены функции видеопомощника судьи. У VAR есть возможность помочь главному арбитру, когда:

игроку явно ошибочно показывается вторая жёлтая карточка;

игроку показывается жёлтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим игроком;

ошибочно назначается угловой удар, если решение может быть изменено немедленно и/или без задержки возобновления игры (применяется по решению организатора соревнований).

Помимо этого, в РФС рассматривают вариант с внедрением видеокамер на арбитрах, как на ЧМ-2026. Об этом сообщил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев. По его словам, сейчас идёт отработка технических деталей с вещателем.

Арбитр Клеман Тюрпен с видеокамерой перед матчем ЧМ-2026 Фото: Luke Hales/Getty Images

РПЛ представила мяч и календарь на новый сезон

Новый мяч создан фирмой Kelme. Именно по нему будут бить футболисты в сезоне-2026/2027. «Новый мяч РПЛ посвящён 25-летию лиги. В основе дизайна — характерные графические элементы мячей прошлых лет. На его поверхности встречаются история и сегодняшний день лиги, а каждый элемент напоминает о пути, пройденном российским футболом», — сказано в сообщении лиги.

Мяч РПЛ на сезон-2026/2027 Фото: Пресс-служба РПЛ

РПЛ опубликовала календарь на предстоящий сезон. Матчи 1-го тура нового сезона пройдут в период с 24 по 27 июля, то есть спустя неделю после окончания чемпионата мира.

1-й тур РПЛ:

«Динамо» — «Крылья Советов»;

«Спартак» — «Родина»;

«Оренбург» — «Ростов»;

«Локомотив» — «Ахмат»;

ЦСКА — «Балтика»;

«Рубин» — «Краснодар»;

«Акрон» — «Зенит»;

«Факел» — «Динамо» Махачкала. «Динамо» — «Крылья Советов»;«Спартак» — «Родина»;«Оренбург» — «Ростов»;«Локомотив» — «Ахмат»;ЦСКА — «Балтика»;«Рубин» — «Краснодар»;«Акрон» — «Зенит»;«Факел» — «Динамо» Махачкала.

Матчи 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России пройдут с 4 по 6 августа. Календарь появился и для первого раунда Пути регионов.

1-й тур Пути РПЛ Кубка России. 4-6 августа



Группа А:

«Спартак» — «Оренбург»;

«Родина» — «Рубин».



Группа В:

«Краснодар» — «Ахмат»;

«Факел» — «Динамо» (Москва).



Группа С:

«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»;

«Зенит» — «Балтика».



Группа D:

«Локомотив» — ЦСКА;

«Акрон» — «Ростов». «Спартак» — «Оренбург»;«Родина» — «Рубин».«Краснодар» — «Ахмат»;«Факел» — «Динамо» (Москва).«Динамо» Махачкала — «Крылья Советов»;«Зенит» — «Балтика».«Локомотив» — ЦСКА;«Акрон» — «Ростов».

Глушенков женился, Вендел и Барриос опоздали на сборы

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков сыграл свадьбу. Он заключил брак со своей избранницей Анной. Церемония состоялась в красивую дату — 26.06.2026. Свадьба прошла без большого количества гостей — пригласили только родственников и близких друзей. Ранее женился другой футболист сборной России — полузащитник Алексей Батраков из «Локомотива».

Максим Глушенков с супругой Анной Фото: ФК «Зенит»

Вендел снова прилетел на сборы «Зенита» с опозданием. Это уже классика. Он прибыл спустя шесть дней после старта предсезонной подготовки. Нападающий Александр Соболев отреагировал на это с иронией. «Сначала в кассу давай», — сказал россиянин, похлопав бразильца по плечу. Позднее тренер Виллиам де Оливейра сообщил о договорённости с Венделом. Бразильский футболист мог прилететь на пару дней позже начала сборов в том случае, если клуб стал бы чемпионом России. У Вильмара Барриоса другая ситуация. Да, он тоже опоздал на сборы, но главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что колумбиец отпросился по личным причинам.

Рейтинг российских арбитров

РФС обнародовал рейтинг судей по итогам прошлого сезона. При подсчёте учитывались матчи РПЛ и Кубка России, а также переходные встречи между клубами РПЛ и Лиги Pari. В основной список включили тех, кто отработал в роли главного арбитра не менее шести матчей.

Последним в рейтинге из 20 арбитров стал Владимир Москалёв с оценкой 6,177. На втором с конца месте оказался Сергей Чебан (6,181), на третьем — Ранэль Зияков (6,209).

