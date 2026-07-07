Сборная Португалии осталась без главного тренера! LIVE дня ЧМ-2026

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Сегодня, 7 июля, состоятся три матча 1/8 финала ЧМ-2026. США примут Бельгию, Аргентина сыграет с Египтом, а Швейцария встретится с Колумбией.

Это мог быть обычный матч плей-офф ЧМ – с антуражем, ожиданиями, предположениями, интригой. Но всё поменялось. ФИФА отменила красную карточку Фоларина Балогуна – по информации Бена Джейкобса, президент организации Джанни Инфантино сделал это по просьбе Дональда Трампа. Итог: против сборной США теперь весь мир – даже американцы возмущены таким беспрецедентным решением. Теперь Бельгия заряжена как никогда.

Месси против Салаха – красивая вывеска! Аргентина продолжает поход в финал, а Египет впервые с 1934 года сыграет в 1/8 финала. Интересно, что команды всего раз играли друг с другом – в товарняке в 2008-м. Южноамериканцы тогда оказались сильнее. Они и сейчас фавориты. Есть ли шансы у оппонента? Ну если использовать кейс Кабо-Верде, то однозначно да.

Колумбия – вторая южноамериканская сборная по шансам на победу в турнире. Да и по игре к команде мало вопросов: слишком уж убедительно играют Хамес, Диас, Арьяс, Муньос и остальные. И красиво, и энергично, и результативно. Швейцария же тоже выглядит солидно. Есть все основания полагать, что это будет тактическая битва.