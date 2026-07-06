Новичок «Реала», € 117 млн от «Тоттенхэма», камбэк Воробьёва. Трансферы и слухи за 24 часа

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде с каждым днём становится интереснее. Финал всё ближе! Но и трансферные новости радуют интригующими сделками. Какая информация поступила за последние 24 часа? Рассказываем в нашем традиционном дайджесте.

Главные состоявшиеся трансферы

Экс-защитник «Баварии» и сборной Германии сыграет в девятом немецком дивизионе!

Никлас Зюле Фото: Pau Barrena/Getty Images

В начале мая защитник Никлас Зюле объявил о завершении карьеры в возрасте 30 лет. Он принял это решение, получив травму колена за дортмундскую «Боруссию» в матче с «Хоффенхаймом» 18 апреля.

Однако немец не уходит из футбола окончательно. В предстоящем сезоне Зюле будет выступать за любительскую команду «Тифенбах» из районной лиги Баден-Вюртемберга. «Я с нетерпением жду возможности наконец-то взглянуть на футбол с совершенно другой стороны – когда речь идёт исключительно о самом спорте, а не о бизнесе или деньгах. Более того, двое моих лучших друзей играют за «Тифенбах», один из них даже является там тренером. После 13 лет профессиональной футбольной карьеры для меня это настоящий подарок – снова выйти на поле со своими друзьями и в полной мере насладиться радостью этого замечательного спорта», – приводит слова Никласа Sky Sport Germany.

Ещё один новичок в «Реале»

Мадридский «Реал» на официальном сайте объявил о переходе правого защитника Дензела Думфриса из «Интера». Контракт с нидерландским футболистом подписан до 30 июня 2030 года. Ранее СМИ сообщали, что мадридцы заплатят € 20 млн за переход 30-летнего игрока. До этого «Реал» объявил о трансферах Бернарду Силвы, Марка Кукурельи и Ибраима Конате. Мощная кампания под нового тренера Жозе Моуринью!

«Ньюкасл» озолотил «Хоффенхайм»

Базумана Туре Фото: newcastleunited.com

«Ньюкасл» объявил о покупке у «Хоффенхайма» вингера сборной Кот-д'Ивуара Базумана Туре. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что сумма сделки составит € 50 млн, немецкий клуб также получит определённый процент от перепродажи. Эта сделка стала самой крупной в истории «Хоффенхайма».

«Я очень, очень рад быть здесь. С юных лет мечтал играть в Премьер-лиге за такую ​​большую команду, как «Ньюкасл». Этот клуб — как семья, и это поможет мне показать себя с лучшей стороны на поле. Я буду выкладываться на полную каждый день ради этой футболки. Очень рад присоединиться к «Ньюкаслу» и с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, болельщиками и всеми в клубе. А ещё я хочу впервые сыграть на «Сент-Джеймс Парк», — приводит слова Туре официальный сайт «Ньюкасла».

В прошлом сезоне Бундеслиги Туре провел 30 матчей, забил пять мячей и отдал девять результативных передач, став лучшим ассистентом «Хоффенхайма».

Тонали перешёл в «Тоттенхэм» за € 117 млн

Сандро Тонали Фото: tottenhamhotspur.com

Астрономическая сумма за хавбека «Ньюкасла» удивляет ещё и потому, что её заплатили после того, как выложили € 99 млн за Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма». То есть за одно лето клуб дважды обновил свой трансферный рекорд. Солидно! О переходе говорили давно, а сегодня, по сути, просто всё свершилось официально. Какие же крутые новички будут у Роберто Де Дзерби!

Главные трансферные слухи дня

Воробьёв возвращается в родную команду?

«Краснодар» начнёт переговоры с «Локомотивом» по трансферу форварда Дмитрия Воробьёва. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Южане планируют в ближайшее время сделать предложение «Локо». Хотя ранее в середине июня футболист отметил, что у него запланированы переговоры с москвичами по новому контракту: «Переговоры о продлении идут. Пока был в отпуске и отдыхал, мы с «Локомотивом» не общались. Теперь будем разговаривать. Информация об интересе других клубов ко мне — всего лишь слухи. Все вопросы об этом лучше задавать «Локомотиву».

Отметим, что Воробьёв — воспитанник «Краснодара». Так что намечается возвращение Дмитрия домой.

Вингер «Зенита» отправится вслед за Сперцяном?

Луис Энрике Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Главный тренер «Аль-Ахли» Маттиас Яйссле заинтересован в услугах вингера «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщает журналист Мохаммед Доки. По информации источника, «Аль-Ахли» может выделить € 45 млн на покупку Энрике у «Зенита». В конце июня издание Sport Mediaset отметило, что петербуржцы запросили € 40 млн у «Наполи» за Энрике. Так что у «Аль-Ахли» будут хорошие шансы на трансфер бразильца. Также напомним, что в саудовский клуб переходит Эдуард Сперцян. Увидим суперсвязку из РПЛ в «Аль-Ахли»?

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