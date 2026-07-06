«Самая скандальная история ЧМ». Футбольный мир в шоке от решения по карточке США

Решение ФИФА и Инфантино разносят даже американцы. А УЕФА готовит кандидата против Джанни на предстоящих выборах президента.

Огонь вокруг истории с отменой дисквалификации игрока сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026 разгорается всё сильнее. Скандальное решение ФИФА, благодаря которому звезда хозяев сможет сыграть в 1/8 финала с Бельгией, несмотря на удаление за грубый фол против боснийца Тарика Мухаремовича, вызвало разную реакцию. В основном – гнев. Но есть и те, кто считает снятие бана с нападающего правильным. В первую очередь это, конечно же, американцы.

В этом тексте мы собрали реакцию и комментарии заинтересованных сторон, экспертов и журналистов.

Балогун должен стать первым в истории чемпионатов мира футболистом, которому разрешат сыграть в следующем матче на турнире после удаления. Когда ФИФА подтвердила приостановку дисквалификации, одной из первых отреагировала на эту новость Федерация футбола Бельгии. Будущий соперник сборной США по 1/8 финала сообщил, что «поражён решением ФИФА»:

«ФИФА основывает своё решение на статье 27 дисциплинарного кодекса. Это положение гласит, что дисциплинарный комитет может принять решение о приостановлении действия ранее наложенной дисциплинарной санкции. Однако статья 66.4 того же дисциплинарного кодекса чётко предусматривает, что красная карточка (удаление с поля) автоматически влечёт за собой дисквалификацию на следующий матч, как это было в случае со всеми предыдущими красными карточками, выданными во время этого чемпионата мира по футболу.

Более того, и независимо от вышеизложенного, это решение прямо противоречит положениям регламента чемпионата мира по футболу 2026 года, изложенным в статье 10.5: «Если игрок или представитель команды удалены с поля в результате прямой или косвенной красной карточки (второе предупреждение), они автоматически отстраняются от участия в следующем матче своей команды. Кроме того, могут быть применены дополнительные санкции»…

В целях защиты законных прав всех участвующих команд и сохранения основополагающих принципов честной игры в нашем спорте, как на этом чемпионате мира по футболу, так и на будущих турнирах, RBFA изучает все возможные варианты», – заявили бельгийцы.

Вскоре комментарий по теме дал и главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия. Слова французского специалиста привёл на своей странице в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо: «Я не знал, что на чемпионате мира и у ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с Днём дурака. Это первоапрельская шутка. Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол, этику и честность».

Тем временем о снятии бана с Балогуна высказался и главный тренер сборной США Маурисио Почеттино. По его мнению, восторжествовала справедливость. Аргентинец ещё сразу после матча с Боснией и Герцеговиной назвал красную карточку Фоларина незаслуженной.

Маурисио Почеттино главный тренер сборной США «Моя реакция такая же, как и у всех. Я люблю этот вид спорта и доверяю этической честности. Мы приветствуем это решение. 99% людей согласны, что это была несправедливая красная карточка… Я знаю и люблю Руди Гарсию. Он отличный тренер и человек. Конечно, он должен защищать свою команду».

Решение ФИФА простить Балогуна поддержал и, пожалуй, самый статусный игрок сборной США Кристиан Пулишич: «Мне это кажется правильным, – сказал полузащитник «Милана». – Если посмотреть на эпизод с фолом, то там никакого умысла не было и в помине. На мой взгляд, на турнире случались нарушения и похуже. Считаю, Бало повёл себя в этой ситуации очень достойно, да и команда – тоже. Мы не собирались жаловаться или устраивать скандал. Нужно реагировать конструктивно – и тогда всё будет хорошо».

Популярные эксперты, а в прошлом звёзды футбола Гари Невилл и Рой Кин, обсуждая в эфире ITV перед матчем Бразилии с Норвегией ситуацию с Балогуном, напротив, раскритиковали ФИФА.

«Давайте называть вещи своими именами – это просто возмутительно, – сказал Невилл. – Больше всего меня возмущает отсутствие механизма пересмотра таких решений. Лично я не считал, что фол тянул на красную, но, думаю, должна существовать процедура, позволяющая отменить наказание. Тут же получается, что процедуры нет, а ФИФА ни с того ни с сего разрешает игроку выйти на поле. Правила должны быть едины для всех. На месте Бельгии и любой другой сборной я бы просто кипел от ярости. Но знаете что… Удивлены ли мы? Нет, только не с этой компанией».

Кин согласился с Невиллом. Экс-игрок сборной Ирландии намекнул, что президент США Дональд Трамп убедил главу ФИФА Джанни Инфантино повернуть дисциплинарный регламент в удобную для сборной США сторону. Ранее о звонке Инфантино из Белого дома писал инсайдер Бен Джейкобс. «Решение кажется несправедливым, потому что так оно и есть – это несправедливо. Похоже, здесь замешаны приятельские отношения, скажем так», – резюмировал Кин.

