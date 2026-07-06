Великий матч Холанда — вынес Бразилию с ЧМ! Неймар забил слишком поздно

Великолепный Холанд выбил Бразилию с ЧМ-2026! Сборная Норвегии победила команду Карло Анчелотти в 1/8 финала благодаря дублю нападающего «Манчестер Сити». И 12 июля в четвертьфинале сыграет с победителем пары Мексика – Англия.

Бразильцы сразу отдали мяч норвежцам и сели в средний блок, надеясь ловить соперника на ошибках в переходных фазах. Команда Карло Анчелотти оборонялась по схеме 4-4-2, но в паре нападающих Матеус Кунья действовал глубже Винисиуса Жуниора – как правило, встречал опорника Сандера Берге, чтобы сборная Норвегии не получала численное преимущество в центре поля. Однако матч начался с шока для болельщиков «селесао». Бразилия сама прозевала быструю атаку – и пропустила! Александр Сёрлот нырнул в зону Дугласа Сантоса (их противостояние смотрелось забавно, так как вингер скандинавов небоскрёбом возвышался над левым защитником – норвежец на 20 см выше), зенитовец споткнулся и не помешал вырезать диагональ под удар Патрику Бергу. Бьющего никто не накрыл. К счастью для южноамериканцев, оказалось, что Сантос и партнёры поймали Сёрлота в офсайд.

План Анчелотти сработал по истечении 10 минут игры. Сборная Бразилии наказала соперника в переходной фазе – и заработала пенальти. Быстрая комбинация завершилась пасом на Кунью, под которого подкатился Кристоффер Аер. Кажется, форвард бразильцев сам искал фол, однако это не его проблема, ведь центральный защитник не дотянулся до мяча – контакт в ногах был. Хотя судья Исмаил Эльфат сначала не поверил Кунье. Ему помогла «подсказка друга» – VAR. Изучив повтор, рефери из США назначил 11-метровый.

Первый легитимный удар во встрече был нанесён с «точки». Винисиус взял мяч, будто именно он собирался бить, но это оказалось популярным трюком. Пока форвард «Реала» отвлекал на себя внимание норвежцев, Бруно Гимарайнс готовился к пенальти. Лучше бы Вини и исполнил! Если верить статистике, Гимарайнс прежде никогда не мазал с 11 метров. Да и в этот вечер его удар не был совсем уж плохим, однако хавбек отправил мяч не очень сильно и не очень высоко. Голкипер Эрьян Нюланд прочитал действия противника – совершил эффектный сейв.

Вратарь Норвегии берёт пенальти Фото: Elsa/Getty Images

Команда Столе Сольбаккена, владея мячом в два раза больше, до паузы на водопой не нанесла ни одного удара и даже ни разу не коснулась мяча в чужой штрафной. Бразильцы всё перекусывали. И хорошо использовали пространство – убегали «два в два», «три в три». Не хватало только завершения. Пару шансов загубил Винисиус – Нюланд продолжал тащить. Норвежцы лишь на 35-й минуте впервые пробили по воротам сборной Бразилии. Эрлинга Холанда неплохо закрыли (по одному удару и касанию в штрафной за тайм), тем не менее перед перерывом и европейская команда всё-таки создала голевой момент при участии своей звезды. Холанд стянул на себя обоих центральных защитников, а Мартин Эдегор забрал мяч на подборе – теперь от гола спасал уже Алисон Бекер.

В перерыве Сольбаккен поменял вингеров. Ранний уход Сёрлота – своего рода комплимент игре Сантоса от тренера скандинавов. Во второй половине встречи сборная Норвегии так же много владела мячом в среднем темпе и не стремилась взвинчивать скорости, пока бразильцы защищались средним блоком и без прессинга. А едва на поле появился Эндрик (вместо Куньи на исходе часа матча), команда Анчелотти снова выстрелила опаснейшей контратакой. Классно сыграл Вини – приготовил для форварда чистый выход один на один. Однако для Эндрика ворота оказались недостаточно широкими. До боли обидный промах.

В середине тайма итальянский тренер поднял со скамейки Неймара! 16 лет назад будущий лучший бомбардир в истории сборной Бразилии на этом стадионе «Метлайф» забил свой первый гол за национальную команду. Как расположил Анчелотти своих форвардов? Неймар играл впереди, Винисиус – слева, Эндрик – справа. Норвегия выжимала из территориального преимущества только полумоменты, однако класс Холанда сделал разницу. Андреас Шельдеруп здорово прошёл слева, обыграв Эндрика, словно угловой флажок, и подал в центр штрафной. Холанд выиграл воздух у Габриэла Магальяйнса – забил головой, своим третьим ударом.

А вот звёзды сборной Бразилии свою команду не вывезли. Ни Винисиус, ни Неймар. Холанд же приговорил «селесао» на 90-й минуте, исполнив ещё один эпизод на топ-уровне. Бразильцы дали Эрлингу принять мяч в 20 метрах от ворот, и нападающий «Манчестер Сити» зарядил из-за штрафной из-под Данило. Между ног – точно в дальний нижний угол. Седьмой гол и третий дубль Холанда на ЧМ-2026.

Бразильцы могут винить только самих себя, что отдали матч. По xG они значительно превзошли сборную Норвегии (2,73 против 0,84), но какое это теперь имеет значение? Команда Анчелотти сдулась в концовке. Правда, на 90+8-й минуте сборная Бразилии заработала ещё один пенальти после того, как Лео Эстигор ударил локтем по лицу Каземиро, вот только поздний гол Неймара уже ничего не мог изменить. Бразилия едет домой, Анчелотти ждут критика и хейт.