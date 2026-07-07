У капитана сборной Колумбии нет результативных действий на турнире. Но его вклад в игру невероятно важен.

Как же Хамес преображается на ЧМ. Он один круче всей полузащиты Португалии!

Сборная Колумбии – одно из приятных открытий чемпионата мира. Команда уже вышла в 1/8 финала с отличными шансами шагнуть дальше. В предстоящей встрече южноамериканцы зарубятся со Швейцарией. А тащить колумбийцев уже традиционно будет Хамес Родригес. В последние годы клубная карьера у полузащитника не складывается. Зато в сборной Хамес преображается. ЧМ-2026 не исключение.

Стартовое сочетание Колумбии в атаке: Луис Диас стартует слева, Родригес – справа, а в центре начинал Луис Суарес или Джон Кордоба. Однако на деле нападение команды Нестора Лоренсо работает умнее. Футболисты не привязаны к одной позиции, постоянно меняются местами, хотя и сохраняют структуру. Часто при розыгрыше игроки образуют «ромбы», позволяющие партнёру иметь несколько вариантов для продвижения.

Хамес – ключевой футболист именно в этой стадии. Номинально начиная как правый вингер, капитан сборной Колумбии частенько сваливается в центр. Оттуда он не только управляет игрой, но и позволяет бороздить фланг Даниэлю Муньосу. И тема круто работает: на ЧМ-2026 правый защитник забил уже два мяча (Узбекистану и ДР Конго на групповом этапе).

По тепловой карте Хамеса на турнире видно отсутствие привязки к правому флангу. Полузащитник свободно перемещается в центральной зоне, наоборот, чаще оказываясь слева (и периодически спускаясь в опорную зону к Хефферсону Лерме). Для Колумбии на ЧМ-2026 в целом характерна «центричность»: а когда у тебя есть такие умные игроки, как Родригес и Диас, то команда будет опасна всегда.

Тепловая карта действий Хамеса Родригеса на ЧМ-2026

Колумбийцы входят в топ-10 команд чемпионата мира по владению мячом (девятое место, 60,3%). И от этого южноамериканцы только выигрывают. Мяч намного чаще оказывается в ногах Хамеса. Почти все розыгрыши завязаны на нём. Родригес – лучший в сборной Колумбии по ожидаемым голевым передачам (xA, 0,85) и ключевым пасам за матч (2,5).

Если смотреть на атаки колумбийцев в решающей фазе, то Хамес там мелькает редко. Как заметно по тепловой карте, он взял на себя скорее роль Луки Модрича. То есть глубинного плеймейкера. Да, Родригес может пробить по воротам издали или иногда подключиться вторым темпом. Однако в плане результативных действий у полузащитника до сих пор 0+0. Зато влияние на игру – колоссальное.

Хамес Родригес в сборной Колумбии Фото: Megan Briggs/Getty Images

Например, на групповом этапе Хамес создал больше голевых шансов (10), чем трио полузащитников сборной Португалии (Бруну Фернандеш – Жоау Невеш – Витинья) вместе взятое (7). Родригес может не только стать креативным центром атакующих розыгрышей, но и совершить качественный навес любой сложности. А ещё Родригес исполняет все штрафные и правые угловые.

И, конечно, 34-летний полузащитник стягивает на себя внимание соперников. Они не хотят оставлять Хамеса без опеки. А в этот момент его партнёры делают рывки за спину и получают свободные зоны.

Родригес в последние годы не отметился ничем крутым в клубной карьере. После ухода из «Эвертона» в 2021-м он выступал за катарский «Аль-Райян», греческий «Олимпиакос», бразильский «Сан-Паулу», на полгода заглянул в испанский «Райо Вальекано», мексиканский «Леон». А в начале 2026-го оказался в «Миннесоте Юнайтед». Звучит не особо впечатляюще.

Зато Хамес – лучший ассистент (шесть голевых передач) и игрок Кубка Америки — 2024. А теперь сияет на ЧМ-2026. 12 лет назад Родригес вытащил Колумбию в четвертьфинал чемпионата мира в Бразилии. Теперь он может повторить то достижение и, возможно, даже установить новое – рекордное. Ещё никогда колумбийцы не выходили в полуфинал ЧМ.