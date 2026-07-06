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Расписание спортивных матчей 7 июля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: США — Бельгия и Аргентина — Египет на ЧМ, «Тур де Франс» и Уимблдон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 июля 2026 года
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Мощное 7 июля: Швейцария — Колумбия в 1/8 финала чемпионата мира, Оже-Альяссим против Джоковича и четвёртый этап престижной многодневки!

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🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: США — Бельгия, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бельгия разберётся с США за несправедливость?

Вокруг этого матча один сюжет – смогут ли бельгийцы при поддержке большинства болельщиков Земли обыграть команду США, ради которой ФИФА отменила дисквалификацию Фоларина Балогуна. Симпатии к команде Маурисио Почеттино в момент превратились в хейт – после телефонного разговора Джанни Инфантино и Дональда Трампа.

ЧМ-2026 Подробнее
Пу-пу-пу:
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«Давайте называть вещи своими именами». Футбольный мир в шоке от решения по карточке США

🎦 🚴‍♀️ 14:00: «Тур де Франс», этап 4, Каркассон — Фуа (холмистый этап), 181,9 км

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: битва продолжается!

Несмотря на зной, сильнейшие гонщики планеты готовы начать очередную сагу на престижной многодневке «Тур де Франс» — 2026. На сей раз им предстоит преодолеть 181,9 км по маршруту Каркассон — Фуа. Четвёртый этап — холмистый, с двумя подъёмами второй категории и по одному восхождению третьей и четвёртой сложности. Минуя средневековые сооружения, Погачар с Вингегором будут биться за очередную маленькую победу, которая в конечном итоге может дорасти до большой.

Во Франции тяжёлые погодные условия:
Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов
Этап «Тур де Франс» пройдёт без зрителей. Беспрецедентное решение организаторов

🎾 17:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — Новак Джокович (Сербия, 7), Уимблдон, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2026, вторник. 17:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
4
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
8
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Интрига: сделает ли Джокович ещё один шаг на пути к 25-му «Шлему»?

Новак Джокович победил уже четырёх соперников на Уимблдоне-2026, включая россиянина Романа Сафиуллина. Теперь в 1/4 финала знаменитый серб на пути к своему 25-му «Шлему» сразится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Теннисисты ранее в официальных матчах встречались дважды, и счёт пока равный — 1-1. На «Мастерсе» в Риме-2022 сильнее был Новак, а на Кубке Лэйвера — 2022 Феликс взял реванш. Победитель нового поединка далее померится силами с кем-то из пары Янник Синнер — Ян-Леннард Штруфф.

Уимблдон. Турнирная сетка (мужчины)
Сын Новака невнимательно следил за матчем отца:
«Трава отделяет мужчин от мальчиков». Джокович обошёл Федерера и снова нацелен на 25-й ТБШ
«Трава отделяет мужчин от мальчиков». Джокович обошёл Федерера и снова нацелен на 25-й ТБШ

⚽️ 19:00: Аргентина — Египет, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Не начался
Египет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сколько забьёт Месси?

Раз до финала ЧМ ещё далеко, то обостряется иная интрига – кто же станет лучшим бомбардиром турнира. Сейчас у Холанда, Мбаппе и Месси по семь голов. Вырвется ли Лео на первое место? А может замахнётся на рекорд Жюста Фонтена?

Турнирная сетка ЧМ-2026
А вдруг?
Побьёт ли Месси «вечный» рекорд ЧМ? Он держится уже более 60 лет
Побьёт ли Месси «вечный» рекорд ЧМ? Он держится уже более 60 лет

⚽️ 23:00: Швейцария — Колумбия, ЧМ-2026, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Не начался
Колумбия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто повторит свой лучший результат на ЧМ?

Колумбия и Швейцария явно не относятся к главным фаворитам турнира, однако прошли уже весьма далеко. Интересно, что четвертьфинал – наивысшая точка для тех и других. И туда шагнёт кто-то один. Две разные футбольные школы, два разных стиля – будет жарко.

Турнирная сетка ЧМ-2026
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