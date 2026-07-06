Англия выжила в триллере с Мексикой на ЧМ! Пять голов, два пенальти и удаление!

Лучшая и самая безбашенная игра 1/8 финала чемпионата мира! Беллингем сделал дубль на «Ацтеке» за 97 секунд, но это было только начало.

Сборная Англии – в четвертьфинале ЧМ-2026! Команда Томаса Тухеля выбила хозяев-мексиканцев в ярчайшем матче с пятью голами. И в следующем раунде плей-офф 12 июля сыграет с Норвегией.

Матч начался со взаимного прессинга, и Деклан Райс уже на первой минуте заработал жёлтую карточку, врезав ногой по голове Луису Ромо. Томас Тухель, если исходить из его слов на пресс-конференции, ставил перед своей командой задачу выдержать давление сборной Мексики в стартовые 15-20 минут, когда будет особенно тяжело из-за агрессивности хозяев и привыкания к игре на высокогорье (стадион «Ацтека» расположен на высоте свыше 2200 м над уровнем моря). Затем англичане чередовали владение с позиционной обороной. Что-то придумать на мяче было сложно, так как мексиканцы хорошо двигались и всё закрывали. А опорник Эрик Лира, ставший открытием ЧМ-2026, просто прилипал к Джуду Беллингему. Уходил за ним в разные зоны. С одной стороны, это создавало проблемы хавбеку «Реала», а с другой – он мог уводить Лиру за собой и освобождать пространство в центре для партнёров.

Джордан Пикфорд обнимает Джуда Беллингема Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

За четверть часа Англия позволила хозяевам, которые явно не меньше побаивались европейскую топ-сборную, создать только один голевой момент. После кросса с правого фланга нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес пробил головой в падении из-под Эзри Консы, но выручил Джордан Пикфорд, потащив очень непростой мяч (с отскоком от газона!) из нижнего угла. Команда Тухеля впервые зашла в штрафную мексиканцев как раз по истечении 20 минут игры, а после паузы на водопой Энтони Гордон нанёс первый удар англичан. Задача вытерпеть первые минут 20 была выполнена, план Тухеля работал.

Всё самое интересное Англия и Мексика оставили на последние 10 минут тайма. Гости открыли счёт, когда никто на «Ацтеке» этого не ждал. Пикфорд запустил голевую атаку, быстро введя мяч в игру на Райса, тот протащил и отпасовал на Букайо Саку, а вингер «Арсенала» подал на вбежавшего в штрафную Беллингема. И в этот раз рядом с Джудом оказался не Лира, а правый защитник Хорхе Санчес. Он не помешал забить головой в падении. Решение Тухеля сменить фланги атаки (Сака и Гордон – вместо Нони Мадуэке и Маркуса Рашфорда) оказалось верным.

Пока мексиканцы приходили в себя, сборная Англии уже сделала счёт 2:0! Мощнейше! Самый молодой футболист чемпионата мира 17-летний Хильберто Мора, потрясший своей зрелой игрой в матче с Эквадором, ошибся под прессингом англичан и потерял мяч. Команда Тухеля наказала хозяев в переходной фазе. Провела атаку «три в два», Беллингем разыграл двоечку с Гарри Кейном и забил, опередив уже Лиру. Голы автора дубля разделило 97 секунд!

Джуд Беллингем Фото: Nick Potts/PA Images via Getty Images

Тем не менее сборная Мексики не развалилась, а пошла за камбэком. До перерыва команда Хавьера Агирре сумела отыграть один гол благодаря стандарту. Хозяева подали штрафной, мяч отскочил от пятки (!) Консы (попытка выноса или случайность?), и натурализованный колумбиец Хулиан Киньонес зарядил с подбора под перекладину. Более того, мексиканцы тут же едва не забили второй. Следующий опасный стандарт завершился тем, что Беллингем снял мяч с ноги защитника «Локомотива» Сесара Монтеса. Хозяева давили до конца тайма, однако сравнять счёт всё же не успели.

После перерыва капитан Монтес почему-то на поле не появился. Будем надеяться, что «Локомотив» не потеряет лидера обороны из-за травмы, как «Краснодар» ранее лишился лучшего бомбардира РПЛ Джона Кордобы, сломавшегося в матче 1/16 финала ЧМ-2026. В дебюте второй половины сборная Англии отодвинула игру к штрафной Мексики и чуть не забила быстрый гол. Нико О’Райли выстрелил с подбора в штангу. И тут началось. На 53-й минуте Джарелл Куанса совершил глупый фол – заработал удаление. Был первым на мяче в подкате, однако поднял ногу и въехал в голень Гальярдо. Австралийский судья Алиреза Фагани, услышав голос VAR, изучил повтор и достал красную карточку.

«Ацтека» воодушевилась – подкинула мексиканцам эмоций и энергии. Казалось, теперь Англия будет только отбиваться. Не тут-то было! Ещё через четыре минуты команда Тухеля заработала пенальти на ровном месте. Снова всё началось с Пикфорда, который выбил от ворот куда подальше, а Гордон рванул за отскочившим от Кейна мячом. Оказался в нужной точке раньше Ранхеля, и голкипер сфолил. Кейн идеально исполнил 11-метровый. Ранхель угадал направление удара, тем не менее не потащил.

Споры с судьями Фото: Getty Images

Сборная Мексики опять полетела в атаку – и продолжила это сумасшедшее голевое шоу в середине тайма. Причём хозяева тоже забили с пенальти. Кейн поучаствовал и в этом 11-метровом, вот только в роли антигероя эпизода. Хотел помочь обороне, а в результате навредил. Гутьеррес, конечно, подставлялся под фол, вытягивая ногу. Гарри попал по ней. Фагани опять пошёл смотреть повтор и принял аргументы VAR. Перед ударом Хименеса Пикфорд сделал шаг влево, потом осознал, что нужно прыгать вправо, но уже не дотянулся до мяча.

Дальше сборная Англии просто играла на удержание минимальной победы. Тухель увеличивал количество центральных защитников, выпуская Стоунза и дебютировавшего на ЧМ-2026 Бёрна. Перед компенсированным временем снял подуставшего Кейна. А навал продолжался. Мексиканцы давили, как могли, грузили мяч в штрафную, пробивали издали (но удары блокировались). Команда Агирре нанесла в три с лишним раза больше ударов за матч (20:6, но в створ – 5:5), наиграла на 1,94 по xG против 1,55 у соперника (но вы учитывайте пенальти). А англичане здорово оборонялись в концовке, хотя на 90+11-й минуте Стоунз едва не срезал мяч в собственные ворота! Хозяевам не помог даже прибежавший в чужую штрафную Ранхель – они вылетают с турнира.

Англия просто выжила в этом триллере – вдесятером, на стадионе, где все трибуны болели за соперника, на высоте больше 2200 метров над уровнем море. Характер у команды Тухеля мощный. А Мексике – спасибо за отличный турнир, шоу они подарили отличное.