Неназванный американский чиновник в беседе с журналисткой Эмили Гудин подтвердил, что Трамп обсуждал с Инфантино дисквалификацию Балогуна. «Президент и Инфантино действительно поговорили. Президент хотел лучше понять причину, по которой была показана красная карточка и почему была применена дисквалификация», — заявил чиновник, слова которого приводит The New York Post.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Издание New York Times сообщило, что администрация Трампа получила информацию о возможной неоднозначности работы арбитра Рафаэла Клауса, удалившего Балогуна. Им были переданы сведения, что судья ранее фигурировал в публичных подозрениях, связанных с потенциальными договорными матчами в Бразилии и спорными судейскими решениями. При этом официальные расследования со стороны бразильских властей и ФИФА не выявили доказательств нарушений.

По информации источников, внимание чиновников к ситуации усилилось после сообщений от инвестора и спонсора футбольной федерации США, который указал на прежние обвинения в адрес арбитра. Этот сигнал, как утверждается, стал одним из факторов, поднятых в обсуждениях на высоком уровне.

Работающий на ЧМ-2026 в статусе эксперта Юрген Клопп не постеснялся раскритиковать Инфантино и Трампа в эфире MagentaTV: «Это безумие, если это правда. Давайте скажем так: футбол – это наша игра, а не их. Эти два человека, которые ничего не смыслят в футболе, не должны иметь никакого отношения к таким вопросам. Была красная карточка. Здесь двух мнений быть не может. Да, жаль Балогуна, который не хотел так фолить. Но правила есть правила».

Итальянская La Gazzetta dello Sport лаконично описала ситуацию: «Неожиданное решение ФИФА, грозящее вызвать хаос и споры на чемпионате мира». И испанская Marca назвала решение ФИФА «беспрецедентным шагом» и «неожиданным поворотом».

«Внезапно звёздный игрок принимающей страны оказался доступен для решающего матча плей-офф. А это значит, что теперь главный вопрос: как было принято это решение? ФИФА не предоставляет никаких подробностей. Учитывая давно сложившиеся тесные отношения между Белым домом и Инфантино, возникают вопросы по поводу крайне необычного решения в пользу организаторов. Создаётся впечатление, что ФИФА импровизирует на ходу», — написал Дейл Джонсон из BBC.

Фоларин Балогун Фото: Jamie Squire/Getty Images

«Это станет самой большой и, возможно, самой скандальной историей чемпионата мира…» — отметил в соцсетях известный английский журналист Пирс Морган. Директор The Sun Мартин Липтон также раскритиковал ФИФА: «Теперь мы точно знаем, как ФИФА заботится о честности футбола: НИКАК. Уступив, по всей видимости, просьбе Белого дома пересмотреть собственные правила, ФИФА навсегда положила конец идее, что футбол должен быть на первом месте».

«Влияние Дональда Трампа на это решение слишком велико. Если бы это были Лукаку, Доку, Де Брёйне… была бы отменена красная карточка, показанная Бельгии? Что скажут бельгийцы? Теперь к США на этом чемпионате мира будут относиться иначе. Подозрения будут присутствовать в каждом матче», — сказал журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

Даже в США не поддерживают решение Инфантино. Журналист ESPN Марк Огден отметил, что выигравших от отмены красной Балогуна попросту нет: «Этот момент намекает, что США пользуются особыми привилегиями. Похоже, что процедура была отброшена в сторону ради результата, который устраивает организатора. Это создало опасный прецедент. Что произойдет, если Лионель Месси или Килиан Мбаппе получит красную карточку в предстоящих играх? Будут ли им также предоставлены дисциплинарные льготы? Ответ должен быть однозначным: нет, однако решение по делу Балогуна изменило всё, и никто не выиграл — даже сборная США».

Журналист Yahoo Sports Дэн Уолкен с иронией отреагировал на решение ФИФА: «Если ФИФА собирается оправдать свою репутацию откровенно коррумпированного, комично бездушного руководящего органа, то, по крайней мере, на этот раз они делают это от имени 340 миллионов американцев. А если говорить серьёзно, то это решение, вероятно, не очень хорошо скажется на авторитете чемпионата мира.

Если ФИФА решила, что дисквалификации теперь подлежат обсуждению в зависимости от того, было это правильным решением или нет, то «ящик Пандоры» официально открыт. Либо создайте формальный и прозрачный процесс обжалования, либо измените правила и полностью отмените автоматическую дисквалификацию на одну игру. В некотором смысле сейчас для американцев безвыходная ситуация. Если США обыграют Бельгию, миллионы людей по всему миру будут убеждены, что победа скомпрометирована, а турнир сфальсифицирован. Если же США потерпят поражение после такой «удачи» от богов ФИФА, это будет вдвойне позорно».

Футболисты сборной США на ЧМ-2026 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Джеймс Бендж, обозреватель американского телеканала CBS, так прокомментировал ситуацию: «Скандальное решение. ФИФА теперь сама решает, в какую сторону склонится чаша весов. Сомнительные случаи с красными карточками — это просто часть футбола».

Журналист Ромен Молина поделился инсайдом: внутри УЕФА закулисно работают над тем, чтобы выдвинуть кандидата против Инфантино на предстоящих выборах президента ФИФА. Они пройдут в 2027 году. Инфантино собирается баллотироваться на четвёртый срок (в 2023-м он и вовсе был единственным кандидатом).

«После решения угодить Трампу другие лидеры мирового футбола обсуждают идею поиска альтернативы, потому что «это уже невозможно», — написал Молина. И после решения Инфантино в истории с Балогуном количество сторонников действующего босса ФИФА наверняка прилично уменьшилось.