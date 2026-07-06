Самый нехайповый бомбардир ЧМ — у Испании. Почему Оярсабаль не в топ-клубе?

Микель всю карьеру провёл в «Реале Сосьедад», хотя у него были варианты в АПЛ. Теперь форвардом интересуется «Барса».

Исход встречи между сборными Португалии и Испании в 1/8 финала ЧМ-2026 могут решить топовые полузащиты команд, а могут – и игроки линии атаки. Если центрфорварда португальцев обсуждают после каждого его матча на чемпионате мира (речь, конечно же, о Криштиану Роналду), то о нападающем испанцев, кажется, говорят недостаточно много. Между тем Микель Оярсабаль превратился в основную «девятку» сборной Испании, не будучи футболистом европейского топ-клуба. Всю карьеру 29-летний баск провёл в «Реале Сосьедад». Почему же звезда Сан-Себастьяна до сих пор не выступал за большие европейские команды и в чём его фишка?

На ЧМ-2026 Оярсабаль забил четыре гола в четырёх матчах. Положил по два мяча в ворота Саудовской Аравии на групповом этапе и Австрии в 1/16 финала. Кроме того, в игре с саудовцами стал автором голевого паса. В той же встрече Микель установил национальный рекорд на чемпионатах мира – прежде ни один игрок Испании не оформлял дубль всего за 24 минуты. Теперь у нападающего «Сосьедада» 29 голов в 54 матчах за сборную Испании – он уже на шестом месте в списке её лучших бомбардиров за всю историю! Это ещё сильнее впечатлит, если вспомнить, что подавляющую часть карьеры Оярсабаль был вингером.

Правда, начался ЧМ-2026 для Микеля с неприятного. В матче 1-го тура с Кабо-Верде он в течение 30 минут не встречался с мячом – это тоже был рекорд (только «анти») с момента сбора статистики. Однако Оярсабаль вообще мог не приехать на этот чемпионат мира. Как признался Луис де ла Фуэнте, у Микеля «были проблемы, но не обо всём можно рассказывать». Видимо, тренер сборной Испании говорил о травме, полученной нападающим в товарняке с Перу перед ЧМ-2026. Тогда инсайдеры писали, что Оярсабаль рискует пропустить мировое первенство или как минимум его старт. К счастью, всё оказалось не настолько плохо.

По мнению де ла Фуэнте, Оярсабаль – игрок топ-уровня, который будет забивать голы на любой позиции в группе атаки. Микель отлично видит поле и расположение партнёров, быстро оценивает ситуацию и принимает решения. Де ла Фуэнте отмечал – Оярсабаль обладает задатками классного тренера.

«Микель начинает получать признание, которого заслуживает в Испании. Боже мой, наконец-то! Это один из лучших нападающих с точки зрения открывания в свободных зонах, игры между линиями. В нашей команде он играл на обоих флангах, как нападающий, как атакующий полузащитник… И всегда – отлично. Он пример для всех. Влияние Оярсабаля на команду огромно, возможно, больше, чем у любого другого игрока. Я убеждён, что Микель – тот, кто способен войти в историю испанского футбола. Его статистика просто сумасшедшая».

Микель Оярсабаль и Луис де ла Фуэнте Фото: ANNA SZILAGYI/EPA/ТАСС

Оярсабаль дебютировал за сборную Испании ещё 10 лет назад – в мае 2016-го. Стабильно стал вызываться в неё три года спустя, когда и забил свой первый мяч во втором матче за национальную команду. Но до того, как в марте 2022-го Микель получил самую серьёзную травму в карьере (разрыв крестообразной связки колена) и выбыл до 2023-го, его воспринимали скорее как атакующего полузащитника, нежели как нападающего. Хотя и ранее он иногда выходил на позиции центрфорварда. Например, был в этой роли на Олимпиаде-2020, где Испания дошла до финала, но проиграла Бразилии (1:2).

В последние годы Оярсабаль – нападающий и в «Реале Сосьедад». Сезон-2025/2026 стал самым результативным для него в чемпионате Испании за всю карьеру. Микель наколотил 15 мячей в 34 матчах. Вошёл в топ-7 бомбардиров. Между тем для команды из Сан-Себастьяна это далеко не лучший год в Примере. Баски финишировали на 10-м месте, поднявшись только после смены тренера, Скрасило сезон завоевание Кубка Испании – это всего второй клубный трофей для Микеля за 11 лет в «Сосьедаде» (первым также был Кубок – в 2020-м).

