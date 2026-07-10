Главный форвард-неудачник ЧМ-2026 — у Испании. Но в XXI веке были примеры и гораздо хуже

Ферран Торрес пока что самый неудачливый нападающий ЧМ-2026. Запорол шикарный момент в матче со сборной Кабо-Верде, забил из офсайда саудовцам, попал в перекладину с уругвайцами, но поучаствовал в голе португальцам – правда, не забил (кто бы сомневался), а отдал. Никто из статусных форвардов не промахивается так ярко — велики шансы стать главным «мазилой» турнира.

Такие футболисты появляются на каждом чемпионате мира. Вспомним, у кого из топ-нападающих не складывалось на ЧМ в XXI веке и кого особенно «полюбили» болельщики.

Лаутаро Мартинес и Ромелу Лукаку (ЧМ-2022)

Лаутаро Мартинес на ЧМ-2022 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

После ухода Игуаина и Агуэро основным форвардом аргентинцев стал Лаутаро Мартинес. Несмотря на итоговый триумф Аргентины, нападающий разочаровал на групповой стадии. Не реализовал очевидные моменты, поэтому начиная с плей-офф уступил место в старте Хулиану Альваресу. Но, даже выходя на замену, успевал запороть один-два момента.

По ходу турнира в защиту Лаутаро выступил его агент, раскрывший, что футболист приехал в Катар с травмой и играл на обезболивающих. Мартинес в итоге ни разу не забил на турнире, однако реализовал свои удары в сериях пенальти с Нидерландами и Францией, а ещё помог с третьим голом в финале.

Если того же Лаутаро от тотального разгрома подстраховали партнёры, то у Ромелу Лукаку ситуация печальнее. Форвард тоже приехал на турнир с травмой и вышел спасать сборную Бельгии от вылета в матче с хорватами. Наверное, стоило дать Ромелу ещё время на восстановление: здоровяк угробил несколько 100-процентных шансов, не попал в пустые, а на последних минутах вместо удара отдал пас хорватскому вратарю.

Сыграв вничью, бельгийцы вылетели с турнира, а Лукаку расплакался. Его не смог успокоить даже Тьерри Анри, работавший в штабе команды. Француз прекрасно понимал Ромелу: он тоже проваливал крупный турнир.

Тимо Вернер (ЧМ-2018)

В 2018-м Вернер ещё не успел накопить достаточно промахов для мемных нарезок — тогда в нём видели будущего лидера сборной. Форварду было всего 22 года, в сезоне-2017/2018 он воткнул 21 мяч во всех турнирах, а годом ранее круто показал себя на Кубке конфедераций (3+2 в четырёх матчах). Но на ЧМ-2018 провалился, не забив ни одного мяча.

Тимо Вернер на ЧМ-2018 Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Вернер жаловался, что соперники сборной Германии играют слишком глубоко, а сам он привык атаковать, используя пространство. И гордился, что заработал штрафной в матче со шведами — с него Кроос и забил на последних минутах. Когда вся команда побежала праздновать, Тимо остался в стороне — настолько устал к концу матча. Перед игрой с южнокорейцами признался, что очень хочет забить на турнире, однако гораздо важнее пройти в плей-офф.

Ничего из этого не получилось: Германия не забила после 25 ударов по воротам, проиграла и вылетела с турнира. Тимо повезло, что за сборную ещё играли Озил с Нойером: на них болельщики и вымещали весь гнев.

Гонсало Игуаин и Фред (ЧМ-2014)

Нельзя сказать, что Игуаин целиком провалил турнир. Как-никак забил победный мяч в четвертьфинале. Но про него все давно забыли, зато регулярно вспоминают промах в финале: аргентинец мог наказать немцев за ошибку и реализовать выход один на один с Нойером, но поторопился и не попал в створ. После итогового поражения Гонсало объявили главным виновником поражения. На форварда вылилась такая лавина хейта и угроз, что тот намеревался завершить карьеру. От подобной идеи Игуаина отговорила мама.

Что касается Фреда, то после успешного Кубка конфедераций — 2013 (5+2 и дубль в финале) казалось, что это не самый плохой вариант на позицию форварда. В итоге неповоротливого нападающего признали чуть ли не худшим футболистом сборной Бразилии. После немецкого унижения со счётом 1:7 в Сети завирусилась картинка с тепловой картой Фреда: большую часть матча он провёл в центре поля.

