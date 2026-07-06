«Да, это я попросил». Новые слова Трампа об отмене карточки США — стыд и позор

Дональд Трамп продолжает шуметь в повестке ЧМ-2026. На этот раз – с новым скандалом. Президент США сам признался, что это он попросил главу ФИФА Джанни Инфантино отменить красную карточку форварду сборной своей страны Фоларину Балогуну перед матчем с Бельгией. Самые нелепые опасения оказались правдой.

– Да, я попросил ФИФА пересмотреть дело. Я говорил с Инфантино, которого глубоко уважаю. Это я попросил их это сделать. Не Байден. Байден спал, – приводит слова политика в своём аккаунте в соцсети X журналист Бен Джейкобс.

Но в таком виде данная цитата выглядит неполноценно, если вы хотя бы несколько раз читали изречения Трампа. Ведь полностью спич политика звучал куда абсурднее, позорнее и стыдливее.

Дональд Трамп президент США «Видел этот момент с Балогуном. Я очень хорошо разбираюсь в спорте, очень хорошо! Это даже не фол! Это были два парня, которые бежали на полной скорости и случайно врезались друг в друга. А этот судья… Он подозрительный, если вы проверите его прошлое. Если хотите, я предоставлю вам информацию о его прошлом. Он вынес решение, в которое никто не мог поверить – даже соперник! Балогун ничего плохого не сделал! Он наш лучший игрок, очень важный! И этот судья дал ему красную… Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне рассказали, что Балогун не сможет сыграть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как можно отстранять человека от игры, которая ещё не была сыграна? Так что да, я попросил ФИФА, чтобы они пересмотрели этот эпизод».

Цирк ли это? Решать, конечно, вам в комментариях.

Кстати, Трампа уже благодарят коллеги. Сенатор Тед Круз сказал «спасибо от всех американцев, что избавились от этой нелепой красной карточки». После политики вместе посмеялись, а сенатор добавил, что это было «потрясающе». Почему-то было опущено, что многим американцам в соцсетях стыдно за подобное поведение главы государства.

Отметим, что ФИФА на данный момент никак не комментировала отмену карточки Балогуну. Не исключено, что и не будет.

Трамп сказал, что даже не знал, что такое красная карточка. Но главное, что его понял Инфантино.