Бразилия вылетела после лучшего матча на ЧМ. Но Анчелотти проиграл Норвегии одним решением

Гол Неймара с пенальти не главное событие последних минут матча Бразилия – Норвегия. Гораздо важнее хамский фол Нея на Мартине Эдегоре через несколько минут после второго гола норвежцев. Он лучше всего показывает бессилие бразильцев. К тому моменту они уже отлично понимали свою судьбу. Им оставалось лишь бессмысленно агонизировать.

Насколько по-хамски сыграл Неймар – настолько же по-царски повёл себя Эдегор. Вместо того чтобы полезть в бычку, он широко улыбнулся, встал и продолжил игру. Момент абсолютного триумфа!

После матча они обнялись. У больших спортсменов всё в порядке! Фото: Hakan Akgun/Anadolu via Getty Images

Карло Анчелотти в футболе очень давно. Кажется, он уже всё о себе слышал – и хорошее, и плохое. Однако теперь, после вылета от Норвегии уже в 1/8 финала, Анчелотти узнает, насколько разнообразным может быть бразильский гнев. Нет более явной причины для проявлений этого самого гнева, чем неудача национальной команды на чемпионате мира.

При этом самое обидное – то, что Бразилия вылетела по итогам своего лучшего матча на турнире. Именно против Норвегии команда Анчелотти выглядела наиболее цельно, чётко придерживалась плана – и этот план работал. Провести так весь матч бразильцы не смогли. Однако до замен Райана и Габриэла Мартинелли – то есть до 67-й минуты – игра шла по бразильскому сценарию. Даже несмотря на то что счёт был 0:0.

У Бразилии было достаточно шансов забить первой – как до перерыва, так и после. Анчелотти абсолютно не постеснялся отдать Норвегии мяч, предпочтя ловить её на быстрых атаках. Бразильцы много времени проводили на своей половине, но моментами резко включались, отбирали мяч и жалили соперника.

Так родился пенальти на Матеусе Кунье – атака пошла с отбора Райана в центре поля. Позднее в первом тайме Винисиус Жуниор накрыл Эдегора на границе норвежской штрафной и чуть не забил. Выручил Эрьян Нюланд, который провёл, вероятно, лучший матч в карьере.

Момент Эндрика во втором тайме тоже родился из перехвата. Каземиро накрыл передачу Эдегора, отдал Винисиусу, тот вырезал суперпас на Эндрика – но 19-летний форвард не реализовал «буллит».

Эрьян Нюланд отбивает удар Эндрика Фото: Justin Setterfield/Getty Images

У Норвегии за это время был только один реальный голевой шанс – в конце первого тайма Алисон Бекер накрыл опасный удар Эдегора. После перерыва случился эпизод, когда бразильский кипер чуть не выложил мяч на ногу Эрлингу Холанду – дело закончилось угловым. А после углового Кристоффер Аер прострелил внешней стороной стопы, и Холанд не замкнул дальнюю штангу. Однако эти два эпизода из второго тайма всё-таки нельзя назвать полноценно голевыми. Было напряжённо – но не более того.

Ключевой момент матча – замены. Столе Сольбаккен уже в перерыве обновил фланги, выпустив Оскара Бобба и Андреаса Шельдерупа. Обе замены сильно сыграли Норвегии в плюс. А вот Анчелотти не попал ни с одной перестановкой. Он не просто не усилил – он ослабил игру.

Не хочется делать из Эндрика антигероя. Но по факту – сначала именно он не реализовал супермомент сразу после выхода на поле. А чуть позднее, когда после выхода Неймара Эндрика перевели на правый фланг, именно от него как от стоячего ушёл Шельдеруп, навесил – и Холанд открыл счёт.

Пока справа играл Райан, у норвежцев в этой зоне и близко не было такой вольницы. Тот очень дисциплинированно садился в оборону и помогал Данило. В первой тайме с этого фланга ничего не создал Антонио Нуса – хотя перед матчем казалось, что он устроит защитнику-ветерану настоящий ад. А после перерыва Шельдеруп, пускай и старался активничать, всё равно не давал остроты, пока Данило помогал Райан.

Есть ощущение, что перевод Эндрика на фланг – самая серьёзная ошибка Анчелотти. Не ранний выход Неймара, не ранняя замена Матеуса Куньи, а именно перемещение Эндрика направо. Норвегия этим воспользовалась, повела в счёте – а это очень серьёзный козырь. Особенно в таких напряжённых матчах, когда соперники близки друг к другу по уровню.

В первом тайме матча с Марокко Бразилию уничтожили. Гол Винисиуса – чистое индивидуальное мастерство. А с учётом того, как развивались события, можно даже сказать, чудо. Вместо 2:0 или 3:0 в свою пользу Марокко получило к перерыву 1:1. Второй тайм вышел поровнее, матч так и закончился вничью. Но в целом у Бразилии не получилось почти ничего, она сыграла плохо. Ничья была за счастье.

Матч с Гаити, пожалуй, вынесем за скобки. Бразильцы не показали ничего выдающегося, однако у них был слишком большой перевес в классе. Этого хватило для уверенной и спокойной победы (3:0). Так же спокойно и с тем же счётом команда Анчелотти обыграла и Шотландию. Но дело в том, что шотландцы подарили всё Бразилии сами. Грубейшие ошибки, «привозы» – Винисиус, Кунья и компания с радостью ими воспользовались.

