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Сборная Бразилии вылетела с ЧМ-2026 от Норвегии в 1/8 финала, 6 июля 2026 — маскот Канариньо, кто такой, болельщики, фото

Вылетела не только сборная Бразилии. Мы потеряли ещё и главного маскота ЧМ-2026
Григорий Телингатер
Главный маскот ЧМ-2026 — у Бразилии
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Улицы не забудут Канариньо.

У ЧМ-2026 есть три официальных маскота, но вы вряд ли вспомните их имена. Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику – ягуар Зайю, а США – орёл Клатч. Их можно встретить разве что в официальном магазине в виде игрушек, брелоков и значков. Три маскота остаются, скорее, формальностью, без которой нельзя обойтись.

Так принято, что у каждого турнира должны быть свои талисманы.

Официальные маскоты ЧМ-2026

Официальные маскоты ЧМ-2026

Фото: Long Wei/Getty Images

На этом фоне выделяется маскот сборной Бразилии. Вероятно, его имя вы тоже не знаете – канарейка по прозвищу Канариньо. Иногда его называют злой Канариньо из-за сурового выражения лица. И вот этот маскот уже действительно проявил себя. На чемпионате мира он чуть ли не каждый день выбирался в центр города, чтобы устраивать шоу. Это мог быть Нью-Йорк, Филадельфия, Майами или Хьюстон – в зависимости от того, где проходили матчи бразильцев. Канариньо оказывался в центре тусовки, чтобы танцевать, чеканить мяч и вообще веселиться любыми законными способами.

«Опаа! Смотрите, как он работает с мячом. Как же он хорош! У него точно бразильская кровь», – говорит бразильская ведущая Globo Дуда Дальпонте, указывая пальцем на вены, пока Канариньо чеканит и делает финт «вокруг света».

Канариньо чеканит мяч

Канариньо чеканит мяч

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

На ЧМ-2026 другие сборные не привезли своих маскотов, поэтому Канариньо снимал совместные видео с местными талисманами клубов НФЛ. Отжимался и обменивался футболками с дельфином T. D. из «Майами Долфинс», а с орлом из «Филадельфии Иглз» гонял по ступенькам у памятника Рокки Бальбоа. В другом видео бразильский маскот прошёл все ступеньки до статуи, удерживая мяч в воздухе.

Человек в костюме Канариньо – сотрудник Конфедерации бразильского футбол (CBF), поэтому он получил доступ к сборной. Можно найти видео, как он приходит к футболистам на поле поиграть после их тренировки – с Эндриком, Каземиро, Луисом Энрике и другими. Один из завирусившихся роликов – Канариньо приехал на занятие сборной на гольф-каре, но застрял в проходе, а потом просто бросил всё и пошёл пешком под смех дюжины журналистов, снимающих происходящее на телефоны.

Канариньо на гольф-каре

Канариньо на гольф-каре

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

В дни матчей Канариньо также оказывался рядом с командой. Когда она выезжала из отеля, её провожали сотни болельщиков вне зависимости от города. С ними взаимодействовал Канариньо: танцевал, играл, заряжал и раздавал браслеты. Когда толпа скандировала: «Неймар, Неймар», то маскот изображал фирменное празднование нападающего.

Мы договорились встретиться с Канариньо перед матчем, чтобы поиграть, но в последний момент задумка сорвалась. Маскот потерял мяч, что на самом деле неудивительно, если учитывать сумасшествие, которое происходит на улицах при скоплении сотен бразильских фанатов. Зато удалось пообщаться с Тьяго Рейсом, который отвечает за маркетинг в CBF.

– Когда появился Канариньо?
– После Олимпиады-2016 мы почувствовали необходимость в таком элементе, который связывает команду и детей, новую аудиторию. Точку контакта болельщиков и сборной. Наш маскот присутствует на матчах всех футбольных сборных – главной, молодёжной, женской, пляжной…

– Канариньо не даёт интервью?
– Мы храним в секрете, кто носит этот костюм. Могу только сказать, что это один и тот же человек на протяжении 10 лет.

Канариньо

Канариньо

Фото: Ricardo Moreira/Getty Images

– И, судя по его технике, он играл в футбол.
– Да, много, но не на профессиональном уровне.

– Канариньо уже зарабатывает на рекламе в соцсетях?
– Мы не продаём рекламу отдельно на его страничке. Сотрудничаем только с официальными спонсорами сборной Бразилии. Они пользуются этой возможностью. Особенно когда команда не может отвлекаться от тренировок и матчей, а Канариньо готов пойти хоть на улицу, хоть в метро.

– Канариньо – самый популярный маскот?
– В плане любви болельщиков и отдачи энергии – главный маскот в мире, но с точки зрения медийного капитала всё ещё не первый. Мы ставим себе цель, чтобы он стал номером один среди маскотов по количеству подписчиков.

– У Канариньо сейчас 450 тысяч фолловеров, а кто является лидером?
– Кот «Барселоны».

Маскот «Барселоны» и Рафинья

Маскот «Барселоны» и Рафинья

Фото: Judit Cartiel/Getty Images

– Сколько у него подписчиков?
– 1,6 млн. Хотя это ещё не значит, что он популярнее всех. Само собой, самый известный – Канариньо. Мы получаем невероятное количество сообщений в соцсетях с просьбой сфотографироваться с ним, однако по количеству подписчиков нам ещё предстоит выйти на первое место.

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