Оярсабаль ценен в роли центрфорварда ещё и по той причине, что с ним на острие команда сильнее без мяча. Он много двигается, активно включается в коллективный отбор. В 2024-м CIES (Международный центр спортивных исследований) публиковал рейтинг лучших игроков атаки по объёму оборонительной работы в ведущих европейских лигах. Речь шла о двух показателях – расстоянии, пройденном игроками на скорости выше 25 км/ч в фазе защиты, и количестве эпизодов прессинга. Оярсабаль по статистике оказался в топ-4. Если добавить к этому вклад Микеля в атаку и его личные результативные действия, то получим почти идеального нападающего. Интересно, что развить голевой инстинкт ему помогла игра в… хоккей, которым будущая звезда футбола занимался в детстве.

Микель Оярсабаль форвард сборной Испании «Я играл в хоккей и забивал много голов. Голос в голове говорил мне, что промах – это не конец, а новая возможность. Я чувствовал эти возможности забить гол. Игра на позиции нападающего отличается от игры в других ролях, так как ты должен предвидеть, где будет мяч, и за доли секунды оказаться в нужном месте. Центрфорварду не надо часто касаться мяча, а необходимо «читать», куда он полетит».

Первым чемпионатом мира для Оярсабаля мог быть ЧМ-2022. Но та самая травма оставила его вне заявки. Своего рода компенсацией Микелю стала поездка на Евро-2024, где сборная Испании взяла золото, а сам баск забил победный гол в финале с Англией (2:1) на 86-й минуте. Кстати, Микель – вообще игрок для больших матчей. Он участвовал в шести финалах и в каждом из них отличался. В двух Кубках Испании и двух Лигах наций, в вышеупомянутой игре с Бразилией на Олимпиаде.

Разумеется, универсальный атакующий игрок такого класса не мог не привлечь внимание более богатых и амбициозных клубов. Оярсабаля как минимум дважды пытался подписать «Атлетик», но форвард не захотел менять один баскский клуб на другой. В 2018-м отказался от нехилого предложения с зарплатой в размере € 5 млн в год и продлил контракт с «Реалом Сосьедад» (в академии которого занимался с 14 лет) с отступными в размере € 75 млн до 2024-го.

Приблизительно в то же время писали об интересе к молодому ещё Оярсабалю со стороны «Наполи». Кроме того, Хосеп Гвардиола подумывал о том, чтобы взять Микеля в «Манчестер Сити». По крайней мере, в 2019-м и в 2021-м сообщалось о переговорах с «Сосьедадом» по поводу покупки баска. As утверждал, что в «Сити» обсуждают активацию опции выкупа форварда, чтобы закрыть вопрос. Но что-то не срослось. Затем на потенциальный трансфер повлияла серьёзная травма Оярсабаля. Да и с переводом Микеля в атаку его, очевидно, было труднее оценивать и как нападающего, и как в вингера. За € 75 млн можно найти здорового бомбардира, который годами стабильно много забивает, а не хавбека, переродившегося в центрфорварда.

В феврале 2023-го Оярсабаль продлил контракт с «Реалом Сосьедад» на пять с половиной лет – отступные в договоре сохранили. На следующий год и в январе 2026-го появлялась информация о желании «Манчестер Юнайтед» приобрести баска. В «МЮ», по данным Mundo Deportivo, тоже рассматривали активацию опции выкупа. Сделка и на этот раз не состоялось. Ключевой фактор: сам Микель никуда не рвался из Сан-Себастьяна.

«Я говорил уже тысячу раз: «Реал Сосьедад» и Сан-Себастьян – мой дом, – объяснял Оярсабаль. – Это место, где я вырос. «Сосьедад» дал мне возможность быть там, где я нахожусь сегодня. Поэтому я спокоен и не схожу с ума. У меня осталось два года по контракту, так что и продление мы пока не обсуждали».

Впрочем, после ЧМ-2026 Оярсабаль всё-таки может уйти. И куда – в «Барселону»! По информации El Chiringuito, каталонский клуб, находясь в поисках нового нападающего после расставания с Робертом Левандовским, рассматривает трансфер Микеля. Баск – альтернатива Хулиану Альваресу, которого «Барсе» пока не удаётся подписать.

Оярсабаль максимально близок к тому, чтобы войти в историю как игрок одного клуба и превратиться, возможно, в главную легенду «Реала Сосьедад». На другой чаше весов – шанс выиграть под занавес карьеры Лигу чемпионов и Примеру с «Барселоной». Выбор трудный, но футбольные амбиции Микеля, быть может, удовлетворит победа на чемпионате мира, к которой нетипичный форвард ведёт сборную Испании.