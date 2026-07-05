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ЧМ-2026: отмена красной карточки Фалорина Балогуна, США, ФИФА, Бельгия, Дональд Трамп и Инфантино, подробности, 5 июля 2026

Скандалище на ЧМ! Ради отмены железной красной у США Инфантино звонили из Белого дома!
Анатолий Романов
ЧМ-2026: отмена красной карточки Фалорина Балогуна
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Дональд Трамп сразу решение оценил. Теперь Балогун сыграет с Бельгией в матче 1/8 финала, хотя изначально прогибаться в ФИФА не хотели!

Перед матчем сборных США и Бельгии в 1/8 финала ЧМ-2026 ФИФА приняла решение, которое войдёт в историю как одно из самых скандальных на этом чемпионате мира. Если не на чемпионатах мира вообще. Дисциплинарный комитет организации принял решение отменить дисквалификацию звезды хозяев Фалорина Балогуна, полученную нападающим за удаление в игре 1/16 финала с Боснией и Герцеговиной. Таким образом, шансы американцев пройти бельгийскую команду возрастают: Балогун – её основной форвард.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Автор трёх голов в трёх матчах ЧМ-2026 Балогун получил красную карточку на 64-й минуте игры с боснийцами при счёте 1:0 в пользу сборной США. Хозяева вдесятером удержали преимущество и даже победили крупнее – 2:0. Фоларин очень грубо сфолил в обычном единоборстве, пусть и неумышленно. Въехал сзади в ногу Тарику Мухаремовичу – голеностоп соперника вывернулся. Центральному защитнику повезло избежать страшной травмы, а судья Рафаэл Клаус из Бразилии не сразу удалил Балогуна. Разглядеть ситуацию в деталях ему помог VAR. Потом нападающий получил заслуженную красную.

ФОЛ БАЛОГУНА НА МУХАРЕМОВИЧЕ

ФОЛ БАЛОГУНА НА МУХАРЕМОВИЧЕ

Фото: Кадр из трансляции

Впрочем, ни тренер сборной США Маурисио Почеттино, ни сам Балогун с удалением не согласились.

Фалорин Балогун
Фалорин Балогун
нападающий сборной США

«Если бы вы играли в футбол, то понимали бы, что есть ситуации, которых невозможно избежать, и их необходимо учитывать в контексте при анализе. Как вы видели, мне некуда было деть ногу, поэтому этот контакт был неизбежен. Я видел много разных мнений и точек зрения, однако лично я считаю, что ограничиться жёлтой карточкой было бы справедливо. Но что случилось, то случилось, поэтому нужно двигаться дальше. Я должен это принять».

В США, очевидно, все разделяли мнение Почеттино и Балогуна. После матча выступил даже государственный секретарь Марко Рубио, заявивший, что должна быть возможность подать апелляцию на такие решения и отменить дисквалификацию. И добавил – наверное, уже слишком поздно. Оказалось, для команды Дональда Трампа ничего невозможного нет.

Фоларин не будет наказан за удаление, хотя изначально в ФИФА не собирались радовать американцев. ESPN писал, что дисциплинарный комитет мог влепить Балогуну даже пятиматчевую дисквалификацию. Как катарцу Ассиму Мадибо, сломавшему канадца Исмаэля Коне.

Фоларин Балогун Подробнее

Сегодня ФИФА подтвердила – Балогун сможет принять участие во встрече с Бельгией. При объяснении организация сослалась на соответствующую статью в регламенте, согласно которой комитет вправе принять решение о полной или частичной приостановке применения дисциплинарных мер:

«В соответствии со статьёй 27 дисциплинарного кодекса исполнение автоматической дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна приостановлено на испытательный срок в один год».

Как команда Почеттино выбила Боснию вдесятером:
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В случае совершения игроком нарушения в течение испытательного срока приостановка будет отменена. Но вряд ли на ЧМ-2026 Балогун повторит что-то подобное.

По информации инсайдера Бена Джейкобса, Белый дом напрямую связался с ФИФА и попросил главу организации Джанни Инфантино повлиять на пересмотр наказания. На это намекает и пост самого Трампа в соцсетях.

Дональд Трамп
Дональд Трамп
президент США

«Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и исправили большую несправедливость!»

Отмену дисквалификации Балогуна иначе как позором на назовёшь. Складывается впечатление, что Инфантино совсем прогнулся под Трампа и готов исполнить любое его желание на ЧМ-2026. Интересно, отреагирует ли на это федерация футбола Бельгии или молча согласится, чтобы не создавать себе ещё бо́льших проблем.

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