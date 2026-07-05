Топ-события понедельника: Португалия — Испания на ЧМ-2026, Уимблдон и «Тур де Франс»

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Посмотреть все события 6 июля в Матч-центре
- ⚽️ 3:00: Мексика — Англия, ЧМ-2026, 1/8 финала
- 🚴♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 3, Гранольерс — Лез-Англь, 196 км
- 🎾 18:30*: Тейлор Фриц (США, 6) — Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, четвёртый круг
- 🎦 🏀 21:30: Франция — Финляндия, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа G
- ⚽️ 22:00: Португалия — Испания, ЧМ-2026, 1/8 финала
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Время в материале указано по Москве.
⚽️ 3:00: Мексика — Англия, ЧМ-2026, 1/8 финала
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Интрига: справятся ли англичане с мексиканским испытанием?
Так тяжело Англии на этом ЧМ ещё не было. Даже в 1/16 финала, где непреодолимым препятствием едва не оказалась ДР Конго, было проще. А тут придётся действовать против хозяев чемпионата мира, играющих на своём великом стадионе, который расположен более чем в 2200 метрах над уровнем моря. В общем, одних усилий Кейна тут может не хватить. Мексиканцы тем временем на этом ЧМ исключительно побеждают. Так что либо тенденция продолжится, либо Англия справится с настоящим испытанием.
🚴♀️ 13:10: «Тур де Франс», этап 3, Гранольерс — Лез-Англь, 196 км
Интрига: «Большая петля» направится во Францию!
Третий этап Гранд-тура возьмёт старт в испанском Гранольерсе, а закончится уже во французском Лез-Англь. И больше Пятую республику не покинет! Впервые в 2026 году в рамках многодневки состоится горный этап протяжённостью 196 км и общим набором высоты более 3800 м. Первая половина соревнований будет относительно спокойной, а уже к финалу самые выносливые проверят свои силы на заключительном, тягучем подъёме в 4 км. Справится ли с первым серьёзным испытанием главный фаворит Тадей Погачар?
🎾 18:30*: Тейлор Фриц (США, 6) — Александр Бублик (Казахстан, 10), Уимблдон, четвёртый круг
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: побьёт ли Бублик личный рекорд на Уимблдоне?
Александр Бублик победил американца Фрэнсиса Тиафо в пяти сетах и повторил личный рекорд турнира — вышел в четвёртый круг, в котором он уже играл в 2023-м. Теперь, чтобы пройти дальше по сетке, теннисисту из Казахстана необходимо справиться с ещё одним соперником из США — Тейлором Фрицем. Спортсмены ранее играли восемь раз, и счёт пока ничейный — 4-4. Последний поединок остался за американцем — в полуфинале Штутгарта-2026. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Иржи Легечка — Александр Зверев.
🎦 🏀 21:30: Франция — Финляндия, отбор ЧМ-2027 — Европа, группа G
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Интрига: кто окажется лучшим в группе?
Финляндия и Франция уже гарантировали себе проход во вторую стадию европейских отборочных на чемпионат мира по баскетболу, но осталось решить вопрос с победителем в группе G. Французы проиграли всего один матч — как раз от рук финнов. Увидим ли реванш?
⚽️ 22:00: Португалия — Испания, ЧМ-2026, 1/8 финала
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Интрига: Роналду на ЧМ — всё?
Самый реальный шанс вылететь для португальской легенды. Дотянуть до следующего ЧМ уже вряд ли получится, так что надо либо справляться с Испанией, либо прощаться с турниром навсегда. Первый сценарий будет невероятно сложным, потому что чемпионы Европы набрали форму и вслед за нулевой ничьей с Кабо-Верде выдали серию из трёх побед с общим счётом 8:0. Португалия на фоне испанцев выглядит нестабильной и далеко не такой монолитной в плане обороны и атаки. Однако недооценивать её всё же не стоит — состав там волшебный. В общем, ждём шоу!