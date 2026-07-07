Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат мира по футболу 2026 — онлайн-трансляция, 7 июля 2026, США — Бельгия, Аргентина — Египет, Швейцария — Колумбия

Сборная Португалии осталась без главного тренера! LIVE дня ЧМ-2026
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
LIVE дня ЧМ: 7 июля
Комментарии
Следим за чемпионатом мира вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 7 июля, состоятся три матча 1/8 финала ЧМ-2026. США примут Бельгию, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария встретится с Колумбией.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это мог быть обычный матч плей-офф ЧМ – с антуражем, ожиданиями, предположениями, интригой. Но всё поменялось. ФИФА отменила красную карточку Фоларина Балогуна – по информации Бена Джейкобса, президент организации Джанни Инфантино сделал это по просьбе Дональда Трампа. Итог: против сборной США теперь весь мир – даже американцы возмущены таким беспрецедентным решением. Теперь Бельгия заряжена как никогда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Месси против Салаха – красивая вывеска! Аргентина продолжает поход в финал, а Египет впервые с 1934 года сыграет в 1/8 финала. Интересно, что команды всего раз играли друг с другом – в товарняке в 2008-м. Южноамериканцы тогда оказались сильнее. Они и сейчас фавориты. Есть ли шансы у оппонента? Ну если использовать кейс Кабо-Верде, то однозначно да.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Колумбия – вторая южноамериканская сборная по шансам на победу в турнире. Да и по игре к команде мало вопросов: слишком уж убедительно играют Хамес, Диас, Арьяс, Муньос и остальные. И красиво, и энергично, и результативно. Швейцария же тоже выглядит солидно. Есть все основания полагать, что это будет тактическая битва.

Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии
Live Кирилл Закатченко

Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон разнёс Криштиану Роналду после вылета португальской команды с чемпионата мира. Согласны с такой точкой зрения? Или перебор?

«Центральный нападающий должен двигаться, участвовать в игре, прессинговать, разнообразить свои действия, а он этого не делает. Он бродит по полю, как дедушка. Именно поэтому Португалия вылетела. Криштиану Роналду не сделал ничего. Вообще ничего. В составе сборной Португалии есть несколько блестящих игроков, которые наверняка чувствуют, что этот чемпионат мира стал для них полной потерей времени», — приводит слова Саттона BBC.
01:16 Кирилл Закатченко

Грустный день для всех болельщиков Криштиану Роналду.

Материалы по теме
Первые мгновения после вылета Роналду с ЧМ-2026. Фото его слёз облетят весь мир
Первые мгновения после вылета Роналду с ЧМ-2026. Фото его слёз облетят весь мир
01:10 Кирилл Закатченко

Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера сборной Португалии

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес сообщил об уходе с поста после вылета команды с чемпионата мира. Ожидаемо.

«Было ли решение принято до чемпионата мира? Нет, я не думаю, что оно было окончательно утверждено. Я приехал в Португалию, чтобы выиграть чемпионат мира, и я думаю, что без победы продолжать нет смысла. Теперь у совета директоров и президента есть возможность выбрать нового тренера. Президент всегда поддерживал мою работу, но мой контракт заканчивается сегодня. Больше особо нечего сказать», — приводит слова Мартинеса Record.
01:08 Кирилл Закатченко

Криштиану Роналду уже попрощался с чемпионатом мира. Португалия проиграла Испании и завершила борьбу за золотые медали турнира.

Материалы по теме
Катастрофа Роналду в добавленное время! Лёгкий гол Испании выкидывает Португалию с ЧМ-2026
Катастрофа Роналду в добавленное время! Лёгкий гол Испании выкидывает Португалию с ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android