В 1/16 финала с Японией бразильцы сыграли два разных тайма. Первый – полный провал, не получалось ничего. Второй – супер. Там Анчелотти как раз классно сработал заменами. В перерыве Эндрик вышел вместо Лукаса Пакета, бразильцы фактически перешли на схему 4-2-4. Плюс в чужую штрафную активно пошёл Каземиро – а он отлично это умеет. В итоге – полное преимущество и победа под конец основного времени – 2:1. Но по делу.

И вот – матч с Норвегией. Это самый сильный соперник, который попадался Бразилии на этом ЧМ. И с ним команда Анчелотти справлялась больше часа. Это, конечно, слабое утешение для бразильцев. Кто-то даже скажет, что унизительное. Однако в предыдущих матчах (кроме игры с Гаити, она не в счёт) у Бразилии не было такого длинного убедительного отрезка. Она не играла ярко. Но её план работал. Однако не забили свои моменты, а затем сильно промахнулись с заменами.

Анчелотти ещё и не повезло. Перед ЧМ он потерял Уэсли Франсу – лучшего на сегодня бразильского флангового защитника, который провёл шикарный сезон за «Рому». Если бы он был доступен, не пришлось бы мучить 34-летнего Данило или выпускать на фланг Рожера Ибаньеса, который всю жизнь играет в центре.

Дуглас Сантос и Рафинья Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Уже по ходу турнира выбыли Рафинья и Пакета. Это очень большие потери. Во-первых, оба – сами по себе отличные игроки. Рафинья в последние пару сезонов – вообще абсолютный экстра-класс. Во-вторых, у Бразилии нынче не тот подбор футболистов, чтобы Пакета и Рафинью можно было безболезненно заменить.

Да, Анчелотти по своей воле не взял на ЧМ Жоао Педро. И на эту тему Карло резонно задавать вопросы. Но всё же Педро не замена Рафинье или Пакета. Это игрок другого типа. По манере он скорее ближе к Матеусу Кунье. Так что даже если бы Педро был в составе, заменить им Рафинью или Пакета без потери качества вряд ли бы удалось.

Впрочем, это не означает, что Жоао не надо было брать на ЧМ вообще. Почему Неймар, а не он – вопрос без рационального ответа.

Кого ещё не хватило Бразилии, так это топового центрфорварда. Элитной «девятки» – человека, который точно забьёт своё. Такие футболисты решают на ЧМ-2026. И один из них представляет Норвегию. Холанда практически не было видно бо́льшую часть матча. Однако ему совершенно необязательно быть заметным, чтобы стать главным героем. За матч он коснулся мяча 30 раз. Два из них сделали его героем.

У Бразилии «девятки» такого уровня нет давно. И неизвестно, когда будет. Огромные надежды возлагали на Эндрика. И по-прежнему возлагают – ему всего 19 лет. Но пока есть ощущение, что парня, когда он зажигал в «Палмейрасе», представляли широкой публике много лучше, чем он есть на самом деле. Слишком сильно разрекламировали. У Эндрика имеются сильные качества, но добавлять ему нужно буквально во всём. Одной наглости и «бил, бью и буду бить» мало, чтобы считаться элитным форвардом.

Эрлинг Холанд забивает Бразилии Фото: Al Bello/Getty Images

Матч с Норвегией мог закончиться для Бразилии иначе. Но вряд ли кого-то сильно удивляет, что закончился именно так. Против норвежцев команда Анчелотти выдала самый убедительный отрезок на ЧМ. И именно в этом матче потерпела единственное поражение. И вылетела.

Карло построил отличный стартовый план, который работал. Игра была под контролем Бразилии, были моменты. Не хватило только голов. Однако сам же Карло всё это и порушил. Выход Неймара в середине второго тайма при счёте 0:0, перевод на фланг Эндрика. Ещё и Данило Сантос (не путать с фланговым защитником Данило) вышел в центр поля и потерял всё на свете, совсем не попав в игру.

Как вообще Данило Сантос, Рожер Ибаньес, Лео Перейра и Луис Энрике могут быть в одной команде с Винисиусом, Рафиньей, Габриэлом Магальяйнсом и Бруно Гимарайнсом? И это вопрос не к Анчелотти. Это вопрос к бразильскому подбору игроков, который есть сегодня . Он очень-очень разношёрстный. Топ-звёзды перемешаны с абсолютно средними исполнителями.

Бразилия на ЧМ-2026 – комок противоречий. Это касается и бытия команды в целом, и матча с Норвегией в частности. Блестящий час игры сменился провалом в концовке. Причём во многом этот провал Анчелотти и его команда организовали себе сами. Хотя заслуг норвежцев это не умаляет, они одержали абсолютно великую победу.

Ну а из сборной Бразилии относительно неплохо сейчас, наверное, только Неймару. Пускай он и плакал после матча, свой гол всё-таки забил. В последней игре за сборную. На стадионе, где когда-то за неё дебютировал и забил самый первый мяч. Красиво. Не зря на ЧМ съездил. А мог бы Жоао Педро…