Что на трансферном рынке: новый нападающий для «Зенита», уход Сперцяна из «Краснодара», Джикия — в «Локомотиве»

Нападающий Фелипе Аугусто перешёл из «Трабзонспора» в «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга заплатил € 15 млн, а футболист подписал контракт по схеме «4+1». 22-летний нападающий провёл 40 матчей за «Трабзонспор» и забил 15 мячей. После этого трансфера председатель правления «Зенита» Константин Зырянов подчеркнул, что клуб постарается купить ещё одного игрока в атакующую группу. Плюс менеджер добавил, что «Зенит» ищет новые команды для Ду Кейроса и Роберта Ренана. Спустя какое-то время российский клуб продлил аренду Ренана в «Васко да Гама».

«Краснодар» потерял сразу трёх важных игроков — Виктора Са, Джованни Гонсалеса и Эдуарда Сперцяна. У бразильца истёк контракт, уругваец перешёл в «Ривер Плейт» из-за семейной ситуации (формулировка от самого футболиста), а армянин уедет в Саудовскую Аравию. Трансфер Гонсалеса обогатил «Краснодар» на € 450 тыс.

Со Сперцяном ситуация иная. По информации «Чемпионата», вице-чемпион России заработает за уход легенды клуба € 25 млн. Позднее инсайдер Фабрицио Романо подтвердил эти данные. Он подчеркнул, что Сперцян уже прошёл медосмотр. Ждём официального объявления о трансфере полузащитника в «Аль-Ахли». По данным «Чемпионата», «Краснодар» предложил двухлетний контракт Магомеду Оздоеву, у которого истёк договор с греческим ПАОКом.

«Локомотив» укрепил состав опытным защитником Георгием Джикией. В прошлом сезоне 32-летний футболист выступал в Турции за «Антальяспор». Он провёл 15 матчей в местном чемпионате и забил два мяча. Бывший капитан «Спартака» перешёл в «Локомотив» в статусе свободного агента и подписал контракт до лета 2027 года. Помимо него, состав команды Михаила Галактионова пополнил полузащитник Александр Коваленко. «Локомотив» арендовал 22-летнего полузащитника у «Сочи» до конца нынешнего сезона. Александр рассчитывает закрепиться в стартовом составе команды, хотя и понимает, что сделать это будет непросто.

Георгий Джикия Фото: Пресс-служба «Локомотива»

«Спартак» расстался с нападающим Антоном Заболотным. У опытного футболиста истёк контракт. Весной в организме ветерана обнаружили допинг. Форварда сначала отстранили от спортивной деятельности, но потом разрешили участвовать в тренировках и матчах. Антон провёл 16 встреч за «Спартак» и не забил ни одного мяча. В то же время московская команда продлила контракт с третьим вратарём — Александр Довбня подписал договор на один сезон.

Новости одной строкой:

ЦСКА объявил о завершении сотрудничества с защитниками Ильёй Агаповым и Амирхоссейном Риванди, вингером Даниэлем Руисом и нападающим Егором Ушаковым.

Нападающий Владислав Сарвели покинул «Локомотив» и перешёл в «Пари НН». Футболист подписал контракт на два года.

«Рубин» объявил об уходе Далера Кузяева. Опытный полузащитник покинул казанскую команду в связи с истечением срока контракта.

Полузащитник Алексей Миронов продлил контракт с «Ростовом». Помимо этого, донской клуб объявил о переходе Максима Мухина. Ранее полузащитник расторг контракт с ЦСКА.

А вот Кирилл Щетинин покинул «Ростов» — «Ахмат» купил полузащитника за € 2,4 млн. Футболист подписал контракт на четыре года.

Ещё «Ахмат» подписал контракт с полузащитником Калиду Сидибе. Ранее он играл во французской Лиге 2 за «Генгам».

«Крылья Советов» продлили контракты с полузащитником Иваном Бобром и нападающим Владиславом Шитовым до 2029 года. А новый договор с нападающим Амаром Рахмановичем подписан по схеме «1+1».

Экс-футболист «Рубина» и московского «Динамо» Денис Макаров подписал однолетний контракт с «Крыльями Советов». Вторую половину прошлого сезона он провёл в Турции, но позднее расторг контракт с «Кайсериспором».

«Рубин» продлил контракт с вратарём Артуром Нигматуллиным до лета 2027 года.

Бразильский защитник Игор Ногейра подписал контракт с «Ростовом» на два года. С 2024-го он представлял азербайджанский клуб «Сабах». А вот нападающий Максим Турищев покинул «Ростов» и перешёл в «Факел».

Махачкалинское «Динамо» объявило об уходе защитника Джемала Табидзе. Он покинул клуб в связи с завершением срока контракта. «Динамо» хотело продлить договор, однако Табидзе не устроили условия.

Мехди Мубарик тоже покинул махачкалинское «Динамо». У игрока истёк срок аренды, и он вернулся в «Аль-Айн».

«Родина» выкупила у «Акрона» опытного голкипера Сергея Волкова. Ранее вратарь играл за московский клуб на правах аренды.

Нападающий Реналдо Сефас покинул «Пари НН» и перешёл в «Карабах». Сумма трансфера составила € 880 тыс.