Тепловая карта Фреда Фото: Squawka

Вся проблема в том, что Фред был зависимым игроком. Классический нападающий-«столб». Он сумел заковырять один гол на турнире, но Сколари хотел, чтобы Фред стягивал на себя защитников и освобождал пространство для Неймара. Болельщики мечтали о возвращении «жога бонито», а Фред не подходил под такой стиль. После позорного вылета вся ненависть фанатов почему-то обрушилась на форварда, после чего он ни разу не надел футболку сборной.

Уэйн Руни (ЧМ-2010)

Руни приехал на турнир в шикарной форме: в сезоне-2009/2010 наколотил 34 мяча во всех турнирах, стал вторым лучшим бомбардиром в АПЛ. Но в сборной у него не клеилось и до старта турнира в ЮАР: не забивал на протяжении 446 минут. Сухая серия продолжилась и в Африке: 0 голов в четырёх играх и вылет от немцев уже в 1/8 финала.

Больше всего болельщиков разгневало даже не отсутствие результативности, а язвительный комментарий Руни в их сторону. После ничьей со сборной Алжира в группе английские фанаты начали освистывать футболистов. Уходя в подтрибунку, Уэйн сказал прямо в камеру: «Приятно слышать, как тебя освистывают свои же болельщики». Позже Руни заставили извиниться, а Фергюсон оправдывал провал нападающего усталостью и большим давлением на сборную.

Недавно Уэйн опять вспомнил чемпионат в Африке, назвав его «худшим чемпионатом мира в истории». «Тот турнир никогда не ощущался как чемпионат мира. Мы ехали на игру с США, первую для нас. Была кромешная тьма, ни одного болельщика. Обычно во время чемпионата фанаты просто везде, чувствуется атмосфера. А тут все вымерли, ничего не было. Это вообще не ощущалось как чемпионат мира», — жаловался экс-игрок.

Уэйн Руни и Роналдиньо (ЧМ-2006)

Удаление Уэйна Руни на ЧМ-2006 Фото: Clive Mason/Getty Images

Здесь уже сложно выделить конкретный провал. Повезло, что в 2006 году соцсети не успели достичь нынешнего уровня токсичности. По классике досталось сборной Англии и Руни. Форвард «МЮ» не забил ни одного мяча и подставил команду удалением в четвертьфинале с португальцами.

Есть конкретное объяснение игры Руни: за два месяца до турнира он сломал три плюсневые кости, форсировал восстановление, а во время ЧМ травмировал пах. 20-летний Уэйн рассказал о повреждении лишь одному физиотерапевту и тайно принимал обезболивающие, потому что боялся выбыть до конца турнира.

Уэйн Руни экс нападающий сборной Англии «Я сообщил о травме только после окончания чемпионата мира. Оказалось, у меня разрыв связок в паху длиной 6 см. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне вообще не следовало приезжать на чемпионат мира».

Есть кандидатуры из сборной Бразилии. Больше всех досталось Роналдиньо. Если на ЧМ-2002 он поехал перспективным молодняком, от которого ничего не ждали, то спустя четыре года с обладателя «Золотого мяча» серьёзно спрашивали. Ронни не оправдал надежд: 0 голов и одна передача. Болельщики настолько разочаровались в Роналдиньо, что вскоре после вылета подожгли его статую в городе Шапеко.

На случай провала Роналдиньо пресса заранее нашла другого потенциального наследника Роналдо — Адриано. Но и тот не порадовал: несмотря на два гола, часто выпадал из игры, потому четвертьфинал с французами начал на скамейке запасных.

Тьерри Анри и Давид Трезеге (ЧМ-2002)

На турнире в Азии французы были в целом плохи. Но Анри с Трезеге могли хотя бы маскировать общие проблемы через забитые мячи. В провальном матче с сенегальцами у форвардов были отличные шансы спасти сборную от поражения. Тем более приезжали на ЧМ они в статусе лучших нападающих Европы: Анри стал с 24 голами лучшим бомбардиром АПЛ, Трезеге столько же наколотил в Серии А.

Удаление Тьерри Анри в матче с Уругваем на ЧМ-2002 Фото: Ben Radford/Getty Images

На ЧМ-2002 мастерство нападающих куда-то пропало. Трезеге превратился в своего египетского тёзку и зарядил в штангу из выгодной позиции. Анри поддержал партнёра, погладив перекладину во втором тайме.

Проиграв сенегальцам, французы потом капитально поплыли. В следующем туре Тьерри пошёл в жёсткий подкат против уругвайца и получил красную карточку. Трезеге не справился в одиночку: французская команда выбыла без побед и голов.