«У Норвегии один хороший футболист». Боль Бразилии на ЧМ, которая не вошла в трансляцию

Все могут вылететь. Вроде бы очевиднейшая вещь. Тем более, у Норвегии неплохая команда с превосходным форвардом. И всё же не верится, что это случилось.

Бразилия едет домой. Команда, которой титул, возможно, нужнее других. Ни одна страна в мире настолько не болеет футболом. Тут речь даже не о давление со стороны фанатов (хотя оно явно присутствует), сколько о бесконечной вере в чемпионство. Всё-таки с 2002 года прошло уже столько времени, заждались.

И здесь логика не работает. Не имеет значения, что шансы на титул изначально были в районе 10%. Бразилия лишь одна из 6-7 фаворитов, не более. Однако, вера – это вообще не про объективность. Завешенные ожидания приводят к пробирающему разочарованию. И если при 0:1 бразильские фанаты ещё продолжали мощно поддерживать команду, то второй гол Холанда поверг трибуны в шок.

Арена была на 90% заполнена бразильцами, но в эту минуту было слышно только ликование норвежцев. Казалось, что 0:2 – это уже совсем без шансов. Тем более, когда у команды Анчелотти настолько не прёт: Гимараенс впервые в карьере не реализовал пенальти, а свежий Эндрик запорол чистый выбход один на один.

Известный инсайдер Фабрицио Романо на 90+8-й минуте (и это при семи добавленных) заранее выдал новость о вылете бразильцев. Самое удивительное, что у них был шансик отыграться. Неймар на 90+10-й минуте реализовал пенальти, а затем судья позволил провести ещё одну атаку. Она закончилась тем, что норвежский вратарь забрал мяч в руки. Финальный свисток окончательно зафиксировал невозможное для бразильцев.

Рядом со мной был юный фанат, который не сдерживал слёз. Его успокаивал и отец, и даже норвежские болельщики. Сложно не испытывать сочувствие в такой ситуации. В том числе к коллегам. Было видно, насколько болезненно они восприняли результат. Как что-то безусловно личное. И всё же пообщались с «Чемпионатом».

Журналист Lance Марсио Долзан: «Этот результат – шок. Ожидания от сборной Бразилии не соответствовали вылету от норвежцев. Объяснение? Незабитый пенальти – ключевой момент. Впрочем, как и упущенный момент Эндрика. В любом случае, надеюсь, тут не будут искать одного виновника, на которого всё повесят. Проиграла команда – футболисты и тренеры».

Журналист Leo Dias Гильерме: «Дружище, ты не представляешь, как я зол и расстроен. В моём мире получить такое, что Норвегия прошла Бразилию… Это день разочарования. У них один хороший футболист – Холанд, а тут такие нервы, что и пенальти не забиваем, и выход один на один не реализуем. С такими промахами чемпионами не становятся».

Винисиус Жуниор покидает поле после вылета Бразилии с ЧМ Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Бразилия оказалась в такой ситуации, когда едва ли можно вынести хоть что-то позитивное. Да и вообще вынести такой провал. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 и теперь ещё 2026 год. Впервые настолько долгий период без титула. Очередной удар по самолюбию. Впрочем, он вряд ли приземлит ожидания – они наверняка останутся такими же на следующий цикл. Даже если сборная Бразилии опять окажется пятой в своей отборочной группе. Если 1:7 от немцев не сказались на амбициях, то уже ничто не изменит отношения к команде.

Ну а пока, единственное, что хоть немного скрашивает мрачный день бразильцев – тот факт, что Италия на ЧМ-2026 не попала, а Германия уже вылетела. Это значит, что несмотря ни на что, остаётся лишь одна сборная, которая брала чемпионат мира пять раз. А это тоже аргумент в пользу завышенных ожиданий. Замкнутый круг.