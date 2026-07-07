Сборная Португалии осталась без главного тренера! LIVE дня ЧМ-2026

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Сегодня, 7 июля, состоятся три матча 1/8 финала ЧМ-2026. США примут Бельгию, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария встретится с Колумбией.
Это мог быть обычный матч плей-офф ЧМ – с антуражем, ожиданиями, предположениями, интригой. Но всё поменялось. ФИФА отменила красную карточку Фоларина Балогуна – по информации Бена Джейкобса, президент организации Джанни Инфантино сделал это по просьбе Дональда Трампа. Итог: против сборной США теперь весь мир – даже американцы возмущены таким беспрецедентным решением. Теперь Бельгия заряжена как никогда.
Месси против Салаха – красивая вывеска! Аргентина продолжает поход в финал, а Египет впервые с 1934 года сыграет в 1/8 финала. Интересно, что команды всего раз играли друг с другом – в товарняке в 2008-м. Южноамериканцы тогда оказались сильнее. Они и сейчас фавориты. Есть ли шансы у оппонента? Ну если использовать кейс Кабо-Верде, то однозначно да.
Колумбия – вторая южноамериканская сборная по шансам на победу в турнире. Да и по игре к команде мало вопросов: слишком уж убедительно играют Хамес, Диас, Арьяс, Муньос и остальные. И красиво, и энергично, и результативно. Швейцария же тоже выглядит солидно. Есть все основания полагать, что это будет тактическая битва.
Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон разнёс Криштиану Роналду после вылета португальской команды с чемпионата мира. Согласны с такой точкой зрения? Или перебор?
«Центральный нападающий должен двигаться, участвовать в игре, прессинговать, разнообразить свои действия, а он этого не делает. Он бродит по полю, как дедушка. Именно поэтому Португалия вылетела. Криштиану Роналду не сделал ничего. Вообще ничего. В составе сборной Португалии есть несколько блестящих игроков, которые наверняка чувствуют, что этот чемпионат мира стал для них полной потерей времени», — приводит слова Саттона BBC.
Грустный день для всех болельщиков Криштиану Роналду.
Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира. Ожидаемо.
«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Мартинеса Record.
Криштиану Роналду уже попрощался с чемпионатом мира. Португалия проиграла Испании и завершила борьбу за золотые медали турнира.