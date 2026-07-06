«Родные говорили, что я сошёл с ума!» Невероятное путешествие аргентинского фана в Россию

В российском футболе межсезонье, но чемпион страны делает всё возможное, чтобы болельщики не заскучали в ожидании суперкубкового противостояния «Зенита» со «Спартаком», назначенного на 18 июля.

В воскресенье в Санкт-Петербурге стартовала Winline Суперсерия. Прошлым летом в её рамках Северную столицу посетили сразу два сербских клуба («Црвена Звезда», «Войводина») и один швейцарский («Сьон»). На этот раз организаторы вывели мероприятие на межконтинентальный уровень, подключив Южную Америку.

«Химнасия и Эсгрима» стала всего вторым футбольным гостем Петербурга из Аргентины (пионером два года назад выступил «Тальерес» из Кордовы). Представителя Ла-Платы не отнесёшь к грандам вроде «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс», но сам по себе 139-летний возраст клуба уже вызывает уважение. Факт №2: именно в этой команде в 2020 году завершил свою недолгую и неоднозначную тренерскую практику виртуоз мяча Диего Марадона.

Как минимум одно любопытное пересечение есть у «гимнастов» и с «зенитовцами»: 10 лет назад Вильмар Барриос и Ариэль Перейра работали под командованием Гильермо Скелотто в «Боке»: первый — молодым футболистом, второй — ассистентом главного. Теперь один — почти что легенда «Зенита» и семикратный чемпион России, другой — главный тренер «Химнасии». Старые знакомые были так рады видеть друг друга на «Газпром Арене», что никак не могли наговориться у кромки поля, когда остальные футболисты уже расставились по своим местам на газоне и нетерпеливо переминались с ноги на ногу в ожидании стартового свистка.

Вильмар Барриос и Ариэль Перейра: встреча старых знакомых Фото: ФК «Зенит»

Принимающая сторона постаралась, чтобы первый в истории визит в Россию запомнился аргентинцам надолго и вызвал желание непременно вернуться. Чемпионы России не только пустили гостей на клубную базу в Удельной, но и устроили тур на «Газпром-Арену» и на фан-фестиваль «Город в Зените» в Гостином дворе на Невском проспекте. Судя по потоку жизнерадостного контента на страницах «Химнасии» и отдельных футболистов в соцсетях, культурной программой аргентинцы остались довольны. Главное событие российского путешествия — непосредственно футбол — их тоже порадовало.

Игроки «Химнасии» на базе «Зенита» в Удельной Фото: Пресс-служба «Химнасии»

Воскресная игра на Крестовском острове резко контрастировала со стереотипами о тихих и унылых межсезонных товарняках. По накалу и содержанию матч не уступал отдельным встречам Премьер-Лиги, а по антуражу, оформлению — многие превзошёл.

Забитый под завязку «вираж» теперь нечасто увидишь на главной арене Петербурга. А тут он не просто номинально присутствовал на игре — все полтора часа игрового времени вдохновенно пел, яростно скандировал и благодарно аплодировал своим футболистам. Последние, кажется, даже слегка обалдели от столь мощной энергетики трибун, подзабытой в эпоху Fan ID. 20 931 зритель на фактически контрольном матче — это тоже что-то из области очевидного-невероятного.

Фанаты «Зенита» Фото: ФК «Зенит»

Один из этих 20 931 заслуживает отдельного разговора. Про таких иногда говорят: чудак-человек. Но именно такие чудаки и совершают сумасбродные, с точки зрения «нормального» большинства, поступки, которые хочется обсуждать. Фотограф Алекс Мекерт по прозвищу Maguito проехал через пол-Европы, чтобы поддержать родную команду в Петербурге. На громадной «Газпром Арене» он единственный болел за «Химнасию» (по крайней мере — явно это демонстрировал). И больше всех радовался итоговой ничьей (1:1). После встречи Мекерт рассказал «Чемпионату» о своём удивительном путешествии.

— Я родился в Ла-Плате, с детства болею за «Химнасию», — говорит Алекс. — Сейчас живу и работаю в Испании. Когда узнал об игре с «Зенитом», решил: надо ехать. Никогда прежде не бывал в России, а тут — такой повод! Добирался через Эстонию. В Нарве перешёл границу (для граждан Аргентины действует безвизовый режим въезда в Россию. — Прим. «Чемпионата»). В ближайшем населённом пункте, Ивангороде, сел на автобус и доехал до Петербурга.

— Как родные отреагировали на твою затею?

— Говорили, что я сошёл с ума, ха-ха! Но футбол будоражит страсти, и эта — одна из них.

— И как впечатления?

— Супер! Мне очень понравились город, стадион, атмосфера на футболе. Фанаты у «Зенита» классные — так здорово заводят команду! Я понимаю, что это всего лишь товарищеский матч, но уезжаю домой очень довольным всем увиденным и отношением русских людей.

Аргентинский болельщик Алекс Мекерт в Петербурге Фото: MOVIMIENTO IDENTIDAD GIMNASISTA

— Что скажешь о «Зените»?

— Очень хорошая команда. В первые полчаса они много атаковали, но затем «Химнасии» удалось наладить контроль над мячом и сравнять счёт. На мой взгляд, ничья справедлива.

— На что «Зенит» мог бы рассчитывать в чемпионате Аргентины?

— Он точно находился бы наверху таблицы и, может быть, даже боролся бы за чемпионский титул. Но выиграть его невероятно сложно. Аргентинский футбол очень силовой: много жёсткой борьбы, физики, столкновений. По крайней мере, «Химнасии» в этих компонентах «Зенит» не уступил.

— Как будешь добираться обратно?

— Так же, автобусом до Ивангорода. Пешком перейду границу. Из Эстонии полечу в Швейцарию, а оттуда — в Испанию.

Алекс Мекерт Фото: Из личного архива Алекса Мекерта

Игроков и тренеров «Химнасии» история фаната-одиночки не могла не тронуть. «Некоторые из нас лично знакомы с Алексом, — сообщил тренер клуба из Ла-Платы Ариэль Перейра. — Он рассказал о своём приключении. Это было долгое путешествие, но такова «Химнасия». В любом уголке мира тебя должен поддерживать хотя бы один человек».

Думается, на следующих матчах «Зенита» — с «Нефти» (8 июля) и «Црвеной Звездой» (12-го) — болельщиков гостей будет несколько больше.